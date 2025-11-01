Chủ đề nóng

Thứ bảy, ngày 01/11/2025 08:30 GMT+7

Hà Nội: Xe tải chở đất chất cao như “quả đồi di động” tung hoành giữa phố phường Đại Mỗ, Dương Nội

Văn Hoàng Thứ bảy, ngày 01/11/2025 08:30 GMT+7
Những "quả đồi đất di động” lao ầm ầm, đó là cảnh tượng dễ bắt gặp trên các tuyến đường thuộc phường Đại Mỗ và Dương Nội, nơi xe tải chở đất chất cao thành ngọn chạy cả ngày lẫn đêm. Ghi nhận của PV Dân Việt cho thấy, tình trạng này diễn ra thường xuyên nhưng chưa thấy bóng dáng lực lượng chức năng xử lý.
Ba chiếc xe tải chất đất cao quá thành thùng, dàn hàng ngang di chuyển từ đường Bạch Thành Phong sang đường Lê Giản lúc 21 giờ tối 29/10. Ảnh: Văn Hoàng.

Từ ngày 27 đến 30/10, phóng viên Báo điện tử Dân Việt ghi nhận tại các tuyến đường Bạch Thành Phong, Lê Giản (phường Đại Mỗ), các ngã tư Nguyễn Văn Luyện, Phan Kế Toại giao nhau với Lê Quang Đạo kéo dài (phường Dương Nội), TP.Hà Nội xuất hiện nhiều xe tải chở đất, cát chất đầy có ngọn, có dấu hiệu quá tải, lao ầm ầm trên đường.

Có thời điểm, ba chiếc xe tải trọng lớn, trên thùng xe chở đất, cát đắp như một “ngọn núi di động”, che chắn sơ sài, lao vù vù giữa phố phường đông đúc. Phóng viên đã ghi nhận tình trạng này nhiều ngày đêm, song không thấy bóng dáng lực lượng chức năng có thẩm quyền tuần tra, kiểm tra hoặc xử lý những xe có dấu hiệu vi phạm.

Xe tải chở đất, che chắn sơ sài, từ phố Lê Quang Đạo kéo dài qua ngã tư Nguyễn Văn Luyện giao với Lê Giản, rồi đổ đất tại bãi đất trống ven đường Lê Giản chiều 27/10. Ảnh: Văn Hoàng.

Dưới đây là một số hình ảnh được Phóng viên Báo điện tử Dân Việt ghi nhận:

Nhiều xe tải chở đầy đất di chuyển trên tuyến phố Lê Quang Đạo kéo dài, có dấu hiệu chở quá tải, vi phạm Luật Giao thông đường bộ, Nghị định 100/2019/NĐ-CP và các nghị định sửa đổi, bổ sung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Ảnh: Văn Hoàng.
Nhiều xe tải có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở đất chất cao thành ngọn, vượt quá chiều cao quy định của thùng xe, lại che chắn sơ sài. Ảnh: Văn Hoàng.
Xe tải chở đất, cát che chắn sơ sài, rất dễ để vật liệu rơi xuống mặt đường khi di chuyển. Ảnh: Văn Hoàng.
Bùn đất, cát rơi vãi xuống đường tại ngã tư Lê Giản – Nguyễn Văn Luyện sau khi các xe tải di chuyển qua. Ảnh: Văn Hoàng.


Nhiều xe tải chở đất, cát chạy về đêm. Ảnh: Văn Hoàng.
Một xe tải chở đất vào bãi tập kết ven đường Lê Giản, phường Dương Nội, TP.Hà Nội. Ảnh: Văn Hoàng.


Cổng vào bãi tập kết đất trên phố Lê Giản luôn có người túc trực. Ảnh: Văn Hoàng.
Bãi tập kết đất ven đường Lê Giản ngày càng cao và rộng. Ảnh: Văn Hoàng.

Phú Thọ: Xử lý xe chở đất có dấu hiệu quá tải, rơi vãi trên Quốc lộ 2 sau phản ánh của Báo Dân Việt

Phú Thọ: Xử lý xe chở đất có dấu hiệu quá tải, rơi vãi trên Quốc lộ 2 sau phản ánh của Báo Dân Việt

Chiều nay (30/10), Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra dự án trụ sở Bộ Ngoại giao hơn 4.000 tỷ đồng

Chiều nay (30/10), Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao. Đây là cuộc thanh tra đột xuất được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao: Thanh tra CP phát hiện hàng loạt vi phạm về đấu thầu, đầu tư gây hậu quả nghiêm trọng

Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao: Thanh tra CP phát hiện hàng loạt vi phạm về đấu thầu, đầu tư gây hậu quả nghiêm trọng

Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách dự án trụ sở hơn 4.000 tỷ đồng chậm tiến độ: Có phải chịu trách nhiệm?

Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách dự án trụ sở hơn 4.000 tỷ đồng chậm tiến độ: Có phải chịu trách nhiệm?

Mở khóa giá trị rừng tự nhiên: Kích hoạt nền lâm nghiệp bền vững

Mở khóa giá trị rừng tự nhiên: Kích hoạt nền lâm nghiệp bền vững

Phòng học nứt toác, xuống cấp nghiêm trọng ở Thái Nguyên: Cô trò nơm nớp lo sợ mỗi khi lên lớp

Phòng học nứt toác, xuống cấp nghiêm trọng ở Thái Nguyên: Cô trò nơm nớp lo sợ mỗi khi lên lớp

Trương Ngọc Ánh làm gì trước khi bị bắt?
Trương Ngọc Ánh làm gì trước khi bị bắt?

Trước khi Trương Ngọc Ánh bị bắt giữ, cô vẫn tích cực hoạt động, thường xuyên đăng tải các bài viết trên mạng xã hội.

Giá vàng hôm nay 1/11: Biến động khó lường
Giá vàng hôm nay 1/11: Biến động khó lường

Giá vàng hôm nay 1/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đều tăng mạnh, biến động khó lường. Trong khi, giá vàng thế giới đang ổn định trở lại.

Giới trẻ và du khách hóa trang kỳ quái, háo hức đổ về phố cổ Hà Nội đón Halloween
Giới trẻ và du khách hóa trang kỳ quái, háo hức đổ về phố cổ Hà Nội đón Halloween

Tối 31/10, không khí Halloween tràn ngập khắp trung tâm Hà Nội khi rất đông giới trẻ và du khách nước ngoài đổ về phố đi bộ Hồ Gươm, phố Tạ Hiện, Mã Mây… hóa trang trong những bộ trang phục kỳ quái.

TP.HCM lấy ý kiến người dân về công trình biểu tượng tri ân thời kỳ chống dịch COVID-19
TP.HCM lấy ý kiến người dân về công trình biểu tượng tri ân thời kỳ chống dịch COVID-19

TP.HCM triển khai lấy ý kiến người dân về ý tưởng công trình biểu tượng ghi nhận tinh thần đoàn kết vượt qua đại dịch COVID-19, dự kiến xây dựng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh khen thưởng đột xuất 6 cán bộ công an Thủ đô
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh khen thưởng đột xuất 6 cán bộ công an Thủ đô

5 cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội và 1 cán bộ công an phường đã được Chủ tịch UBND TP Hà Nội khen thưởng đột xuất.

Từ năm 2025: Những thay đổi quan trọng về điều kiện và đối tượng được nghỉ hưu sớm
Từ năm 2025: Những thay đổi quan trọng về điều kiện và đối tượng được nghỉ hưu sớm

Ngoài các đối tượng công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc do tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức thì công chức, viên chức, lao động bình thường cũng có quyền được nghỉ hưu sớm nếu đáp ứng đủ một số điều kiện.

Nhà 3 tầng hình chữ L thiết kế đúng tinh thần “nghỉ dưỡng tại gia” với hồ bơi trung tâm và vườn xanh
Nhà 3 tầng hình chữ L thiết kế đúng tinh thần “nghỉ dưỡng tại gia” với hồ bơi trung tâm và vườn xanh

Ngôi nhà 3 tầng rộng 500 m2 gây ấn tượng bởi thiết kế mái dốc nhẹ, kết cấu thép lộ thiên và vật liệu tự nhiên. Mặt bằng chữ L bao quanh hồ bơi và sân vườn mang lại không gian nghỉ dưỡng chan hòa cùng thiên nhiên.

Chuyến bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways chính thức cất cánh
Chuyến bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways chính thức cất cánh

Sáng nay ngày 1/11, chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways đã chính thức cất cánh đến Phú Quốc, đánh dấu bước khởi đầu cho hãng hàng không nghỉ dưỡng đầu tiên của Việt Nam.

Nóng vùng biển Caribe, Venezuela đề nghị Nga, Trung Quốc hỗ trợ quân sự
Nóng vùng biển Caribe, Venezuela đề nghị Nga, Trung Quốc hỗ trợ quân sự

Nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro đã yêu cầu Nga, Trung Quốc và Iran hỗ trợ quân sự - trong đó đặc biệt đề nghị Nga cung cấp tên lửa, radar và hỗ trợ sửa chữa máy bay chiến đấu, giữa lúc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại vùng Caribe - theo báo Mỹ The Washington Post.

Thị trường chứng khoán tuần 27 - 31/10: VN-Index đỏ lửa tuần thứ 3 liên tiếp, thanh khoản lao dốc 26%
Thị trường chứng khoán tuần 27 - 31/10: VN-Index đỏ lửa tuần thứ 3 liên tiếp, thanh khoản lao dốc 26%

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần 27 - 31/10 trong sắc đỏ, VN-Index mất gần 55 điểm về 1.639,65 điểm, đánh dấu chuỗi 3 tuần giảm liên tiếp.

EVN hỗ trợ nhân dân TP Huế 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả cơn lũ lịch sử
EVN hỗ trợ nhân dân TP Huế 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả cơn lũ lịch sử
6

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hỗ trợ nhân dân thành phố Huế 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của cơn lũ lịch sử xảy ra trong những ngày cuối tháng 10/2025.

'Ông lớn' xây dựng bất động sản Coteccons báo lãi cao nhất 27 quý, hệ số nợ cao
'Ông lớn' xây dựng bất động sản Coteccons báo lãi cao nhất 27 quý, hệ số nợ cao

Coteccons mở đầu năm tài chính 2026 đầy ấn tượng khi doanh thu tăng 57%, lợi nhuận sau thuế gấp hơn 3 lần cùng kỳ, đạt gần 295 tỷ đồng - mức cao nhất kể từ 2019, dù dòng tiền kinh doanh vẫn âm.

Tin showbiz 24h: Đinh Ngọc Diệp gọi Victor Vũ là “người thầy khó tính”, Vân Dung làm thơ khi đang gặm bánh mì
Tin showbiz 24h: Đinh Ngọc Diệp gọi Victor Vũ là “người thầy khó tính”, Vân Dung làm thơ khi đang gặm bánh mì

Đinh Ngọc Diệp gọi Victor Vũ là “người thầy khó tính”, Vân Dung làm thơ khi đang gặm bánh mì… là những thông tin “hot” của bản tin showbiz 24h.

Người trẻ thích mê cây cảnh độc lạ như bộ xương nhảy múa này, mang tài lộc, may mắn cho gia đình
Người trẻ thích mê cây cảnh độc lạ như bộ xương nhảy múa này, mang tài lộc, may mắn cho gia đình

Cây cảnh giống như những chiếc chai nhỏ xíu dính lại với nhau, lại như bộ xương khô đang múa vũ đạo của riêng mình, với những bông hoa vàng cam độc đáo.

PGS.TS Trần Hoàng Ngân: Để TP.HCM vươn tầm siêu đô thị quốc tế, cần những đột phá then chốt
PGS.TS Trần Hoàng Ngân: Để TP.HCM vươn tầm siêu đô thị quốc tế, cần những đột phá then chốt

PGS.TS Trần Hoàng Ngân cho rằng TP.HCM cần thể chế linh hoạt, hạ tầng đồng bộ và nhân lực chất lượng cao để tạo đột phá, vươn tầm siêu đô thị quốc tế.

Khám phá Lô Lô Chải, nơi địa đầu Tổ quốc được vinh danh 'Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025'
Khám phá Lô Lô Chải, nơi địa đầu Tổ quốc được vinh danh "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025"

Lô Lô Chải một trong những thôn ở điểm đầu Tổ quốc, thuộc xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. Nơi đây đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn, lý tưởng cho du khách. Đây cũng là thôn vinh dự được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc công bố là "Làng du lịch tốt nhất thế giới" năm 2025.

Lầu Năm Góc chấp nhận chuyển giao Tomahawk cho Ukraine
Lầu Năm Góc chấp nhận chuyển giao Tomahawk cho Ukraine

Lầu Năm Góc đã bật đèn xanh cho Nhà Trắng cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine sau khi đánh giá rằng việc này sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến kho dự trữ của Mỹ, để lại quyết định chính trị cuối cùng cho Tổng thống Donald Trump, CNN dẫn nguồn các quan chức Mỹ và Châu Âu cho biết.

Giá xăng dầu hôm nay 1/11: Vào chuỗi tăng giá mới
Giá xăng dầu hôm nay 1/11: Vào chuỗi tăng giá mới

Giá xăng dầu hôm nay 1/11, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay bất ngờ tăng trở lại sau phiên lao dốc ngày cuối tháng 10.

Hải Phòng sau sáp nhập có 704 hợp tác xã nông nghiệp, doanh thu bình quân/năm của mỗi HTX là mấy tỷ?
Hải Phòng sau sáp nhập có 704 hợp tác xã nông nghiệp, doanh thu bình quân/năm của mỗi HTX là mấy tỷ?

Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng vừa tổ chức Tọa đàm “Giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX trong nông nghiệp – hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững”. Theo đó Hải Phòng có 704 hợp tác xã nông nghiệp, doanh thu bình quân đạt 1,2 tỷ đồng/HTX/năm, lợi nhuận 27 triệu đồng/HTX/năm, thu nhập bình quân 6 triệu đồng/lao động/tháng.

Người ta đun bếp từ, bếp ga, cả làng này ở Ninh Bình quanh năm nấu món đặc sản gì mà chỉ dùng bếp củi?
Người ta đun bếp từ, bếp ga, cả làng này ở Ninh Bình quanh năm nấu món đặc sản gì mà chỉ dùng bếp củi?

Giữa vùng quê chiêm trũng làng Đại Hoàng, xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình mới (trước sáp nhập 3 tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, làng Đại Hoàng thuộc xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân) khói bếp củi kho cá vẫn cuộn lên mang theo hương thơm nồng nàn của những niêu cá kho đang sôi liu riu.

Sáp nhập thành công Hưng Yên, Thái Bình, 10 tháng đầu năm 2025, kinh tế tỉnh mới tạo ra 10 tỷ USD xuất khẩu
Sáp nhập thành công Hưng Yên, Thái Bình, 10 tháng đầu năm 2025, kinh tế tỉnh mới tạo ra 10 tỷ USD xuất khẩu

10 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Hưng Yên mới (sau hợp nhất, sáp nhập tỉnh Thái Bình, Hưng Yên trước đây) ước đạt gần 10 tỷ USD. Con số phản ánh nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp và cho thấy nền tảng nội lực của kinh tế địa phương đang ngày càng vững chắc.

Công ước Hà Nội là điểm khởi đầu cho hợp tác toàn cầu với 'cuộc chiến' tội phạm mạng thời AI
Công ước Hà Nội là điểm khởi đầu cho hợp tác toàn cầu với "cuộc chiến" tội phạm mạng thời AI

Chuyên gia cho rằng việc lựa chọn Việt Nam làm điểm khởi đầu cho công ước thể hiện niềm tin của cộng đồng quốc tế vào năng lực đối ngoại và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với an ninh mạng toàn cầu.

Bác sĩ ngỡ ngàng khi xem đơn thuốc chữa ho, nghẹt mũi từ ChatGPT
Bác sĩ ngỡ ngàng khi xem đơn thuốc chữa ho, nghẹt mũi từ ChatGPT

Hình ảnh người phụ nữ mang đơn thuốc hỏi ChatGPT với triệu chứng ho, nghẹt và chảy nước mũi tới cửa hiệu mua thuốc khiến bác sĩ tỏ ra ngỡ ngàng và không khỏi lo lắng về việc coi thường sức khỏe, tiềm ẩn rủi ro.

Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao: Từ 3.484 tỷ lên 6.900 tỷ đồng – lộ “chiêu” cố ý lập tổng mức đầu tư thấp để được phê duyệt
Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao: Từ 3.484 tỷ lên 6.900 tỷ đồng – lộ “chiêu” cố ý lập tổng mức đầu tư thấp để được phê duyệt

Thanh tra CP chỉ rõ, hàng loạt vi phạm tại Bộ Ngoại giao, Ban Quản lý dự án, Cục Quản trị - Tài vụ cùng các cá nhân, đơn vị liên quan đến Dự án xây dựng trụ sở Bộ này là cố ý, được xác lập ngay từ giai đoạn chuẩn bị lập dự án đầu tư. Đặc biệt có dấu hiệu cố ý lập tổng mức đầu tư thấp để được phê duyệt dự án.

Nghệ sĩ Nhân dân từ chối quốc tịch Pháp, hai lần lỡ dở hôn nhân, tuổi già sống trong biệt thự nhiều tỷ
Nghệ sĩ Nhân dân từ chối quốc tịch Pháp, hai lần lỡ dở hôn nhân, tuổi già sống trong biệt thự nhiều tỷ

Sinh năm 1945, Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết là một trong những tên tuổi lớn của nghệ thuật cải lương Việt Nam, được mệnh danh là “cải lương chi bảo”.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 1/11: 90% nhà đầu tư tài sản mã hoá có thể thiệt hại
Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 1/11: 90% nhà đầu tư tài sản mã hoá có thể thiệt hại

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 1/11: 90% nhà đầu tư vào tiền mã hoá có thể mất tiền, đặc biệt Việt Nam nhiều năm qua vẫn đang tồn tại trong “vùng xám pháp lý”.

Khu vườn 2.000m² đất, một người TPHCM trồng hoa kiểu gì mà vẫn ra tiền tỷ?
Khu vườn 2.000m² đất, một người TPHCM trồng hoa kiểu gì mà vẫn ra tiền tỷ?

Ông Nguyễn Trung Tuyến, Bí thư chi bộ 10, Đảng bộ xã Bình Chánh (hình thành từ việc sáp nhập xã Bình Chánh, Tân Quý Tây, An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM) trồng các loại hoa như dạ yến thảo, dừa cạn, cát tường, thu hải đường… chỉ trên 2.000m2 đất của khu vườn, mang về doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm.

'Đồ cổ, cổ vật' hình thù kỳ dị, bày la liệt trong nhà một ông nông dân Gia Lai là hóa thạch gì mà khiến ai cũng tò mò?
"Đồ cổ, cổ vật" hình thù kỳ dị, bày la liệt trong nhà một ông nông dân Gia Lai là hóa thạch gì mà khiến ai cũng tò mò?

Ở xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai (địa bàn huyện Phú Thiện trước đây), có một người đàn ông gắn bó cả cuộc đời với những "cổ vật, đồ cổ" là “ký ức triệu năm”-gỗ hóa thạch còn sót lại dưới lòng đất. Gần 25 năm qua, ông Rcom Sin đã lặng lẽ sưu tầm và trân trọng gìn giữ rất nhiều khối gỗ hóa thạch kết tinh của đất trời.

Tổng tư lệnh Syrsky nêu lý do mở rộng 'khu vực tử thần' ở mặt trận
Tổng tư lệnh Syrsky nêu lý do mở rộng "khu vực tử thần" ở mặt trận

Cái gọi là "khu vực tử thần" dọc theo đường tiếp xúc, nơi mọi vật thể chuyển động đều bị phá hủy từ trên không, đã mở rộng lên 20 km do mật độ máy bay không người lái của Nga ngày càng tăng.

