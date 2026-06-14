Hà Nội: Công bố phương án bồi thường, tái định cư dự án Vành đai 3,5 qua Thanh Trì

Dự án đường Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đang được triển khai, trong đó đoạn qua xã Thanh Trì được xác định là một trong những khu vực có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn.

Thông tin về dự án qua địa bàn, UBND xã Thanh Trì cho biết, tuyến đường đi qua xã có chiều dài khoảng 10,7km, bắt đầu từ trục Pháp Vân - Cầu Giẽ, vượt Quốc lộ 1A tại Ngọc Hồi và kết nối với nút giao Xa La - Thanh Hà. Tuyến được đầu tư theo quy mô 6 làn xe cơ giới, có đường song hành hai bên, mặt cắt ngang từ 60-80m.

Hướng tuyến dự án Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Ban Quản lý dự án đầu tư công trình dân dụng Hà Nội.

Để thực hiện dự án, địa phương dự kiến thu hồi khoảng 48ha đất. Trong đó có gần 4,8ha đất ở với khoảng 710 thửa; hơn 21,7ha đất nông nghiệp với khoảng 1.562 thửa và khoảng 21,5ha đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp khác gồm chợ Lưu Phái, nghĩa trang, đất quốc phòng, giao thông, thủy lợi và đất của các tổ chức.



Dự án cũng ảnh hưởng tới gần 160 phần mộ phải di dời và khoảng 600 hộ dân thuộc diện bố trí tái định cư.



Về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, UBND xã Thanh Trì cho biết việc thực hiện sẽ tuân thủ quy định của Luật Đất đai năm 2024 và các nghị quyết hiện hành của TP Hà Nội, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng chính sách.



Đối với đất nông nghiệp, mức bồi thường hiện được áp dụng là 155.000 đồng/m². Ngoài ra, người dân còn được hỗ trợ đối với hoa màu, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm, ổn định đời sống và thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng.



Các trường hợp di chuyển mộ được hỗ trợ từ hơn 6 triệu đồng đến gần 16 triệu đồng mỗi ngôi tùy loại mộ; đồng thời được hỗ trợ thêm 15 triệu đồng/mộ nếu tự thu xếp nơi an táng mới.



Đối với các hộ có đất ở bị thu hồi, việc bồi thường có thể thực hiện bằng đất ở, nhà ở hoặc tiền theo quy định hiện hành của thành phố.



Quỹ đất tái định cư dự kiến bố trí tại một phần ô đất D1-1 thuộc quy hoạch phân khu đô thị S5 và các quỹ nhà, quỹ đất tái định cư khác trên địa bàn Hà Nội. Diện tích giao tối thiểu bảo đảm 80m²/hộ đủ điều kiện.



Theo UBND xã Thanh Trì, Vành đai 3,5 là dự án giao thông có ý nghĩa chiến lược, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối khu vực phía Nam Thủ đô, tạo dư địa phát triển đô thị, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng sống của người dân. Địa phương kỳ vọng sự đồng thuận của người dân sẽ là yếu tố quan trọng để dự án được triển khai đúng tiến độ.