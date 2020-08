Hà Nội ùn tắc hàng tiếng đồng hồ do ngập lụt, mưa lớn

Theo Trung tâm dự báo thời tiết, đợt mưa to đến rất to sẽ kéo dài đến 20/8 do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam kết hợp với vùng xoáy thấp trên mức 5.000 m hoạt động mạnh dần lên, gây mưa diện rộng ở khu vực miền Bắc.