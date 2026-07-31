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Nhà đất
Thứ sáu, ngày 31/07/2026 09:46 GMT+7

Hà Nội giao hơn 150 ha đất làm khu đô thị đa mục tiêu ở xã Thư Lâm cho Công ty CP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng

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Anh Văn Thứ sáu, ngày 31/07/2026 09:46 GMT+7
Hà Nội giao hơn 150 ha đất tại xã Thư Lâm cho Công ty CP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng để triển khai Khu đô thị đa mục tiêu.
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Hà Nội giao đất triển khai khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm

UBND TP. Hà Nội quyết định giao hơn 1,5 triệu m2 đất tại xã Thư Lâm cho Công ty CP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng để triển khai giai đoạn đầu của Khu đô thị đa mục tiêu.

Đây là đợt giao đất đầu tiên thuộc phân kỳ 1 của dự án thành phần 1, trên cơ sở toàn bộ diện tích đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai các hạng mục theo tiến độ.

Trong tổng diện tích hơn 1,5 triệu m2, khoảng 19 ha được bố trí xây dựng nhà ở thương mại gồm cả nhà thấp tầng và các tòa nhà cao tầng.

Bên cạnh đó, gần 40 ha phát triển khu tái định cư, phục vụ nhu cầu bố trí chỗ ở cho các hộ dân thuộc diện di dời trong các dự án trọng điểm của thành phố.

Quỹ đất dành cho nhà ở xã hội có diện tích hơn 9.000 m2, trong khi khoảng 4,67 ha sẽ phát triển các công trình thương mại, dịch vụ.

Gần 40 ha đất tại dự án được quy hoạch xây dựng khu tái định cư, phục vụ nhu cầu bố trí chỗ ở cho các dự án trọng điểm. Ảnh: Hoàng Thành

Ngoài các khu chức năng về nhà ở, thành phố cũng bố trí khoảng 8 ha xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội có mục đích kinh doanh. Trong đó, gần 7 ha dành cho các công trình giáo dục, hơn 1.200 m2 xây dựng cơ sở y tế và trên 9.700 m2 phát triển bãi đỗ xe.

Phần diện tích lớn nhất, khoảng 83 ha, được quy hoạch cho hệ thống giao thông, công viên, cây xanh, sân chơi, khu thể dục thể thao, công trình văn hóa cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phục vụ cộng đồng.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND TP. Hà Nội phê duyệt, Khu đô thị đa mục tiêu có quy mô khoảng 696 ha, trải rộng trên địa bàn xã Thư Lâm và xã Đông Anh, nằm gần tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Dự án được định hướng phát triển đa dạng loại hình nhà ở, kết hợp hệ thống trường học, cơ sở y tế, công trình văn hóa, thể thao, công viên và bãi đỗ xe theo mô hình đô thị hiện đại. Các công trình công cộng được bố trí trong bán kính khoảng 500 m nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Theo quy hoạch, các tổ hợp cao tầng sẽ tập trung dọc các trục giao thông lớn như Vành đai 3, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và các tuyến kết nối Khu công nghiệp Đông Anh. Trong khi đó, khu trung tâm và các không gian công cộng sẽ phát triển phố đi bộ kết hợp thương mại, dịch vụ, văn hóa và vui chơi giải trí nhằm hình thành không gian kinh tế đêm.

Dự án được khởi công đầu tháng 2/2026 và dự kiến hoàn thành vào quý 3/2029.

Theo định hướng phát triển của Hà Nội, các khu đô thị đa mục tiêu sẽ trở thành những cực tăng trưởng mới của Thủ đô, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, vừa tạo quỹ nhà tái định cư phục vụ các dự án hạ tầng và chỉnh trang đô thị.

TP Hà Nội định hướng khoảng 40 - 50% quỹ nhà tại các khu đô thị này sẽ được sử dụng cho mục đích tái định cư đối với các dự án trọng điểm trong thời gian tới.

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