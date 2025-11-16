Góc nhìn pháp lý vụ 3 cựu cán bộ OceanBank Cần Thơ giải ngân 35,6 tỷ đồng trái quy định

Tạm giam 3 cựu lãnh đạo, cán bộ OceanBank Cần Thơ

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã tạm giam 3 đối tượng là cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng OceanBank chi nhánh Cần Thơ (OceanBank Cần Thơ) để điều tra về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Quốc Trưởng (SN 1975, ngụ phường Ninh Kiều; cựu Giám đốc OceanBank Cần Thơ); Huỳnh Quốc Huy (SN 1976, ngụ phường Cái Răng, TP Cần Thơ; cựu Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Oceanbank Cần Thơ); Phạm Vũ Huy (SN 1986, ngụ phường Tân An, TP Cần Thơ; cựu chuyên viên kinh doanh, Phòng Kinh doanh khách hàng, Oceanbank Cần Thơ).

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Nguyễn Quốc Trưởng. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra ban đầu, Phạm Vũ Huy là chuyên viên kinh doanh Phòng kinh doanh khách hàng của OceanBank Cần Thơ, được phân công tiếp cận hồ sơ vay vốn của Công ty lương thực Hậu Giang, thẩm định giá trị hàng hóa đảm bảo thế chấp trước khi giải ngân theo hợp đồng thế chấp tài sản ngày 31/3/2014.

Tuy nhiên, Huy không làm đúng quy định, dẫn đến việc không phát hiện doanh nghiệp này nâng khống số lượng, giá trị hàng hóa thế chấp. Sau đó, Huy lập 2 tờ trình đề xuất giải ngân, trình Huỳnh Quốc Huy và Nguyễn Quốc Trưởng ký duyệt với tổng số tiền 35,6 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cho rằng, Quốc Huy là Trưởng phòng Kinh doanh khách hàng nhưng không kiểm tra, thẩm định hồ sơ chặt chẽ, trái quy định.

Còn Nguyễn Quốc Trưởng với vai trò là Giám đốc chi nhánh nhưng không kiểm tra việc thực hiện quy định, quy trình của cấp dưới... dẫn đến ký duyệt giải ngân 35,6 tỷ đồng (trong đó hơn 10,5 tỷ đồng vượt quá tỷ lệ tài trợ tối đa). Toàn bộ khoản nợ này không có khả năng thu hồi, gây thiệt hại cho ngân hàng.

Vì sao xử lý theo Bộ luật Hình sự năm 1999?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, trong vụ việc này, cơ quan tố tụng đang xác định các bị can là những người có chức vụ quyền hạn tại Ocean Bank Cần Thơ.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bị can đã vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng là thực hiện quy trình xác minh, kiểm tra hồ sơ, đánh giá phương án trả nợ và tài sản đảm bảo không chính xác, không xác định đúng giá trị tài sản thế chấp, dẫn đến thất thoát hơn 35 tỷ đồng của ngân hàng nên bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ ra một số tồn tại ở chi nhánh Nam A Bank và GP Bank

Theo bà Thơ, tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng được quy định tại Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999. Đến Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đã có sự thay đổi tên gọi thành tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Hành vi vi phạm phạm tội của các bị can được cơ quan tiến hành tố tụng xác định là xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, ngân hàng.

Đối tượng tác động của tội phạm này là các hoạt động cụ thể của ngân hàng, bao gồm hoạt động tín dụng, thẩm định tài sản đảm bảo, góp vốn, mua cổ phần và các hoạt động khác được pháp luật quy định.

Trong vụ việc này, hành vi phạm tội của các đối tượng diễn ra trước thời điểm Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực nên áp dụng theo Bộ luật Hình sự năm 1999 để xử lý là đúng quy định pháp luật.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Phạm Vũ Huy. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo đó, Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng như sau:

Người nào trong hoạt động tín dụng mà có một trong các hành vi cho vay không có bảo đảm trái quy định của pháp luật; cho vay quá giới hạn quy định; cho vay quá giới hạn quy định gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 7 năm.

Nếu phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng sẽ bị phạt tù từ 5 đến 12 năm. Nếu phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng sẽ bị phạt tù từ 10 đến 20 năm.

Như vậy, trường hợp bị chứng minh có tội, tùy tính chất mức độ của hành vi mà các bị can trong vụ án có thể đối mặt với các khung hình phạt nêu trên.

Trong khi đó, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây không phải là lần đầu tiên cơ quan điều tra khởi tố một số bị can là cán bộ ngân hàng về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng trước đây và tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo Bộ luật Hình sự hiện hành.

Các cán bộ được giao, phân công nhiệm vụ thẩm định hồ sơ, kiểm tra đánh giá tính khả thi của phương án cho vay, giá trị tài sản thế chấp đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, xét duyệt hồ sơ không đúng thủ tục dẫn đến cho vay khi điều kiện chưa đảm bảo, gây ra rủi ro và thất thoát cho ngân hàng.

Những thiệt hại xảy ra đối với các ngân hàng là rất lớn ảnh hưởng đến uy tín của hệ thống ngân hàng, đến quyền lợi của ngân hàng và các tổ chức cá nhân có liên quan.