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Thời sự
Thứ sáu, ngày 31/07/2026 09:51 GMT+7

Hà Nội giao hơn 1,5 triệu m² đất cho một tập đoàn triển khai khu đô thị đa mục tiêu tại Thư Lâm

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Thành An Thứ sáu, ngày 31/07/2026 09:51 GMT+7
TP Hà Nội quyết định giao hơn 1,5 triệu m² đất cho Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng triển khai giai đoạn đầu khu đô thị đa mục tiêu, kết hợp nhà ở, tái định cư và hạ tầng công cộng.
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UBND TP Hà Nội vừa quyết định giao hơn 1,5 triệu m² đất tại xã Thư Lâm cho Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng thực hiện giai đoạn đầu Dự án thành phần 1 thuộc Khu đô thị đa mục tiêu. Toàn bộ quỹ đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Theo quyết định do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng ký ban hành, gần 190.000m² đất được bố trí xây dựng nhà ở thương mại cao tầng và thấp tầng; gần 400.000m² dành cho khu tái định cư; hơn 9.000m² phát triển nhà ở xã hội và khoảng 46.700m² xây dựng các công trình thương mại, dịch vụ.

Một khu đất thuộc địa bàn xã Thư Lâm, TP Hà Nội. Ảnh: Hoàng Thành

Dự án cũng dành khoảng 80.000m² cho hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội có mục đích kinh doanh; gần 70.000m² xây dựng trường học; hơn 1.200m² cho cơ sở y tế và trên 9.700m² làm bãi đỗ xe. Khoảng 830.000m² còn lại được quy hoạch cho giao thông, cây xanh, công viên, sân chơi, khu thể thao, công trình văn hóa và hạ tầng kỹ thuật phục vụ cộng đồng.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt, Khu đô thị đa mục tiêu có quy mô khoảng 696ha, gồm hai khu A và B thuộc địa giới xã Thư Lâm và Đông Anh, nằm gần cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.

Dự án được định hướng phát triển theo mô hình đô thị mật độ thấp, không gian xanh và mặt nước bao quanh, với hệ thống nhà ở, trường học, y tế, văn hóa, thể thao, công viên và bãi đỗ xe được đầu tư đồng bộ. Các tổ hợp cao tầng tập trung dọc các trục giao thông chính và cửa ngõ khu đô thị.

Theo chủ đầu tư, dự án dự kiến triển khai từ quý I/2026 đến quý III/2029. Hà Nội xác định các khu đô thị đa mục tiêu sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần phát triển nhà ở, thương mại, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tái định cư và thúc đẩy quá trình tái thiết đô thị.

Xã Thư Lâm là một trong hai địa phương được TP Hà Nội lựa chọn triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa".

Xã Thư Lâm có diện tích tự nhiên 43,84 km2 cùng quy mô dân số khoảng 102.800 người. Ưu thế lớn nhất của Thư Lâm nằm ở quỹ đất rộng lớn với khoảng 1.276 ha đang được tập trung đầu tư phát triển và hơn 600 ha đất chưa có dự án, phân bổ dọc tuyến sông Cà Lồ kéo dài đến khu vực giáp ranh tỉnh Bắc Ninh. Thành phố xác định phần lớn diện tích này sẽ được ưu tiên quy hoạch cho hệ thống cây xanh, mặt nước nhằm kiến tạo các không gian sinh thái bền vững.

Toàn bộ địa bàn xã Thư Lâm đã được thành phố phủ kín quy hoạch phân khu đô thị. Đây là nền tảng pháp lý vững chắc để chính quyền địa phương tổ chức lại không gian phát triển, đánh giá khả năng hấp thụ các chính sách mới.

Hiện tại, Thư Lâm đang triển khai 14 dự án đầu tư ngoài ngân sách trên tổng diện tích 1.276 ha, cung cấp nguồn lực trực tiếp để hoàn thiện hạ tầng đô thị phục vụ mô hình thí điểm. Sự kết nối thuận lợi với các trục giao thông lớn phía Bắc Thủ đô càng gia tăng sức hút đầu tư cho địa phương này.

Bức tranh kinh tế của Thư Lâm cũng ghi nhận những số liệu tích cực và đồng bộ. Dự kiến trong năm 2025, tổng sản phẩm của xã sẽ đạt khoảng 9.343 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người vươn lên gần 88 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế của địa phương duy trì tỷ trọng công nghiệp và xây dựng ở mức 53%, thương mại và dịch vụ tiệm cận 35%, trong khi nông nghiệp thu hẹp còn khoảng 12%. Nền tảng này giúp Thư Lâm đặt ra dự toán thu ngân sách năm 2026 đạt hơn 1.837 tỷ đồng, đảm bảo nguồn lực vững chắc để tái đầu tư.

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