Góc nhìn pháp lý vụ sản xuất 20.000 chai nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng Chanel, Gucci, Dior

Công an TPHCM đánh sập đường dây sản xuất 20.000 chai nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng Chanel, Gucci, Dior

Như Báo điện tử Dân Việt đã đưa tin, ngày 24/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM (Phòng PC03) đã triệt xóa thành công chuyên án sản xuất, buôn bán hàng giả là nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng do Nguyễn Ngọc Thơ (40 tuổi) và Trương Thị Mai Hiền (41 tuổi) cầm đầu.

Trước đó, thực hiện quyết liệt mệnh lệnh, chỉ đạo của Bộ Công an về triển khai cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Phòng PC03 Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án đấu tranh đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là nước hoa giả do vợ chồng Thơ cầm đầu.

Kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2024, Thơ, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Phát triển Nguyên Hương có trụ sở tại phường Tam Bình, TP.HCM thấy có nhiều khách hàng có nhu cầu mua nước hoa nên Thơ tự học hỏi, tạo ra công thức pha chế nước hoa.

Các đối tượng trong đường dây sản xuất 20.000 chai nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng Chanel, Gucci, Dior bị bắt giữ. Ảnh: CA

Sau đó, cùng vợ là Hiền mua máy móc, nguyên vật liệu, hương liệu, công cụ và các vỏ chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, YvesSaintLaurent, Versace, Burberry, Dior…

Hai đối tượng thuê kho xưởng trên đường Cây Keo, phường Tam Bình để tổ chức cho các nhân viên (là người thân trong gia đình) tiến hành làm giả bằng tất cả các công đoạn từ pha chế, bơm chiết xuất, in, dán tem nhãn, đóng gói sản phẩm và bán cho khách hàng qua các ứng dụng giao tiếp, hội nhóm trên không gian mạng, dịch vụ chuyển phát nhanh để tiêu thụ số hàng giả đặc biệt lớn đến các khách hàng tại nhiều tỉnh, thành phố.

3 tổ công tác của Phòng PC03 Công an TP.HCM đã tiến hành khám xét 3 địa điểm văn phòng công ty, kho hàng, xưởng sản xuất, kết quả thu giữ gần 20.000 chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng và các công cụ, phương tiện sản xuất hàng giả như hóa chất, cồn, hương liệu, máy tính, máy in, máy dập, tẽm, nhãn… (ước tính số tiền thu lợi trên 15 tỷ đồng).

Công an TP.HCM đã khởi tố 11 bị can để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, trốn thuế và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan… để xử lý nghiêm, triệt để theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng trong đường dây sản xuất 20.000 chai nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng Chanel, Gucci, Dior... có thể chịu khung hình phạt cao nhất

Trao đổi với PV về vụ việc, luật sư Nguyễn Bá Huy – Giám đốc Công ty Luật TNHH Tín Hải cho biết, các đối tượng đã lợi dụng lòng tin và nhu cầu tiêu dùng chính đáng của người dân để trục lợi, gây hại cho sức khỏe cộng đồng (do sử dụng hóa chất, hương liệu không kiểm định).

Hành vi của các đối tượng đã làm tổn hại niềm tin của người tiêu dùng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới các doanh nghiệp chân chính, gây thất thu thuế, phá vỡ môi trường cạnh tranh lành mạnh. Đây là biểu hiện coi thường pháp luật, xem nhẹ hậu quả xã hội của hành vi gian dối, phản ánh sự thiếu hiểu biết hoặc cố tình bất chấp quy định về sở hữu trí tuệ và an toàn hàng hóa.

Theo luật sư, với quy mô lớn, lợi nhuận bất chính trên 15 tỷ đồng, hành vi các nhóm đối tượng có thể bị xử lý hình sự về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả theo quy định tại khoản 3 Điều 192 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất từ 07 năm đến 15 năm.

Nước hoa giả các nhãn hiệu nổi tiếng Chanel, Gucci, Dior... mà các đối tượng làm giả. Ảnh: CA

Đồng thời, người phạm tội buôn bán hàng giả còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Ngoài ra, phía cơ quan chức năng có thể xử lý thêm các đối tượng về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự bởi nhóm người này đã dùng trái phép nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam như Chanel, Gucci…

Vụ việc cho thấy mức độ nguy hiểm của hành vi là đặc biệt nghiêm trọng, đòi hỏi phía cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh để răn đe, đồng thời củng cố ý thức tuân thủ pháp luật trong kinh doanh, đặc biệt là khi thị trường hàng hóa đang bước vào thời điểm sức mua tăng mạnh vào dịp cuối năm.