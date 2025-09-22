Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 22/09/2025 06:25 GMT+7

Hà Nội đề xuất hỗ trợ 50% chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án nhà ở xã hội độc lập

Quỳnh Anh Thứ hai, ngày 22/09/2025 06:25 GMT+7
UBND TP. Hà Nội vừa công bố dự thảo lần 3 Nghị quyết Quy định một số chính sách đầu tư, hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố để lấy ý kiến đóng góp nhân dân.
Hỗ trợ 50% chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhà ở xã hội

Dự thảo lần này đề xuất, đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội độc lập chủ đầu tư được thành phố hỗ trợ tối đa 50% chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (HTKT) bên ngoài tòa nhà (không bao gồm: chi phí đầu tư xây dựng hệ thống kỹ thuật bên trong tòa nhà; chi phí đầu tư xây dựng hệ thống HTKT thuộc diện tích đầu tư xây dựng để kinh doanh hoặc phải bàn giao cho Nhà nước).

Đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê, cho thuê mua thì chủ đầu tư được hỗ trợ toàn bộ các kinh phí thực hiện xây dựng HTKT bên ngoài tòa nhà.

Đối với các công trình hạ tầng xã hội mà thành phố quyết định đầu tư thì UBND thành phố sẽ chi trả phần kinh phí đầu tư HTKT của ô đất dự kiến bố trí công trình hạ tầng xã hội. Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội không được tính chi phí này vào giá bán, giá thuê mua, giá thuê nhà ở xã hội.

Hà Nội đề xuất hỗ trợ 50% chi phí xây hạ tầng với dự án nhà xã hội. Ảnh: Diệu Bình

Ngoài ra, doanh nghiệp còn được thành phố hỗ trợ 100% các khoản phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi đủ điều kiện khởi công.

Về ưu đãi tín dụng, họ sẽ được hỗ trợ vay tối đa 80% tổng mức đầu tư dự án từ nguồn ngân sách thành phố ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển thành phố. Thời hạn 25 năm, lãi suất vay hàng năm thấp hơn 2 - 5% so với lãi suất vay của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn.

Nghị quyết trên dự kiến được xem xét tại kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố.

Người dân đăng ký mua nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Minh Minh

Trước đó, UBND TP. Hà Nội đã đưa ra dự thảo Nghị quyết về mức vay và lãi suất cho vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, trong đó đáng chú ý là đề xuất giảm lãi suất cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội từ 6,6%/năm hiện nay xuống còn 4,8%/năm.

Theo dự thảo, lãi suất 4,8%/năm sẽ áp dụng cho nhiều nhóm đối tượng đang gặp khó khăn về nhà ở và đời sống, trong đó có người vay vốn để mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở dành cho lực lượng vũ trang nhân dân.

Các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu xây mới hoặc sửa chữa nhà ở cũng được hưởng mức ưu đãi này.

Ngoài ra, học sinh sinh viên vay vốn học tập, người lao động vay để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và một số đối tượng đặc thù khác theo quy định của TP Hà Nội cũng nằm trong diện được thụ hưởng.

Động thái này cũng gắn liền với mục tiêu phát triển nhà ở xã hội mà Hà Nội được Chính phủ giao đến năm 2030 TP. Hà Nội phải hoàn thành 56.200 căn nhà ở xã hội, trong đó riêng năm 2025 sẽ có sáu dự án với hơn 4.700 căn được đưa vào sử dụng, vượt chỉ tiêu theo kế hoạch năm.

