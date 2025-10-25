GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai: "Cơ chế đã thông, nếu thầy cô không đi thì người học không thể đi trước"

Diễn đàn tri thức và cuộc đối thoại giữa các thế hệ

Sáng 25/10, Lễ Khai khóa năm học 2025 của ĐHQG-HCM diễn ra với chủ đề “Khát vọng đổi mới sáng tạo vì một Việt Nam hùng cường”. Tại đây, ĐHQG-HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 lọt vào tốp 100 đại học hàng đầu châu Á, tiếp tục sứ mệnh bồi dưỡng nhân tài, kiến tạo tri thức và đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Toàn cảnh Lễ Khai khóa năm học 2025 của ĐHQG-HCM. Ảnh: T.Thông

Phát biểu tại Hội trường Trần Chí Đáo, GS.TS NGƯT Nguyễn Thị Thanh Mai – Phó Giám đốc ĐHQG-HCM đã chia sẻ góc nhìn sâu sắc về ý nghĩa của Lễ Khai khóa. Bà khẳng định đây không chỉ là nghi thức khởi đầu năm học, mà là một không gian đặc biệt.

"Lễ Khai khoá là một diễn đàn, nơi các tri thức khoa học, các chiêm nghiệm sâu sắc được chia sẻ, truyền cảm hứng ngay tại trong Hội trường Trần Chí Đáo này. Đây sẽ là một cuộc đối thoại giữa những thế hệ đi trước dẫn đường, mở lối để gợi mở cho thế hệ người học của ĐHQG-HCM tiếp bước và hành động", bà Mai nhấn mạnh.





GS.TS NGƯT Nguyễn Thị Thanh Mai – Phó Giám đốc ĐHQG-HCM phát biểu tại Lễ Khai khóa năm học 2025. Ảnh: T.Thông

Thầy cô phải làm gương trong "dám thất bại"

Trong bối cảnh Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đã xác định giáo dục đại học là nòng cốt phát triển nhân lực trình độ cao, thúc đẩy Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM kêu gọi tập thể thầy cô, viên chức và người học cần hành động quyết liệt.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai đặc biệt dành lời nhắn nhủ đến đội ngũ giảng viên, nhấn mạnh trách nhiệm tiên phong trong đổi mới sáng tạo, ngay cả khi phải đối diện với thất bại.

Bà Mai thẳng thắn thừa nhận: "Thầy cô cũng như các người học, cũng sẽ có lúc thất bại, và tôi tin số lượng và nỗi đau thất bại của thầy cô khó hồi phục hơn các em HS, SV rất nhiều. Nhưng đó cũng là lúc chúng ta cần làm gương cho các em, phải đứng lên từ thất bại ấy."

Bà Mai cũng chỉ ra rằng, ĐHQG-HCM cần phải tận dụng sự cởi mở về cơ chế hiện nay để bứt phá. Bà khẳng định: "Trước đây vì sợ các rào cản pháp lý, đôi lúc chúng ta phải thận trọng, dẫn đến chùn bước, nhưng giờ cơ chế đã thông, hành lang pháp lý đã thoáng, nếu thầy cô không đi thì toàn bộ người học cũng sẽ không thể đi trước."

Sinh viên tham gia Lễ Khai khóa năm học 2025 của ĐHQG-HCM. Ảnh: T.Thông

Phó Giám đốc ĐHQG-HCM gợi ý tập thể cần nuôi dưỡng khát vọng đổi mới sáng tạo thông qua ba chữ: Dám nghĩ khác, Dám thất bại và Dám làm lại. Bà kỳ vọng đội ngũ giảng viên "hãy dám thử nghiệm đề tài mới phục vụ cho chính nhu cầu của xã hội, hãy dám nghĩ đến những đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu."

Lễ khai khoá 2025 còn vinh dự chào đón TS. Nguyễn Thanh Mỹ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mỹ Lan, đến chia sẻ và truyền cảm hứng về hành trình "dám nghĩ - dám làm", là hình mẫu tiêu biểu cho tinh thần sáng tạo và quay về phục vụ quê hương. Đây được xem là hành trang quý giá, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo cho gần 100.000 nhân lực chất lượng cao của hệ thống.

Từ năm 2012, Lễ Khai khóa đã trở thành hoạt động truyền thống của ĐHQG-HCM vào đầu mỗi năm học, nơi sinh viên được truyền cảm hứng từ các nhà lãnh đạo, trí thức, nhà khoa học và doanh nhân hàng đầu, khơi dậy khát vọng cống hiến và niềm tự hào của các thế hệ học sinh, sinh viên.

Năm 2025, Lễ Khai khoá ĐHQG-HCM có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại diện các trường đại học, nhà khoa học, doanh nghiệp đối tác cùng khoảng 700 sinh viên, học sinh tiêu biểu đến từ các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM.



