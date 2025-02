Góc nhìn pháp lý vụ nhóm người dàn cảnh cướp giật, đánh đập một gia đình đi chùa ở An Giang

50 người dàn cảnh cướp giật tài sản, đánh đập một gia đình đi chùa ở An Giang

Cơ quan Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tịnh Biên đầu thú, để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h20 ngày 3/2, ông N.P.C (63 tuổi, trú tại xã Khánh Hoà, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) cùng một nhóm người trong gia đình đến viếng chùa Kim Tiên.

Khi đoàn người của ông C. đến gần khu vực chánh điện thì bất ngờ bị một nhóm khoảng 50 người lạ mặt áp sát. Nhóm này bao gồm cả nam lẫn nữ, đeo khẩu trang tiến lại gần đè ông C. xuống để giật sợi dây chuyền.

Ông C. la lớn "cướp giật dây chuyền" thì nhóm gia đình ông C. bị nhóm người lạ mặt tấn công khiến ông C. bị nhiều vết thương trên cơ thể, trong đó có một vết bầm tím lớn trên vai, một vết rách da sâu tại cánh tay trái và nhiều vết trầy xước.

Vụ dàn cảnh cướp giật tài sản, đánh đập nhóm người viếng chùa Kim Tiên vào khoảng 9h20, ngày 3/2. Ảnh cắt từ clip người dân cung cấp.

5 người trong gia đình ông C. cũng bị thương tích bao gồm: ông P.V.T. (50 tuổi) bị chấn thương vùng đầu với vết rách da tại thái dương phải; ông N.T.S. (56 tuổi) bị sưng phù vùng miệng, vết bầm tím tại tai và nhiều vết bầm trên lưng; ông N.V.H. (43 tuổi) có vết bầm tím quanh vùng mặt, lưng và sườn trái và bà N.T.X.T. (48 tuổi) bị chấn thương vùng trán...

Sau khi thực hiện hành vi cướp giật, nhóm này nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường, nhóm gia đình ông Cường đã đến Công an phường trình báo vụ việc.

Bước đầu xác định, tài sản ông C và người nhà bị mất sau vụ việc gồm một sợi dây chuyền vàng si trị giá khoảng 3,6 triệu đồng và 12 triệu đồng tiền mặt.

Các đối tượng dàn cảnh cướp giật có thể sẽ phải đối mặt với trách nhiệm hình sự

Luật sư Nguyễn Bá Huy- Giám đốc Công ty Luật TNHH Tín Hải cho rằng, trong vụ việc trên, số người tham gia thực hiện hành vi phạm tội là rất lớn, thể hiện sự liều lĩnh, manh động, coi thường pháp luật nên nhóm đối tượng trên sẽ đối diện với hình phạt tù chứ không đơn thuần chỉ xử phạt hành chính.

Phía cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra, xác minh, lấy lời khai của các nạn nhân và người chứng kiến vụ việc, xác định danh tính các đối tượng có liên quan để xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Dưới góc nhìn pháp lý, hành vi dàn cảnh cướp giật, đánh đập lên người các nạn nhân của các đối tượng đã có dấu hiệu phạm 3 tội danh tương ứng gồm tội Cố ý gây thương tích, tội, tội Cướp giật tài sản và tội Gây rối trật tự công cộng. Tội danh và hình phạt được quy định tại Điều 134, Điều 171 và Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo đó, gia đình nạn nhân có quyền gửi đơn đến cơ quan công an để yêu cầu xem xét xử lý nhóm đối tượng trên về hành vi cố ý gây thương tích. Trong trường hợp các nạn nhân được giám định có thương tích từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định từ Điểm a đến Điểm k, Khoản 1, Điều 134 Bộ luật hình sự thì nhóm người trên có thể sẽ bị xử lý về tội Cố ý gây thương tích.

Với hành vi Cướp giật tài sản, trong trường hợp nhiều người cùng cấu kết, dàn cảnh để cướp tài sản của người khác thì được xem là đồng phạm. Tuy nhiên, hành vi này có được xem là phạm tội có tổ chức hay không thì còn phụ thuộc vào tình tiết, mức độ, hậu quả, vai trò của từng đối tượng trong vụ việc. Bởi vậy, các đối tượng có thể đối diện với mức phạt tù thấp nhất là 01 năm và cao nhất là tù chung thân.

Cũng theo luật sư Huy, nếu phía cơ quan chức năng và phía chính quyền địa phương xác định hành của nhóm người trên gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự của địa phương thì sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Trường hợp hành vi được xác định là có tổ chức, có phá phách hoặc xúi giục người khác gây rối sẽ bị xử phạt từ 02 năm đến 07 năm tù.