Hà Nội: Tá hoả phát hiện "tôn hành giả" ăn hoa quả trên bàn thờ

Chị N.T.T cho biết, sự việc diễn ra vào 22h30 ngày 6/12, sau khi lên tầng 5 để lấy lộc hoa quả thắp hương thì phát hiện một con khỉ đang ăn hoa quả trên bàn thờ nhà mình.

"Tôi bật điện sáng, nhìn thấy con khỉ rất to ngồi trên bàn thờ mà hết cả hồn nên đã hô to cho chồng, con chạy lên. Khi thấy tôi hô to, con khỉ cũng bị giật mình nhảy xuống và lao vọt lên tầng thượng".

Con khỉ tung tăng trên lóc nhà. Ảnh người dân Tân Mai cung cấp.

Theo chị N.T.T, do đã muộn nên chị cũng không hô hào hàng xóm mà chỉ nhắn tin để thông báo cho một số gia đình cùng khu cảnh giác, nhưng hầu như không có ai tin.

Chồng chị N.T.T cũng nhắn cho một số hàng xóm hỏi: "Hẻm nhà mình có ai nuôi "Tôn ngộ không" không các bác? "Nhảy vào bàn thờ nhà em ăn hết hoa quả luôn".

Anh N.V.H cho biết, lúc đầu thấy hàng xóm nhắn tin vào đêm không tin, tưởng đang đùa chơi nhưng hôm sau khi đi lên tầng thượng thì gặp con khỉ đang ăn lá vả trên tầng thượng nhà đối diện. "Tôi nhìn thấy con khỉ màu nâu, đang ăn lá cây cảnh nên đã cầm gậy đuổi. Ngay sau đó con khỉ đã chạy đi, làm đổ cả chậu cây cảnh ở tầng thượng nhà đối diện", anh N.V.H nói.

Anh N.V.H cũng cho biết, chắc là khỉ do một gia đình nào đó nuôi nhưng bị sổng chuồng. Nhìn bề ngoài thì con khỉ này rất nhanh nhẹn hoạt bát, khoảng 10kg và có thể do đói nên sẵn sàng vào các gia đình tìm đồ ăn. Hiện nhiều hộ gia đình đã bảo nhau phải cẩn thận đóng cửa trên tầng thượng lại, tránh bị khỉ vào nhà ban đêm như trước đó.

"Có vài người đã định tìm cách bắt con khỉ này lại nhưng không được. Đêm nó còn nhảy từ nhà này sang nhà khác, khiến cho chó cắn um sùm cả khu và làm cho trẻ nhỏ không ngủ được", ông N.V.H nói.

Theo một số người dân, sáng hôm sau họ đã thông báo cho UBND phường về việc xuất hiện một con khỉ ở khu vực để UBND phường có phương án xử lý.

Người dân trong ngõ 521 phường Tân Mai nhắn cho nhau về con khỉ

Trao đổi với Dân Việt, Chủ tịch UBND phường Tân Mai Vũ Hùng Quân xác nhận có nhận được phản ánh của người dân trên địa bàn phường về việc xuất hiện một con khỉ.

"Ngày 7/12, tôi đã chỉ đạo cho lực lượng chức năng để phối hợp với đơn vị chuyên môn kiểm tra, xử lý nhưng khi xuống vào ban ngày lại không phát hiện con khỉ như cư dân phản án. Tôi sẽ cho cán bộ tiếp tục kiểm tra, nếu phát hiện sẽ phối hợp với cơ quan chuyên môn để xử lý", ông Quân nói.