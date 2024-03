Hà Giang: Kịp thời ngăn chặn hàng chục đối tượng mang hung khí gây rối trật tự công cộng

Các đối tượng tham gia gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CACC

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 9/3, quá trình tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thuộc thôn Lâm Đồng, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang phát hiện khoảng 30 đối tượng điều khiển phương tiện xe mô tô có dấu hiệu càn quấy, tụ tập đánh nhau gây rối trật tự công cộng.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an thành phố Hà Giang đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện càn quấy, phóng nhanh, lạng lách, không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển số theo quy định có cầm theo hung khí dao, kiếm tự chế, phóng lợn, tuýp nước, vỏ chai bia.... tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Công an thành phố đã huy động các lực lượng phối hợp cùng lực lượng Công an 2 xã Phương Độ, Phương Thiện tiến hành tạm giữ 19 đối tượng, 13 phương tiện xe mô tô và một số hung khí nêu trên đưa về trụ sở Công an thành phố để xác minh, làm rõ.

Hung khí các đối tượng mang theo để tụ tập, gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CACC

Quá trình đấu tranh ban đầu xác định các đối tượng trên gồm 2 nhóm thanh thiếu niên, học sinh thuộc xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) và các xã Cao Bồ, Phú Linh, Ngọc Linh, Thuận Hoà (huyện Vị Xuyên).

Trước đó khoảng 3 đến 4 ngày các đối tượng đã có mâu thuẫn trước và hẹn nhau để giải quyết có mang theo hung khí gây mất trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Giang.

Hiện nay, Công an thành phố Hà Giang đang tiếp tục xác minh và làm rõ hơn 20 đối tượng đang bỏ trốn. Đồng thời mời gia đình, thôn, tổ dân phố và phối hợp nhà trường để xử lý theo đúng quy định.