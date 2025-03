Hà Nội tạm dừng hoạt động kinh doanh của các gian hàng trong phố cổ đến khi nào?

Thông báo điều chỉnh thời gian hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm (hồ Gươm) và phụ cận của UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) nêu rõ.

Chính quyền quận Hoàn Kiếm cho biết, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận hoạt động từ 13 giờ thứ sáu đến 24 giờ chủ nhật (ngày 6 đến 9/3).

Tuy nhiên, trong ngày 9/3 (Chủ nhật), từ 19 giờ đến 24 giờ tạm quận Hoàn Kiếm yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh của các gian hàng đoạn từ ngã 5 Hàng Đào tới ngã 3 Hàng Đào - Gia Ngư.

Phố Hàng Đào (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Việc điều chỉnh trên nhằm tạo điều kiện phối hợp để các đơn vị tổ chức sự kiện Gala âm nhạc "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" và các hoạt động bên lề nhân kỷ niệm 77 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm được triển khai chính thức từ tháng 9/2016, mở cuối tuần từ 19 giờ thứ Sáu đến 24 giờ Chủ nhật. Tuyến phố này vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, kết hợp chợ đêm và khu ẩm thực mở thêm ở các tuyến phố cổ lân cận.

Trong 2 ngày 8 và 9/3, Gala âm nhạc "Vinh quang CAND Việt Nam" và chuỗi hoạt động bên lề với nhiều nội dung hấp dẫn, mang đậm dấu ấn của lực lượng CAND sẽ chính thức diễn ra tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, dự kiến mang đến những trải nghiệm khó quên đối với người dân và du khách đến Thủ đô dịp này.

Đây là chuỗi chương trình đặc biệt do Bộ Công an tổ chức nhân dịp kỷ niệm 77 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2025). Đây cũng là một trong những chương trình nằm trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Chiều 7/3, Bộ Công an đã tổ chức tổng duyệt chương trình. Theo ghi nhận, hàng trăm người dân Thủ đô và du khách đã có mặt tại khu vực Bờ Hồ và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để đón xem các màn tổng duyệt biểu diễn này.

Chương trình lần này có sự tham gia của rất nhiều đơn vị với nhiều nội dung đặc sắc như triển lãm số về truyền thống CAND, các hoạt động trải nghiệm, biểu diễn mô tô dẫn đoàn, mô tô hộ tống nhạc kèn, cảnh khuyển, kỵ binh, các tình huống tấn công tội phạm, trải nghiệm các tình huống trong tham gia giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tuyên truyền, cảnh báo các thủ đoạn của tội phạm trong không gian mạng.

Điểm nhấn của chương trình là Gala âm nhạc "Vinh quang CAND Việt Nam" sẽ diễn ra vào tối 9/3 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Lực lượng CAND cũng sẽ có một số tiết mục đặc biệt, trong đó có các tiết mục trống hội mở màn chương trình. Chương trình có quy mô hoành tráng, sẽ có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được yêu thích hiện nay như Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn, Nguyễn Trần Trung Quân, Văn Mai Hương, Dương Hoàng Yến.