Hà Nội: Nghỉ Tết Nguyên đán 2023, giá vé xe khách có tăng cao?

Tăng cường các chuyến xe

Theo đó, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023 sẽ được nghỉ 3 ngày (từ ngày 31-12-2022 đến 2-1-2023) do ngày nghỉ lễ vào Chủ nhật nên được bù ngày thứ Hai. Kỳ nghỉ phù hợp cho nhu cầu đi lại thăm thân và các chuyến du lịch ngắn ngày. Dự kiến trong dịp này, lượng khách sẽ tăng nhiều so với ngày thường và tăng khoảng 50% so với dịp cuối tuần.

Ông Phạm Mạnh Hùng - Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội cho biết: "Hiện, các phương tiện vận tải trên các bến đang hoạt động mới đạt bình quân khoảng 30 - 40% hệ số trọng tải phương tiện".

Hành khách tại bến xe Giáp Bát. Ảnh: Viết Niệm

"Vì vậy lượng xe đang hoạt động trên tuyến cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách. Một số tuyến cự ly ngắn có thể xảy ra tình trạng ùn cục bộ vào một số thời điểm trong ngày cao điểm vào chiều ngày thứ Sáu (30-12-2022) và sáng thứ Bảy (31-12-2022)", ông Hùng cho hay.

Theo ông Hùng, số ngày nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày, từ ngày 21 - 1 - 2023 đến hết 26 - 1 - 2023 (tức ngày ngày 29 tháng chạp năm Nhâm Dần đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 20223, dự kiến nhu cầu đi lại về quê ăn tết của sinh viên, học sinh, người lao động sẽ tăng mạnh trong dịp trước tết và trở lại vào dịp sau tết.

Ông Hùng nhận định, trong thời gian phục vụ Tết Nguyên đán, lượng khách đi qua các bến sẽ tăng cao và đạt khoảng 200%, trong một số ngày cao điểm lượng khách có thể tăng lên 300% so với ngày thường.

Do lượng khách ngày thường chỉ đạt 30 - 40% hệ số khai thác nên lượng xe trên tuyến cơ bản đáp ứng được việc vận chuyển lượng khách đi lại trong kỳ phục vụ tết. Tuy nhiên trong những ngày cao điểm tại một số khoảng thời gian sẽ có lượng khách tăng đột biến và cần bố trí tăng cường phương tiện giải tỏa khách.

Các đơn vị kinh doanh vận tải muốn tăng giá vé phải đăng ký trước. Ảnh: Phạm Hưng

Tăng giá vé xe khách phải đăng ký

Căn cứ đặc điểm của từng bến, từng tuyến sẽ có lưu lượng hành khách đi lại khác nhau, Công ty CP Bến xe Hà Nội dự kiến tại bến xe Giáp Bát lượt khách bình quân trong kỳ nghỉ lễ sẽ tăng khoảng 200% và ước đạt 12.000 lượt khách/ngày.

Trong ngày cao điểm sẽ tăng 300% so với ngày thường và ước đạt 18.000 lượt khách/ngày. Khách tăng tập trung chủ yếu các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, Hải Phòng.

Tại bến xe Mỹ Đình lượt khách bình quân trong kỳ nghỉ lễ sẽ tăng khoảng 200% và ước đạt 12.000 lượt khách/ngày. Trong ngày cao điểm sẽ tăng 300% so với ngày thường và ước đạt 18.000 lượt khách/ngày, tập trung chủ yếu ở các tuyến đường: Sơn La, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu, Quảng Ninh, Phú Thọ, Yên Bái.

Tại bến Gia Lâm lượt khách bình quân trong kỳ nghỉ lễ sẽ tăng khoảng 200% và ước đạt 5.000 lượt khách/ngày. Trong ngày cao điểm sẽ tăng 300% so với ngày thường và ước đạt 7.500 lượt khách/ngày, chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Giang...

Ước tính, tổng số xe dự kiến cho 3 bến xe trong dịp Tết Nguyên đán 2023 là 2.486 lượt xe/ngày.

Công ty này yêu cầu các bộ phận liên quan làm việc với các đơn vị vận tải bán vé điện tử và thực hiện quy định về giá vé. Các đơn vị nếu có tăng giá vé phải gửi đăng ký giá vé và vé trước ngày 11-1-2023 (tức ngày 20 tháng Chạp năm Nhâm Dần); các đơn vị vận tải bán vé điện tử phải cung cấp các điều kiện cần thiết bảo đảm việc bán vé, không thu tiền cao hơn giá vé đã đăng kí, không chở quá số ghế quy định.