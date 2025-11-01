Hà Nội: Xe tải chở đất chất cao như “quả đồi di động” tung hoành giữa phố phường Đại Mỗ, Dương Nội

Trương Ngọc Ánh làm gì trước khi bị bắt?
Trước khi Trương Ngọc Ánh bị bắt giữ, cô vẫn tích cực hoạt động, thường xuyên đăng tải các bài viết trên mạng xã hội.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Từ ngày 27 đến 30/10, phóng viên Báo điện tử Dân Việt ghi nhận tại các tuyến đường Bạch Thành Phong, Lê Giản (phường Đại Mỗ), các ngã tư Nguyễn Văn Luyện, Phan Kế Toại giao nhau với Lê Quang Đạo kéo dài (phường Dương Nội), TP.Hà Nội xuất hiện nhiều xe tải chở đất, cát chất đầy có ngọn, có dấu hiệu quá tải, lao ầm ầm trên đường.
Có thời điểm, ba chiếc xe tải trọng lớn, trên thùng xe chở đất, cát đắp như một “ngọn núi di động”, che chắn sơ sài, lao vù vù giữa phố phường đông đúc. Phóng viên đã ghi nhận tình trạng này nhiều ngày đêm, song không thấy bóng dáng lực lượng chức năng có thẩm quyền tuần tra, kiểm tra hoặc xử lý những xe có dấu hiệu vi phạm.
Dưới đây là một số hình ảnh được Phóng viên Báo điện tử Dân Việt ghi nhận:
Chiều nay (30/10), Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao. Đây là cuộc thanh tra đột xuất được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.