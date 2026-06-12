Hà Nội sắp thu hồi gần 5ha "đất vàng" phường Giảng Võ làm gì?

Mức quà tặng cho người có nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ cao nhất là bao nhiêu?
Chủ tịch nước vừa có quyết định tặng quà cho hơn 1,6 triệu người có công nhân 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, hai mức quà trị giá là 600.000 đồng và 300.000 đồng.
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Theo danh mục các công trình, dự án thu hồi đất giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội dự kiến thu gần 5ha đất phường Giảng Võ để triển khai 10 dự án đầu tư công.
Cụ thể, có 4 dự án chuyển tiếp từ năm 2025, gồm xây dựng mới Trường Mầm non Kim Mã; mở rộng đường Phan Kế Bính theo quy hoạch; di dời các hộ dân ra khỏi khu vực I di tích đình Giảng Võ; cải tạo, xây dựng Trường Cán bộ Đội Lê Duẩn (giai đoạn 2).
Bên cạnh đó, thành phố đăng ký mới 6 dự án, phần lớn liên quan đến phát triển hạ tầng giao thông.
Cụ thể, Hà Nội dự kiến đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ phố Đào Tấn (qua ngõ 58) đến đường Phan Kế Bính kéo dài và tiếp tục kết nối với phố Đội Cấn. Một tuyến đường khác sẽ được mở từ phố Kim Mã đến đường La Thành, đi qua khu vực ngõ 629 Kim Mã.
Ngoài ra, thành phố cũng lên kế hoạch mở rộng tuyến đường kết nối từ phố Ngọc Khánh đến đường La Thành qua ngõ 612 La Thành. Hai dự án giao thông khác gồm mở rộng ngõ 84 phố Ngọc Khánh từ khu tập thể Xăng Dầu đến đường La Thành và mở rộng tuyến đường ngõ Núi Trúc.
Đáng chú ý, danh mục thu hồi đất còn bao gồm phần diện tích phục vụ dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc. Đây là một trong những tuyến metro trọng điểm của Thủ đô, được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông và tăng cường khả năng kết nối khu vực phía Tây thành phố trong tương lai.
Trong nhóm dự án chuyển tiếp, mở rộng đường Phan Kế Bính là công trình được triển khai từ nhiều năm trước. Dự án được UBND TP.Hà Nội phê duyệt lần đầu năm 2018, sau đó nhiều lần bị điều chỉnh.
Khi hoàn thành, tuyến đường Phan Kế Bính mở rộng được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực lưu thông trong khu vực, đồng thời tăng cường kết nối giữa các trục giao thông quan trọng như Đào Tấn, Liễu Giai, Đội Cấn và Kim Mã.
Hà Nội dự kiến thu hồi hơn 5ha đất tại phường Bạch Mai để triển khai loạt dự án. Đáng chú ý, danh mục xuất hiện cả dự án đã có quyết định giao đất từ năm 2002 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.