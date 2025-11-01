Hà Nội: Xe tải chở đất chất cao như “quả đồi di động” tung hoành giữa phố phường Đại Mỗ, Dương Nội

Ba chiếc xe tải chất đất cao quá thành thùng, dàn hàng ngang di chuyển từ đường Bạch Thành Phong sang đường Lê Giản lúc 21 giờ tối 29/10. Ảnh: Văn Hoàng.

Từ ngày 27 đến 30/10, phóng viên Báo điện tử Dân Việt ghi nhận tại các tuyến đường Bạch Thành Phong, Lê Giản (phường Đại Mỗ), các ngã tư Nguyễn Văn Luyện, Phan Kế Toại giao nhau với Lê Quang Đạo kéo dài (phường Dương Nội), TP.Hà Nội xuất hiện nhiều xe tải chở đất, cát chất đầy có ngọn, có dấu hiệu quá tải, lao ầm ầm trên đường.

Có thời điểm, ba chiếc xe tải trọng lớn, trên thùng xe chở đất, cát đắp như một “ngọn núi di động”, che chắn sơ sài, lao vù vù giữa phố phường đông đúc. Phóng viên đã ghi nhận tình trạng này nhiều ngày đêm, song không thấy bóng dáng lực lượng chức năng có thẩm quyền tuần tra, kiểm tra hoặc xử lý những xe có dấu hiệu vi phạm.

Xe tải chở đất, che chắn sơ sài, từ phố Lê Quang Đạo kéo dài qua ngã tư Nguyễn Văn Luyện giao với Lê Giản, rồi đổ đất tại bãi đất trống ven đường Lê Giản chiều 27/10. Ảnh: Văn Hoàng.

Dưới đây là một số hình ảnh được Phóng viên Báo điện tử Dân Việt ghi nhận:

Nhiều xe tải chở đầy đất di chuyển trên tuyến phố Lê Quang Đạo kéo dài, có dấu hiệu chở quá tải, vi phạm Luật Giao thông đường bộ, Nghị định 100/2019/NĐ-CP và các nghị định sửa đổi, bổ sung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Ảnh: Văn Hoàng.

Nhiều xe tải có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở đất chất cao thành ngọn, vượt quá chiều cao quy định của thùng xe, lại che chắn sơ sài. Ảnh: Văn Hoàng.

Xe tải chở đất, cát che chắn sơ sài, rất dễ để vật liệu rơi xuống mặt đường khi di chuyển. Ảnh: Văn Hoàng.

Bùn đất, cát rơi vãi xuống đường tại ngã tư Lê Giản – Nguyễn Văn Luyện sau khi các xe tải di chuyển qua. Ảnh: Văn Hoàng.





Nhiều xe tải chở đất, cát chạy về đêm. Ảnh: Văn Hoàng.

Một xe tải chở đất vào bãi tập kết ven đường Lê Giản, phường Dương Nội, TP.Hà Nội. Ảnh: Văn Hoàng.





Cổng vào bãi tập kết đất trên phố Lê Giản luôn có người túc trực. Ảnh: Văn Hoàng.