Hà Nội: Người dân phường Dương Nội ám ảnh vì điểm ép rác gây ô nhiễm sát khu dân cư

Báo điện tử Dân Việt nhận được phản ánh của người dân ở tổ dân phố Hoàng Văn Thụ về việc xuất hiện điểm ép rác ngay sát khu dân cư, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.

Điểm tập kết, ép rác nằm ngay sát khu dân cư tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội. Ảnh: Nguyễn Đức.

Theo ghi nhận của Dân Việt sáng 14/11, cuối tuyến đường khu đất dịch vụ Đồng Đế (gần chùa Hếu) xuất hiện một xe chứa rác lớn. Xung quanh có nhiều rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dựng vứt ngổn ngang.

Trên bãi đất trống, tường rào đều treo biển cấm đổ rác, kèm số điện thoại của nhà chức trách.

Bà Năm (người dân ở tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội) cho biết, điểm ép rác này tồn tại hơn 1 năm nay. Ngoài rác do công nhân gom về đây, một số người dân còn thường xuyên mang rác ra điểm này đổ trộm.

Rác thải sinh hoạt bị đổ và chất thành đống ngay trên vỉa hè. Ảnh: Nguyễn Đức.

“Người dân thường lợi dụng lúc đêm tối mang rác, vật liệu xây dựng ra khu vực này đổ trộm. Cũng chính vì vậy mà rác ngày càng chất đống lớn, bốc mùi gây ảnh hưởng tới người dân ở quanh khu vực”, bà Năm chia sẻ.

Bà Năm cho biết thêm, ngoài việc đổ trộm rác, một số người dân còn có hành vi đốt rác. Việc này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn gây mùi khó chịu, làm đảo lộn cuộc sống của bà con.

“Những hôm gió lớn, mùi hôi thối từ điểm ép rác bốc lên bay vào nhà dân gây khó chịu, ám ảnh”, bà Nga phản ánh.

Trao đổi với Dân Việt, bà Lữ Thu Nga, chuyên viên Phòng Kinh tế Hạ tầng phường Dương Nội (TP.Hà Nội) cho hay, điểm ép rác ở gần chùa Hếu đã tồn tại một thời gian dài. Hằng ngày, công nhân môi trường thu gom rác ở các tổ dân phố về tập kết tại đây sau đó sẽ đưa lên xe ép rác mang đi xử lý tại hai bãi rác của Hà Nội.

Lợi dụng lúc đêm tối, nhiều người dân mang rác và vật liệu xây dựng ra khu vực này đổ trộm. Ảnh: Nguyễn Đức.

UBND phường Dương Nội đã nhiều lần phối hợp với lực lượng chức năng xử lý những người dân đổ trộm rác.

“Đến nay, chúng tôi đã xử phạt 2 trường hợp đổ trộm rác tại đây, tuy nhiên việc đổ trộm rác vẫn còn tái diễn. Từ tháng 7/2025 đến nay chúng tôi đã 3 lần cùng với công an hỗ trợ công ty môi trường xúc rác ở điểm này mang đi xử lý. Trong tuần này, chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với công ty môi trường dọn sạch rác ở điểm này”, bà Nga thông tin.

UBND phường Dương Nội đã gắn biển cấm đổ rác tại khu vực này, nhưng tình trạng đổ trộm rác vẫn tái diễn trong thời gian qua. Ảnh: Nguyễn Đức.

Về giải pháp lâu dài, theo bà Nga, phường sẽ yêu cầu công ty vệ sinh môi trường cho gọn xe gom rác vào khu đất trống, có biện pháp che chắn để không ảnh hưởng tới người dân xung quanh.

“Song song với đó, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với tổ dân phố, công an phát hiện người dân đổ trộm rác, xử lý nghiêm theo quy định”, bà Nga thông tin thêm.