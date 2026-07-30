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Thứ năm, ngày 30/07/2026 08:36 GMT+7

Hà Tĩnh chuẩn bị phát động phong trào nông dân sản xuất an toàn, hữu cơ

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Lê Tập Thứ năm, ngày 30/07/2026 08:36 GMT+7
Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh vừa làm việc với UBND xã Kỳ Anh và Tập đoàn Quế Lâm để rà soát, thống nhất các nội dung chuẩn bị Lễ phát động “Nông dân sản xuất an toàn, hữu cơ vì sức khỏe cộng đồng”, dự kiến tổ chức vào giữa tháng 8/2026.
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Các đại biểu tập trung rà soát dự thảo kế hoạch, thống nhất những phần việc trọng tâm nhằm bảo đảm Lễ phát động “Nông dân sản xuất an toàn, hữu cơ vì sức khỏe cộng đồng” được tổ chức thiết thực, trang trọng và có sức lan tỏa.

Toàn cảnh buổi làm việc Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh phối hợp xã Kỳ Anh và Tập đoàn Quế Lâm rà soát công tác chuẩn bị Lễ phát động “Nông dân sản xuất an toàn, hữu cơ vì sức khỏe cộng đồng”. Ảnh: Cô Nữ

Mô hình sản xuất lúa hữu cơ tại thôn Kỳ Phú, xã Kỳ Anh được lựa chọn làm điểm tham quan thực tế. Đây sẽ là một trong những nội dung quan trọng giúp cán bộ, hội viên, nông dân trực tiếp tìm hiểu hiệu quả của phương thức sản xuất nông nghiệp an toàn, hữu cơ gắn với bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Khu vực trưng bày sản phẩm cũng được đề xuất mở rộng, giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu của xã Kỳ Anh và một số địa phương lân cận.

Qua đó, chương trình không chỉ tạo không gian quảng bá sản phẩm đặc trưng mà còn góp phần kết nối sản xuất với tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản Hà Tĩnh.

Các đại biểu tập trung góp ý, rà soát và thống nhất các nội dung trọng tâm trong dự thảo kế hoạch tổ chức chương trình.

Bên cạnh đó, các đơn vị thống nhất tăng cường tuyên truyền, xây dựng kịch bản chương trình, chuẩn bị phóng sự, phương án kết nối trực tuyến; đồng thời hoàn thiện công tác hậu cần, dự toán kinh phí và phụ lục phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị.

Ông Trần Thành Nam - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Anh khẳng định, xã Kỳ Anh thống nhất cao với dự thảo kế hoạch và sẽ tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ lễ phát động.

Địa phương sẽ chủ động triển khai công tác tuyên truyền, chỉnh trang cảnh quan, chuẩn bị khu vực tổ chức, điểm tham quan và không gian trưng bày sản phẩm.

Lễ phát động “Nông dân sản xuất an toàn, hữu cơ vì sức khỏe cộng đồng” dự kiến diễn ra giữa tháng 8/2026 tại xã Kỳ Anh, kết hợp trực tiếp và trực tuyến đến các xã, phường toàn tỉnh. Ảnh: Cô Nữ

Đồng thời, xã Kỳ Anh sẽ phối hợp với các địa phương lân cận để đa dạng hóa các sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu, tạo điểm nhấn cho chương trình.

Theo dự thảo kế hoạch, Lễ phát động “Nông dân sản xuất an toàn, hữu cơ vì sức khỏe cộng đồng” dự kiến diễn ra vào giữa tháng 8/2026 tại xã Kỳ Anh, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Chương trình dự kiến gắn với tham quan mô hình sản xuất hữu cơ, trưng bày nông sản an toàn, sản phẩm OCOP và phát động hưởng ứng phong trào nông dân sản xuất an toàn, hữu cơ vì sức khỏe cộng đồng.

Trên cơ sở các nội dung thống nhất, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp thu, hoàn thiện kế hoạch và phối hợp với xã Kỳ Anh, Tập đoàn Quế Lâm cùng các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ đúng tiến độ.

Ông Nguyễn Đình Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Cô Nữ

Chương trình hướng tới thúc đẩy nông nghiệp an toàn, hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, nâng cao giá trị nông sản và phát triển bền vững trên địa bàn Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Đình Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ từng phần việc, sớm thống nhất thời gian tổ chức, hoàn thiện phụ lục phân công nhiệm vụ và cử đầu mối phối hợp thường xuyên trong quá trình triển khai.

"Công tác chuẩn bị phải được thực hiện đồng bộ, kỹ lưỡng, từ nội dung, cơ sở vật chất, kỹ thuật, tuyên truyền đến khu vực trưng bày và điểm tham quan, bảo đảm lễ phát động diễn ra trang trọng, thiết thực, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, hội viên và nông dân", ông Nguyễn Đình Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh, nhấn mạnh.

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