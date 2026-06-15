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Thứ hai, ngày 15/06/2026 05:01 GMT+7

Hà Lan chia điểm với Nhật Bản trong màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

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Long Nguyên Thứ hai, ngày 15/06/2026 05:01 GMT+7
Hà Lan đã hòa Nhật Bản 2-2 ở lượt trận đầu tiên bảng F World Cup 2026 trong cuộc so tài vô cùng kịch tính đến những phút cuối cùng.
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Hà Lan và Nhật Bản hòa nhau đầy kịch tính

Hà Lan và Nhật Bản so tài trong trận đấu thuộc lượt trận đầu tiên bảng F World Cup 2026 với rất nhiều quyết tâm. Trong bảng đấu có 2 đội tuyển khác đầy sức mạnh như Thụy Điển và Tunisia tạo nên sự cạnh tranh lớn nên Hà Lan cũng như Nhật Bản hiểu rằng, họ cần phải có sự khởi đầu mang tính hiệu quả để ít nhất cũng không bị thất thế ở cuộc đua tranh vé đi tiếp.

Hà Lan tung ra sân đội hình với sơ đồ 4-3-3, trong đó thiên về việc khoét vào 2 cánh với các cầu thủ rất cơ động, khéo léo như Summerville, Gakpo kèm theo sự yểm trợ đến từ De Jong, Reijinders, Gravenberch lẫn tuyến dưới với Dumfries, Van de Ven. Nhật Bản hiểu rõ điều đó nên sơ đồ của họ là 3-4-2-1, thiên về khả năng tranh chấp, cố gắng giữ bóng tốt nhất có thể để hạn chế cách khai thác bóng từ biên của Hà Lan.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Ngay ở phút thứ 2, Malen đã có pha xoay trở khéo léo rồi dứt điểm vô cùng uy lực, nhưng thủ môn Suzuki của Nhật Bản đã xuất thần cản phá thành công. Tình huống này tưởng như mở ra sự hưng phấn cho Hà Lan, nhưng hóa ra đây lại là sự cảnh tỉnh để Nhật Bản siết chặt đội ngũ hơn nữa.

Trong những phút tiếp theo của hiệp 1, Nhật Bản chơi bóng đầy tự tin, cả trong phòng ngự lẫn những pha chuyển đổi trạng thái. “Samurai Xanh” cho thấy họ không hề e ngại trước các tình huống triển khai tấn công của Hà Lan. Thậm chí, khi Hà Lan cố gắng khai thác cơ hội từ những lần được hưởng đá phạt góc lẫn đá phạt trực tiếp, Nhật Bản vẫn nỗ lực tìm cách hóa giải với vai trò nổi bật của thủ môn Suzuki.

Nhưng sang hiệp 2, Hà Lan dù chưa có sự thay đổi ở vị trí tiền đạo cắm, song “Lốc cam” đã cụ thể hóa thành công sự kiên trì trong cách chơi tạt bóng để dứt điểm của mình. Phút 51, trung vệ Van Dijk lên tham gia tấn công đã tận dụng rất tốt khả năng không chiến để đánh đầu hiểm hóc sau đường chuyền của Gravenberch, ghi bàn mở tỷ số cho Hà Lan.

Ngay sau khi thủng lưới, Nhật Bản đẩy cao đội hình và nhanh chóng có bàn gỡ hòa vào phút 57. Nakamura bình tĩnh xử lý bóng sát mép vòng cấm rồi xoay người tung cú sút cháy lưới Hà Lan.

Nhưng kịch tính của trận đấu chưa dừng lại ở đây. Phút 64, Summerville ngoặt bóng trước sự truy cản của hậu vệ Nhật Bản ở rìa vòng cấm rồi tung cú sút chân trái hiểm hóc, tái lập thế dẫn bàn cho Hà Lan.

Ở khoảng thời gian còn lại, Hà Lan liên tục thay đổi nhân sự ở hàng thủ để bảo toàn tỷ số và ép Nhật Bản phải chơi sở đoản bằng các đường bóng bổng. Nhưng thật bất ngờ, vào phút 89, Kamada đánh đầu tung lưới Hà Lan trong tình huống phạt góc, gỡ hòa cho Nhật Bản.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2 theo kịch bản vô cùng mãn nhãn ở hiệp 2. Cả Hà Lan và Nhật Bản sẽ cùng phải nỗ lực nhiều hơn cả các trận đấu tiếp theo để hướng tới việc vượt qua vòng bảng.

Đội hình xuất phát Hà Lan vs Nhật Bản:

Hà Lan (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.

Nhật Bản (3-4-2-1): Z Suzuki; Watanabe, Taniguchi, H Ito; Doan, Sano, Kamada, Nakamura; Kubo, Maeda; Ueda.

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