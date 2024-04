Góc nhìn pháp lý vụ hai nữ cán bộ công an ở Hải Phòng bị phát hiện dùng ma túy

Hai nữ cán bộ công an ở Hải Phòng bị tước danh hiệu công an vì dùng ma túy

Ngày 8/4, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu Công an nhân dân đối với hai nữ cán bộ công an có mặt, tham gia "bữa tiệc" ma túy tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng.

Hiện trường vụ việc bị phát hiện, có cả nữ cán bộ công an tham gia tổ chức. Ảnh: Công an Hải Phòng.

Thông tin ban đầu, hồi 23h30 ngày 4/4/2024, tại căn nhà thuộc khu đô thị V.I, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt xóa ổ nhóm sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ 12 đối tượng gồm 7 nam và 5 nữ.



Qua kiểm tra, đã phát hiện 9/12 đối tượng dương tính với ma túy, thu giữ 0,13g ketamin và một số tang vật có liên quan.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh năm 1986, nhà ở khu đô thị V.I, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng); Bùi Thị Ngọc Bích (sinh năm 1988, trú tại 63 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) và Vũ Hoàng Cường (sinh năm 1982, chỗ ở số 233 Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, trong số những người tham gia sử dụng trái phép chất ma túy, có hai nữ công an bị phát hiện dương tính với ma túy là B.T.N.B., cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an TP Hải Phòng và V.A., cán bộ Đội hình sự, kinh tế, ma túy, Công an quận Dương Kinh, TP Hải Phòng.

Vụ việc đủ dấu hiệu để xử lý hình sự

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, theo kết quả xác minh ban đầu, với những vật chứng được thu giữ trên hiện trường , lời khai ban đầu của các đối tượng có liên quan và kết quả xét nghiệm 9/12 đối tượng dương tính với chất ma túy, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự và khởi tố một số đối tượng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguồn gốc số ma túy thu giữ được trên hiện trường là của ai để xử lý người này về tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 255 Bộ luật hình sự, đồng thời sẽ làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật, người nào tổ chức để đưa ma túy vào cơ thể của người khác, đó là hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Người thực hiện hành vi tổ chức sử dụng sản phép chất ma túy có thể là người mua ma túy mang về cho người khác sử dụng, người chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị để sử dụng, người mời gọi, lôi kéo người khác đến để sử dụng.

Còn những người tạo những điều kiện vật chất thuận lợi để sử dụng sẽ được xác định là đồng phạm về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho nhiều người cùng sử dụng, người có hành vi vi phạm sẽ phải đối mặt với khung hình phạt nghiêm khắc.

Nói thêm về vụ việc này, luật sư Hà Thị Khuyên (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, trường hợp hành vi không thỏa mãn dấu hiệu của tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhưng có căn cứ cho thấy, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, cơ quan điều tra vẫn có thể khởi tố vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy để xử lý đối với người vi phạm.

Đối với người sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị xử phạt hành chính. Trường hợp là người nghiện, thuộc trường hợp bị cai nghiện bắt buộc, sẽ áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Theo luật sư Khuyên, đối tượng tác động của tội phạm này chính là người sử dụng ma tuý, nếu không có người sử dụng chất ma túy sẽ không thể có người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tuy nhiên, người sử dụng chất ma túy lại không phải là người bị hại mà ngược lại, trong một số trường hợp nếu thỏa mãn các dấu hiệu của tội sử dụng trái phép chất ma tuý, họ còn là người phạm tội.

Khách thể xâm phạm của tội danh này là tính mạng, sức khoẻ, trật tự an toàn xã hội. Hậu quả của hành vi là những thiệt hại cho xã hội, trong đó trực tiếp gây ra những thiệt hại về trật tự an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe của chính người sử dụng trái phép chất ma tuý.