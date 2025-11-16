Gỡ vướng bồi thường giải phóng mặt bằng, TP.HCM chuẩn bị gọi vốn cho siêu dự án Rạch Chiếc

Từng được kỳ vọng trở thành khu thể dục thể thao hiện đại bậc nhất TP.HCM, thế nhưng Khu Liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc sau 30 năm quy hoạch vẫn còn dở dang. Dự án nằm "bất động" nhiều năm gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến đời sống của người dân khu vực cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Liên quan đến dự án trên, tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM Khóa X ngày 14/11 vừa qua, các đại biểu đã thống nhất dừng chủ trương đầu tư dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc.

Quyết định này không phải dấu chấm hết, mà ngược lại, là bước mở nút thắt pháp lý để thành phố tiến tới mô hình đầu tư mới phù hợp hơn, đối tác công tư (PPP).

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Rạch Chiếc vẫn là dự án ưu tiên và trọng điểm trong chiến lược phát triển đô thị phía Đông, song để có thể triển khai xây dựng, thành phố buộc phải dừng chủ trương của dự án cũ, bởi quy định của Luật PPP không cho phép giao nhà đầu tư khi một dự án trùng lặp với chủ trương đầu tư đã ban hành trước đó.

TP.HCM tháo điểm nghẽn để đẩy nhanh siêu dự án Rạch Chiếc. Ảnh: Diệu Bình

Được biết, khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc nằm tại vị trí chiến lược của TP.Thủ Đức (cũ) nơi quỹ đất lớn, kết nối hạ tầng hoàn thiện, được định hướng phát triển thành trung tâm thể thao dịch vụ thương mại mang tầm quốc tế.

Trong quá trình rà soát, mức đầu tư bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án cũ có xu hướng tăng cao, gây áp lực lớn lên ngân sách nếu tiếp tục triển khai theo hình thức đầu tư công. Cùng lúc đó, nhiều nhà đầu tư tư nhân đã bày tỏ mong muốn tham gia dự án theo mô hình PPP, một lựa chọn giúp giảm gánh nặng tài chính cho thành phố và tăng tính chủ động trong triển khai hạ tầng văn hóa thể thao.

Tuy nhiên, theo Luật Đầu tư công, dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng không thể thực hiện độc lập ở bước chủ trương mà phải gắn với dự án xây lắp. Điều này khiến dự án cũ không còn phù hợp định hướng mới, buộc UBND TP.HCM phải trình HĐND dừng chủ trương đã ban hành.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được khẳng định TP.HCM cam kết đưa Rạch Chiếc trở thành khu liên hợp thể thao hiện đại, đủ điều kiện tổ chức các giải đấu quốc tế. Mục tiêu đặt ra là sau 5 năm triển khai, thành phố sẽ sở hữu tổ hợp thể thao dịch vụ đồng bộ, tạo cú hích cho thị trường bất động sản phía Đông, đặc biệt nhóm sản phẩm gắn với dịch vụ thể thao, giải trí và hạ tầng đô thị mới.

Khu Liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc sau 30 năm quy hoạch vẫn còn dở dang. Ảnh: Diệu Bình

Theo các chuyên gia việc dừng chủ trương cũ không chỉ đơn thuần là thay đổi thủ tục. Điều này thể hiện cách tiếp cận mới của TP.HCM trong phát triển các dự án quy mô lớn: chuyển trọng tâm từ đầu tư công sang huy động nguồn lực tư nhân theo khung pháp lý PPP.

Được biết, dự án Khu Liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc (TP.Thủ Đức, TP.HCM) với tổng vốn dự kiến gần 15.000 tỷ đồng. Qua 30 năm từ khi chủ trương đầu tư vào năm 1994, đến nay dự án vẫn đang "bất động".

Ban đầu theo quy hoạch, dự án có quy mô 466 ha. Sau nhiều lần điều chỉnh, diện tích Khu Liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc hiện chỉ còn khoảng 212 ha. Trong đó, 180 ha sẽ dành cho xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật. Phần diện tích còn lại sẽ dành cho các doanh nghiệp tư nhân đấu thầu đầu tư vào công trình phức hợp nằm trong khuôn viên.