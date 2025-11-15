Theo phản ánh của người dân đến đường dây nóng của Báo điện tử Dân Việt, dọc tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long và nhiều khu vực thuộc xã An Khánh (TP. Hà Nội)... xuất hiện điểm tập kết rác thải lớn nhưng chưa được xử lý triệt để.

Rác thải đổ tràn lan dọc các tuyến đường lớn, bốc mùi hôi thối, dù có biển cấm, thế nhưng nhiều đối tượng vẫn đổ trộm.

Tình trạng này kéo dài nhiều tháng qua, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng tới môi trường. Người dân đề nghị cơ quan chức năng thu dọn và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

“Mùi rác bốc lên nồng nặc, chúng tôi rất mệt mỏi. Mưa xuống thì nước từ rác chảy tràn ra đường. Đến khi trời nắng, mùi hôi bốc lên còn gắt hơn, ra ngoài vài phút cũng khó chịu. Nhà cửa lúc nào cũng phải đóng kín mà vẫn không ngăn được mùi hôi thối", anh Đoàn Nguyên (một người dân ở An Khánh) nói.

Ghi nhận của PV, nhiều điểm tại xã An Khánh, dọc đường gom Đại lộ Thăng Long xuất hiện nhiều điểm rác thải chất cao, đổ tràn lan, thậm chí xuất hiện cả rác thải xây dựng đổ ra ven đường.

Một số hình ảnh phóng viên Dân Việt ghi nhận được:

Ghi nhận của PV, rác thải ở khu vực xã An Khánh chất thành đống lớn, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Người dân khu vực này cho biết, họ chỉ mong cơ quan chức năng và Công ty môi trường sớm có giải pháp xử lý triệt để. Ảnh: Nguyễn Thành.

Phế thải xây dựng ngổn ngang trên địa bàn xã An Khánh. Ảnh: Nguyễn Thành.