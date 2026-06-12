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Thời sự
Thứ sáu, ngày 12/06/2026 10:11 GMT+7

Hà Nội dự kiến đổi ít nhất hơn 24 ha đất cho Phú Điền và MIK để xử lý ô nhiễm sông Cầu Bây

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Thành An Thứ sáu, ngày 12/06/2026 10:11 GMT+7
Hà Nội đề xuất sử dụng hơn 24 ha đất đối ứng để triển khai dự án cải tạo, xử lý ô nhiễm sông Cầu Bây theo hợp đồng BT, với tổng vốn đầu tư hơn 11.600 tỷ đồng. Hai doanh nghiệp được đề xuất thực hiện là Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Phú Điền và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng MIK.
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Sáng 12/6, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó trọng tâm là triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026.

Trong đó có Nghị quyết về chủ trương thực hiện Dự án cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường Cầu Bây theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 11.600 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026-2028 trên diện tích hơn 327 ha, đi qua địa bàn 7 xã, phường gồm Việt Hưng, Phúc Lợi, Bồ Đề, Long Biên, Gia Lâm, Bát Tràng và Thuận An.

Một đoạn sông Cầu Bây nhìn từ trên cao. Ảnh: Đoàn Lê

Theo đề xuất, Dự án cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường Cầu Bây được chia thành hai thành phần.

Trong đó, dự án thành phần 1 tập trung xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải lưu vực sông Cầu Bây, với tổng vốn đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng. Thành phố sẽ xây dựng khoảng 78 km tuyến thu gom nước thải cùng 5 nhà máy xử lý nước thải tại Phúc Đồng, An Lạc, Ngọc Thụy, Đông Dư và Phú Thị. Đồng thời, bổ sung khoảng 7 km tuyến thu gom nước thải cho khu đô thị Ocean Park và các khu dân cư lân cận.

Để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện hợp phần này, Hà Nội đề xuất sử dụng 6 khu đất với tổng diện tích hơn 24 ha. Các khu đất nằm tại Yên Hòa, Phú Thượng, Thượng Cát, Phù Đổng và Sơn Đồng.

Cụ thể, các ô đất gồm: khoảng 1,73 ha có ký hiệu A3/NO, A4/NO, A5/NO2 khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội tại phường Yên Hòa; ô đất rộng 3,18 ha có ký hiệu CT02B-1, ô đất rộng 0,31 ha có ký hiệu NT-02B thuộc khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn 3 tại phường Phú Thượng; các ô đất dịch vụ DV-01, DV-02 Tây Tựu khoảng 1,99 ha tại phường Thượng Cát. Ô đất ký hiệu X1, X2 Trùng Quán, rộng 9,76 ha thuộc xã Phù Đổng. Ô đất rộng 7,1 ha tại khu nhà ở Vân Canh, xã Sơn Đồng.

UBND TP Hà Nội đề xuất lựa chọn Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Phú Điền là nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 1.

Dự án thành phần 2 có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 4.400 tỷ đồng, tập trung cải tạo dòng sông Cầu Bây trên phạm vi nghiên cứu khoảng 308 ha.

Các hạng mục chính gồm nạo vét, kè khoảng 6 km sông; xây dựng tuyến cống ngầm bổ cập nước dài khoảng 0,5 km; cải tạo cống đầu kênh; xây dựng trạm bơm công suất khoảng 5 m³/giây và hồ lắng bùn rộng khoảng 10 ha.

Bên cạnh đó, thành phố dự kiến xây dựng tuyến đường ven sông dài khoảng 14 km, quy mô từ 2-4 làn xe phục vụ giao thông và vận hành hệ thống, đồng thời mở rộng hai cây cầu hiện hữu.

Đối với thành phần này, Hà Nội đề xuất Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng MIK là nhà đầu tư. Quỹ đất đối ứng thanh toán sẽ được xác định chi tiết trên cơ sở vị trí, diện tích, giá trị quỹ đất đối ứng tại giai đoạn lập, trình thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, đảm bảo giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán tại báo cáo nghiên cứu khả thi.

Theo UBND TP Hà Nội, dự án cải tạo, xử lý ô nhiễm nhiễm sông Cầu Bây nhằm hiện thực hóa Quy hoạch thoát nước Thủ đô đã được Thủ tướng phê duyệt, đồng thời giải quyết tình trạng ô nhiễm kéo dài tại lưu vực sông Cầu Bây.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực thu gom, xử lý nước thải, cải thiện chất lượng môi trường sống, giảm nguy cơ úng ngập và tăng khả năng tiêu thoát nước cho khu vực phía Đông Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh chóng.

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