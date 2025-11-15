Tiền vệ Phạm Đức Huy làm đám cưới với MC Huyền Trang "Mù Tạt"?
Những ngày qua, cư dân mạng rầm rộ đồn đoán tiền vệ tiền vệ Phạm Đức Huy chuẩn bị làm đám cưới với MC Huyền Trang "Mù Tạt".
Theo phản ánh của người dân đến đường dây nóng của Báo điện tử Dân Việt, dọc tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long và nhiều khu vực thuộc xã An Khánh (TP. Hà Nội)... xuất hiện điểm tập kết rác thải lớn nhưng chưa được xử lý triệt để.
Rác thải đổ tràn lan dọc các tuyến đường lớn, bốc mùi hôi thối, dù có biển cấm, thế nhưng nhiều đối tượng vẫn đổ trộm.
Tình trạng này kéo dài nhiều tháng qua, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng tới môi trường. Người dân đề nghị cơ quan chức năng thu dọn và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.
“Mùi rác bốc lên nồng nặc, chúng tôi rất mệt mỏi. Mưa xuống thì nước từ rác chảy tràn ra đường. Đến khi trời nắng, mùi hôi bốc lên còn gắt hơn, ra ngoài vài phút cũng khó chịu. Nhà cửa lúc nào cũng phải đóng kín mà vẫn không ngăn được mùi hôi thối", anh Đoàn Nguyên (một người dân ở An Khánh) nói.
Ghi nhận của PV, nhiều điểm tại xã An Khánh, dọc đường gom Đại lộ Thăng Long xuất hiện nhiều điểm rác thải chất cao, đổ tràn lan, thậm chí xuất hiện cả rác thải xây dựng đổ ra ven đường.
Một số hình ảnh phóng viên Dân Việt ghi nhận được:
Trước kiến nghị của người dân về tình trạng nhiều tuyến đường trọng điểm trên địa bàn xã Bà Nà thường xuyên bị ngập sâu khi tới mùa mưa lũ, UBND xã Bà Nà cho biết, cơ quan chức năng đang thực hiện công tác điều chỉnh Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị TP Đà Nẵng. Sắp tới nhiều tuyến đường thường xuyên xảy ra ngập lụt ở Bà Nà sẽ được nâng cấp.