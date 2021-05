Gửi gắm từ cử tri ở “tâm dịch” Si Pa Phìn: “Chúng tôi mong muốn đời sống nhà giáo sẽ được quan tâm”

Theo kế hoạch, 3.437 cử tri ở xã Si Pa Phìn (có 140 cử tri từ nơi khác đến chống dịch) sẽ đi bỏ phiếu. Huyện Nậm Pồ đã chỉ đạo thành lập 8 đơn vị bầu cử, 9 khu vực bỏ phiếu tại xã Si Pa Phìn.

8 giờ sáng, hòm phiếu phụ đã được chuyển đến các khu cách ly để cử tri diện F1 thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng. Có 507 cử tri diện F1 đang thực hiện cách ly tập trung tại 12 khu trên địa bàn xã. Cô giáo Lò Thị Nhung (Mầm non Si Pa Phìn) đang cách ly tại điểm Trường Mầm non Si Pa Phìn. Đây là lần thứ ba cô Nhung đi bỏ phiếu bầu cử. Suốt từ đêm qua, cô thao thức, nghiên cứu tiểu sử của từng ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Hòm phiếu phụ được nhân viên tổ bầu cử mang đến các điểm cách ly tại xã Si Pa Phìn để các cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

8h10’, cầm lá phiếu trên tay, cô Nhung mong muốn sẽ chọn được những người có đủ tài, đức để vào cơ quan quyền lực cao nhất, đại diện cho nguyện vọng, ý chí, tiếng nói của cử tri nói chung và cán bộ, giáo viên, học sinh vùng khó nói riêng.

“Cá nhân em đã nghiên cứu kĩ về tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp. Em sẽ lựa chọn những người có trình độ, kinh nghiệm, dám đứng ra bảo vệ quyền lợi của nhân dân, của nhà giáo và học sinh. Riêng cá nhân mong muốn những người được lựa chọn sẽ phát huy phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, học vấn để vận dụng vào công việc. Sẽ đứng ra bảo vệ quyền lợi của nhà giáo, nhất là giáo viên mầm non. Nói thế bởi giáo viên mầm non là những người vất vả, cống hiến ở vùng sâu, vùng xa, biên giới. Cũng bởi đời sống khó khăn, thu nhập từ đồng lương ít ỏi cũng chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt. Mỗi khi ốm đau, di chuyển ra thành phố để điều trị tốn kém. Ngoài ra cũng mong sẽ có nhiều chính sách quan tâm đến đời sống học sinh”, cô giáo Lò Thị Nhung nói.

Nhân viên tổ bầu cử hướng dẫn cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp lần này là lần đầu tiên với chị Bùi Thị Lương. Chị Lương công tác tại Phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ. Bản thân chị cũng đang ở trong khu cách ly tại trường PTDTBT-TH số 2 Nà Hỳ vì chị Lương thuộc diện F1.

Hơn 8h là thời khắc thiêng liêng với chị bởi đây là lần đầu đi bầu cử. Chị Lương gửi gắm toàn bộ niềm tin của mình vào những ứng cử viên mà chị đã lựa chọn.

Các cử tri tham gia bỏ phiếu tại các hòm phiếu phụ đều tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

“Mặc dù Đảng, Nhà nước và Quốc hội đã dành nhiều chính sách đến đồng bào vùng cao như Nậm Pồ của chúng tôi rồi, song tôi cũng mong sẽ có nhiều chính sách ưu việt hơn nữa để giúp đồng bào giảm bớt khó khăn. Công tác trong ngành giáo dục, tôi thấy cán bộ, giáo viên và học sinh ở miền núi, biên giới quá vất vả và gian nan. Vì vậy, hôm nay là lần đầu tiên đi bỏ phiếu bầu cử, tôi sẽ chọn những người có đủ đức, đủ tài. Mong họ sẽ là cầu nối thông tin, truyền tải những bất cập trong chính sách với nhà giáo, với học sinh lên đến cơ quan quyền lực cao nhất. Tôi mong rằng các cấp lãnh đạo sẽ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của những cử tri là cán bộ, giáo viên vùng sâu, biên giới như chúng tôi”, chị Bùi Thị Lương nói.

Không chỉ ở tâm dịch Si Pa Phìn, tại các điểm cách ly trong toàn tỉnh Điện Biên, nhân viên các tổ bầu cử đều mang hòm phiếu phụ đến để các công dân đang cách ly thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Trong buổi sáng 23/5, ở Nậm Pồ nắng nóng từ rất sớm. Công tác an ninh, an toàn được thực hiện tốt. Do đang là thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp nên địa phương này chuẩn bị rất chu đáo, đảm bảo thực hiện nghiêm khẩu hiệu “5K” của Bộ Y tế.