Hà Nội: Nông dân Gia Lâm thi đua “3 nhóm mô hình, 10 phần việc” giúp đồng sạch, đường xanh đẹp

Theo ông Chu Anh Tuấn, "3 nhóm mô hình, 10 phần việc" do Hội Nông dân huyện Gia Lâm phát động tập trung chủ yếu vào việc vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện các công trình của Hội ND, tham gia trồng cây xanh, phát huy vai trò của nông dân trong giữ gìn và bảo vệ môi trường.

Riêng quý I/2022, các cấp Hội ND huyện trên địa bàn Gia Lâm đã trồng mới 936 cây và gắn biển 15 "Hàng cây nông dân", tổng chiều dài 4.705m với tổng số tiền 286 triệu đồng. Hội xây dựng 19 cánh đồng sạch với 605 hộ hội viên tham gia trên tổng diện tích 109ha; xây dựng và gắn biển 19 tuyến đường nông dân kiểu mẫu với tổng chiều dài 7.248m; duy trì 112 đoạn đường "nông dân tự quản" với chiều dài hơn 30.000m tại các thôn, xóm...



Được đánh giá là cơ Hội thực hiện tốt phong trào thi đua này, Chủ tịch Hội ND xã Lệ Chi - Phạm Văn Nghệ cho biết: "Từ nhiều năm qua, nông dân Lệ Chi đã tích cực góp sức bảo vệ môi trường. Cụ thể, từ năm 2019 - 2021, xã trồng 88 cây Osaka, 30 cây hoa ban, gắn biển một tuyến đường nông dân kiểu mẫu ở thôn Sen Hồ...

Mô hình trồng hoa giấy gắn với bảo vệ môi trường của nông dân xã Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội). Ảnh: Thu Hà

Chi hội trưởng Chi hội nông dân kiêm Trưởng thôn Cổ Giang (xã Lệ Chi) Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ: Hằng năm, Chi hội nông dân thôn phối hợp với đội trồng cây vận động nhân dân xã hội hóa, mua cây xanh về trồng ven các trục đường của thôn. Yêu môi trường xanh sạch, nên những người dân thôn Cổ Giang còn tự nguyện chăm sóc những hàng cây, hoa mới trồng. Cũng tích cực làm sạch, đẹp cảnh quan môi trường.

Cũng tích cực làm sạch, đẹp cảnh quan môi trường, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2022, Hội ND xã Phù Đổng cũng đã tổ chức gắn biển cánh đồng sạch và ra mắt 2 nhóm "Tự quản an ninh đồng ruộng"; xã Kim Lan tổ chức trồng 2.700 cây chuỗi ngọc và 70 bồn cây ven trục đường hàng cây nông dân và tuyến đường nông dân kiểu mẫu...

Theo Chủ tịch Hội ND huyện Gia Lâm Chu Anh Tuấn, năm 2022, Hội ND huyện đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cơ sở Hội và yêu cầu các đơn vị thực hiện hiệu quả "3 nhóm mô hình" bằng việc xây dựng các mô hình chuyển đổi từ diện tích trồng lúa, rau màu kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, hoa, cây cảnh, rau an toàn... phát triển thành vùng sản xuất chuyên canh, hiệu quả kinh tế cao; tổ chức thực hiện "10 phần việc" gắn với xây dựng "Cánh đồng sạch, tuyến đường nông dân kiểu mẫu"…

Trong năm 2022, Hội ND huyện Gia Lâm phấn đấu sẽ có ít nhất 5.000 hội viên nông dân được tập huấn khoa học, kỹ thuật; triển khai 20 dự án vay vốn giúp nông dân đầu tư chuyển đổi cây trồng, sản xuất an toàn, phát triển vùng nông nghiệp hàng hóa chuyên canh. Hội tổ chức kết nối tiêu thụ sản phẩm gắn với thực hiện Chương trình OCOP tại địa phương.