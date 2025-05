Tin tức

Thi thể của thiếu tá công an ở Long An đã được tìm thấy sau khi nhiều phương tiện cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn, người dân tham gia tìm kiếm liên tục trên đoạn dài con sông An Thạnh.