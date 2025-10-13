Chủ đề nóng

Hà Nội phát động ủng hộ nhân dân vùng bị thiên tai tại thủ đô khắc phục hậu quả bão số 10 và 11

Hoàng Thành Thứ hai, ngày 13/10/2025 18:50 GMT+7
Lãnh đạo Hà Nội cho biết, toàn bộ số tiền quyên góp sẽ nhanh chóng được chuyển đến nhân dân các địa bàn bị ảnh hưởng bởi thiên tai khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.
Chiều 13/10, Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP Hà Nội tổ chức phát động quyên góp ủng hộ nhân dân Thủ đô khắc phục hậu quả do hai cơn bão số 10 và số 11 gây ra.

Lan tỏa tình nghĩa giữa lòng Thủ đô

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và các Thường trực Thành ủy Hà Nội ủng hộ nhân dân Thủ đô khắc phục hậu quả do bão số 10 và 11 gây ra. Ảnh: Quang Thái

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, hai cơn bão vừa qua đã gây mưa lớn, ngập úng nghiêm trọng tại nhiều địa phương miền Bắc, miền Trung, trong đó Hà Nội cũng chịu thiệt hại nặng nề, đặc biệt ở các xã ven sông Cầu, sông Cà Lồ.

“Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, thành phố đã chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và giảm thiểu thiệt hại cho người dân. Bên cạnh đó, Hà Nội đã ủng hộ 14 tỉnh, thành bị ảnh hưởng nặng với tổng số tiền 115 tỷ đồng. Hôm nay, việc tổ chức quyên góp ủng hộ chính người dân Thủ đô bị thiệt hại là hành động rất ý nghĩa, thể hiện tinh thần ‘tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách’”, ông Phong nhấn mạnh khi phát biểu tại buổi lễ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị các cơ quan Đảng TP Hà Nội không chỉ ủng hộ bằng vật chất, mà còn cần nắm sát tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cho Thành ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời tăng cường tuyên truyền để lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái trong toàn xã hội.

Ngay tại chương trình, cán bộ, đảng viên và công chức các cơ quan Đảng TP Hà Nội đã quyên góp được hơn 281 triệu đồng ủng hộ nhân dân Thủ đô khắc phục hậu quả thiên tai.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các đại biểu ủng hộ đồng bào Thủ đô bị ảnh hưởng mưa bão. Ảnh: Đình Hiệp

Huy động sức mạnh toàn hệ thống, sớm ổn định, phục hồi sản xuất cho nhân dân vùng ngập lụt

Cũng trong chiều 13/10, Đảng ủy UBND TP Hà Nội tổ chức phát động ủng hộ nhân dân Thủ đô chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 và 11.

Cùng với đó, phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, thực hiện lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cơ quan Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP tổ chức phát động ủng hộ người dân Thủ đô bị ảnh hưởng bởi 2 cơn bão nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa bão, sớm ổn định cuộc sống.

Số tiền quyên góp được sẽ sớm chuyển tới nhân dân các địa bàn bị ảnh hưởng để khắc phục hậu quả bão lũ, góp phần giúp người dân Thủ đô sớm trở lại cuộc sống bình thường, ổn định sinh kế và sản xuất.

Lãnh đạo HĐND TP Hà Nội tham gia quyên góp, ủng hộ người dân vùng ngập lụt trên địa bàn Hà Nội khắc phục hậu quả do bão gây nên.

Theo báo cáo, riêng hai xã Trung Giã và Đa Phúc (huyện Sóc Sơn cũ) có hơn 8.000 hộ dân (khoảng 32.000 người) bị ảnh hưởng bởi ngập úng, trong đó gần 10.000 người phải sơ tán. Thành phố đã kịp thời bổ sung ngân sách, hỗ trợ mỗi xã 10 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại và ổn định đời sống người dân.

Hiện tại nước đã rút nhiều nhưng trên địa bàn thôn Ngô Đạo, xã Đa Phúc vẫn chìm trong biển nước. Ảnh chụp ngày 13/10.

Trước tình hình này, nhờ sự chỉ đạo của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các đồng chí lãnh đạo thành phố và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tinh thần chủ động “bốn tại chỗ”, Hà Nội đã giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn công trình trọng điểm và ổn định đời sống nhân dân.

Đặc biệt, Hà Nội đã kịp thời bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các xã trên địa bàn thành phố để thực hiện công tác phòng, chống lụt bão, trong đó, 2 xã bị ảnh hưởng nặng nhất là Trung Giã và Đa Phúc được cấp mỗi xã 10 tỷ đồng...

Những ngày vừa qua, Thủ đô Hà Nội nói riêng, các tỉnh miền Trung và miền Bắc nói chung phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tác động kép của hai cơn bão mạnh (số 10 và 11), gây mưa lớn, sạt lở, ngập lụt, làm thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của nhân dân ở một số tỉnh, gây ngập lụt tại nhiều khu vực, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Trước tình hình đó, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã có thư thăm hỏi và trích từ Quỹ Cứu trợ thành phố huy động các nguồn lực ủng hộ 14 tỉnh (Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa, Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La, Lạng Sơn, Hưng Yên, Cao Bằng, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thái Nguyên) bị ảnh hưởng nặng nề của bão lụt với tổng số tiền 115 tỷ đồng.

