Hà Nội: Cháy quán karaoke trên đường Hoàng Quốc Việt

Khoảng 16h30 chiều 17/9, một vụ cháy đã xảy ra tại quán karaoke XO 166 Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ tầng 3 của quán karaoke này. Những người có mặt đã nhanh chóng rời khỏi quán và thông báo đến lực lượng chức năng.

Vụ cháy tại quán karaoke trên đường Hoàng Quốc Việt.

Lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, sau khi nhận được đề nghị chi viện, Công an Cầu Giấy đã điều 2 xe chữa cháy trong đó có 1 xe thang tới hiện trường phối hợp với các lực lượng phục vụ công tác chữa cháy. Công an quận Tây hồ cũng điều hỗ trợ 3 xe chữa cháy đến hiện trường.

Đến khoảng 16h50, đám cháy cơ bản được khống chế. Được biết, quán karaoke này đang sửa chữa sau thời gian nghỉ do COVID-19. Thời điểm vụ cháy xảy ra trong quán không có người hát mà chỉ có nhân viên. Rất may vụ cháy không thiệt hại về người.

Nguyên nhân đám cháy đang được điều tra làm rõ.