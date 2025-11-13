Hà Nội: Xử lý tốt tình huống giả định sự cố mạch đùn, mạch sủi trên đê Tả Tích

Mới đây, Chi cục thủy lợi và phòng chống thiên tai Hà Nội đã phối hợp với UBND xã Kiều Phú tổ chức buổi thực hành diễn tập một số tình huống trong công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai năm 2025 tại xã Kiều Phú.

Nội dung diễn tập nằm trong kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội” và các chỉ đạo tại Quyết định 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030.

Công tác chuẩn bị khi phát hiện sự cố liên quan đến đê điều

Tình huống giả định đặt ra cho buổi diễn tập ngày hôm nay xuất phát từ tình hình thực tế diễn biến thời tiết bất thường; do ảnh hưởng của cơn Bão số 10 gây mưa lớn trong nhiều ngày trên diện rộng, nước sông dâng cao, áp thấp gần bờ gây mưa chưa từng xảy ra trong 40 năm qua, trong đó có Thành phố Hà Nội và xã Kiều Phú. Không những vậy, mực nước sông Tích hiện đang dâng cao trên báo động 3 (BĐ 3 là +8.0m).

Tại vị trí K31+680- K31+700 đê Tả Tích, lực lượng tuần tra đê phát hiện ở khu vực ruộng hạ lưu cách chân đê 2m có 5 vị trí nước chảy lên thành vòi mang theo đất, cát; mạch sủi có đường kính lỗ 4cm mang theo đất cát trong nền đê gây uy hiếp trực tiếp đến an toàn đê điều.

Ngay khi nhận được thông tin, Đội trưởng đội tuần tra canh gác đê Tả Tích đã bình tĩnh dùng cọc tiêu đánh dấu vị trí các sự cố, đồng thời báo cáo ngay về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Kiều Phú, Hạt Quản lý đê số 10 về diễn biến, mức độ của sự cố.

Qua đánh giá sơ bộ, lực lượng chức năng đã đánh giá nguyên nhân ban đầu là do mực nước sông lên cao, nước thấm qua nền đê với áp lực lớn gặp khu vực có tầng phủ yếu (ao hồ sát chân đê, đáy ao là lớp đất yếu) nên xuất hiện mạch sủi.

Chi cục thủy lợi và phòng chống thiên tai Hà Nội đã phối hợp với UBND xã Kiều Phú tổ chức diễn tập, xử lý tốt tình huống giả định sự cố mạch đùn, mạch sủi trên đê Tả Tích. Ảnh: N.N.

Nhận được tin báo của lực lượng xung kích làm nhiệm vụ tuần tra canh gác, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Kiều Phúc cùng Hạt Quản lý đê số 10 đã ngay lập tức tiến hành kiểm tra và đề nghị cho xử lý sự cố nhằm đảm bảo an toàn cho công trình đê điều.

Song song với đó, lực lượng chức năng thông tin tuyên truyền tới cá nhân, hộ gia đình tích cực tham gia công tác PCTT và TKCN trên địa bàn xã theo phương châm bốn tại chỗ gồm: Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết sẵn sàng ứng phó với tình huống thiên tai xảy ra.

Lực lượng chức năng xử lý tốt sự cố đê Tả Tích

Sau khi nhận được thông tin, báo cáo của các lực lượng tuần tra và Hạt Quản lý đê số 10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Kiều Phú ngay lập tức đã chỉ đạo xử lý ngăn không cho mạch sủi mang bùn, cát trong nền đê ra bao gồm các hoạt động: Thi công giếng lọc ngược ngăn mạch sủi mang bùn, cát trong nền đê ra; dùng bao tải cát, sỏi, đá dăm khi mạch sủi xuất hiện dưới ao sâu; Đắp đất hoặc bao tải đất thi công thành giếng lọc; dùng thùng phi/ống thép gia công sẵn làm thành giếng khi mực nước cho phép.

Theo lệnh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, lực lượng tham gia trực tiếp xử lý gồm 80 người là dân quân tự vệ được huy động tham gia xử lý mạch sủi dưới ao hạ lưu. Mỗi đội đứng thành hàng ngũ ngay ngắn gần khu vực mạch sủi, được chia thành 3 nhóm để thực hiện nhiệm vụ:

Nhóm 1 gồm 08 người trong đó 04 người khiêng thùng phi từ vị trí tập kết, 01 người định vị mạch sủi và điều chỉnh thùng phi vào tâm vị trí sủi và phên rơm đã được gia công sẵn để phân tán dòng chảy mạch sủi.

Lực lượng chức năng đã diễn tập, xử lý tốt các tình huống liên quan đến sự cố đê điều. Ảnh: N.N.

Nhóm 2 gồm 75 người (lấy cả 04 người khiêng thùng phi) vận chuyển vật liệu lọc cát, đá dăm, gạch vỡ để thi công các lớp lọc ngược trong thùng phi đã được định vị.

Nhóm 3 gồm 05 người thiết kế máng dẫn nước ra ngoài để theo dõi. Sau gần 01 giờ đồng hồ việc thi công giếng lọc ngược đã hoàn thành. Nước trong thùng phi thép đã từ từ dâng lên.

Quan sát máng nước dẫn ra ngoài lúc đầu nước ra đục, sau nước đã ra trong. Việc xử lý mạch sủi thành công, đất cát trong nền đê đã được giữ lại không nước trong bị mạch sủi kéo ra ngoài đảm bảo ổn định cho nền đê.

Ông Trần Thanh Mẫn – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và PCTT Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng thi công được thực hiện hết sức khẩn trương và nghiêm túc, tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của lực lượng quản lý đê chuyên trách.

Ngoài ra, buổi thực hành diễn tập còn triển khai các nội dung liên quan đến việc Họp cơ chế chỉ đạo điều hành tại cấp xã (Công tác quán triệt, chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy xã; Công tác chỉ đạo của UBND xã rà soát các kế hoạch, phương án PCTT và TKCN theo phương châm “4 tại chỗ” vừa được triển khai trong tháng 7/2025 đáp ứng với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp;

Phân công nhiệm vụ, xử lý các tình huống theo các kế hoạch, phương án được duyệt) và triển khai thực hành một số tình huống trong công tác PCTT khác như Thông tin liên lạc, cảnh báo người dân; Tổ chức tuần tra canh gác kiểm tra các công trình phòng, chống thiên tai và trọng điểm, xung yếu; Tổ chức xử lý một số tình huống sự cố liên quan đến đê điều có liên quan.

Thông qua diễn tập, các lực lượng tham gia công tác PCTT trên địa bàn xã sẽ được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng về công tác PCTT cũng như góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, tránh thiên tai; sẵn sàng áp dụng vào thực tế khi có tình huống thiên tai xảy ra góp phần đảm bảo an toàn cho cộng đồng trước thiên tai.