Hà Nội: Bé trai kháu khỉnh nặng 3,3kg bị bỏ rơi ở bãi đất trống giữa đêm khuya

Sáng 12/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phòng Văn hoá – Xã hội phường Hà Đông, Hà Nội cho biết, mới đây trên địa bàn người dân phát hiện một bé trai chào đời được khoảng 7 ngày tuổi bị bỏ rơi ở bãi đất trống giữa đêm khuya.

Theo ông Sơn, vào khoảng 23h ngày 9/10, Công an phường Hà Đông tiếp nhận thông tin về việc người dân phát hiện một trẻ em bị bỏ rơi tại khu đất trống gần với số nhà L28 Khu Trung tâm hành chính, tổ dân phố 9 Hà Cầu, phường Hà Đông.

Hình ảnh cháu bé thời điểm bị bỏ rơi được người dân phát hiện. Ảnh: NVCC

Thời điểm phát hiện, trẻ được bọc 2 miếng vải (1 màu xanh, 1 màu trắng) bên trên có đắp 1 chiếc áo khoác màu đen, có 1 bình sữa được đặt trong túi áo khoác. Ngoài ra, trên người cháu bé không có bất kỳ các vận dụng hay giấy tờ gì khác liên quan. Cháu bé được đặt dưới nền gạch tại khu đất trống, xung quanh có nhiều ô tô đỗ tại khu vực này.

Bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi. Ảnh: NVCC

Ngay sau sự việc, Công an phường Hà Đông đã lập biên bản sự việc, phối hợp với Tổ dân phố 9 Hà Cầu, phường Hà Đông đưa trẻ đến Bệnh viện đa khoa Hà Đông. Trẻ sinh được khoảng 7 ngày tuổi; cân nặng: 3,3kg, tình trạng sức khoẻ tốt.

Khu vực bãi đất trống nơi phát hiện cháu bé bị bỏ rơi. Ảnh: NVCC

“Rất may người dân phát hiện ra cháu bé sớm mặc dù đêm khuya nên không bị tổn thương, tổn hại gì đến sức khoẻ. Cháu bé rất kháu khỉnh, đáng yêu nên ai cũng yêu thương, thay nhau chăm sóc.

Hiện UBND phường cũng đã ra thông báo tìm kiếm thân nhân cháu bé từ ngày 10/10 đến hết ngày 16/10. Trong thời hạn 7 ngày liên tục kể từ ngày ban hành thông báo, nếu không có thông tin về cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ, UBND phường sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan cho trẻ theo quy định của pháp luật”, ông Sơn thông tin.

Cũng theo ông Sơn, sau khi biết thông tin, rất nhiều người dân trong khu vực và các nơi đã đến UBND phường xin nhận nuôi cháu bé. Sau khi xem xét, ngày 11/10, UBND phường Hà Đông tạm giao cho một gia đình hiếm muộn trên địa bàn nuôi dưỡng.

“Đây là cặp vợ chồng đã hiếm muộn 10 năm tha thiết muốn nhận nuôi cháu bé và cũng là thành viên Hội phụ nữ phường. Sau khi xác minh đầy đủ thông tin, điều kiện nuôi dưỡng phường đã giao cho gia đình nuôi dưỡng đồng thời thường xuyên cắt cử cán bộ đến thăm nom, cháu bé rất đáng yêu. Sau thời gian trên nếu thân nhân cháu bé không đến nhận chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định”, ông Sơn chia sẻ thêm.