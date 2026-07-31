Hà Tĩnh được giao làm chủ quản dự án 2.510 tỷ đồng xây cầu Bến Thủy 3

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc giao cơ quan chủ quản thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3.

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh tại Văn bản số 436/TTr-UBND ngày 27/6/2026 và ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 10973/BTC-KTĐP ngày 24/7/2026.

Chính phủ giao UBND tỉnh Hà Tĩnh làm cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2024, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 90/2025/QH15.

UBND tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan; đồng thời đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án.

Về nguồn vốn, Hà Tĩnh có trách nhiệm cân đối nguồn vốn ngân sách Trung ương cho dự án khi được cấp có thẩm quyền thông báo nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Tỉnh cũng phải bố trí vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác còn thiếu so với tổng mức đầu tư để thực hiện dự án.

Việc đầu tư xây dựng cầu Bến Thủy 3 cũng được đánh giá có ý nghĩa trong việc tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển và khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của Nghệ An và Hà Tĩnh nói riêng, khu vực Bắc Trung Bộ nói chung. Trong ảnh là cầu Cửa Hội – nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ảnh: Hồ Thỏa.

UBND tỉnh Hà Tĩnh và UBND tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm toàn diện trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra và kiểm toán về nội dung thông tin, số liệu và việc tổ chức triển khai dự án.



Theo phương án nghiên cứu sơ bộ, dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3 có tổng chiều dài khoảng 3,5km. Trong đó, phần cầu dài khoảng 1,3km, bề rộng 23,5m, được thiết kế bằng bê tông cốt thép dự ứng lực. Nhịp chính của cầu được đề xuất đầu tư theo phương án cầu vòm thép.

Phần đường đầu cầu phía tỉnh Nghệ An dài khoảng 0,6km, phía Hà Tĩnh dài khoảng 1,6km. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, với bề rộng nền đường 22,5m.

Điểm đầu tuyến kết nối với đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, thuộc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Điểm cuối giao với đường ven biển, thuộc xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh. Dự kiến, phần tuyến đường và cầu thuộc địa phận tỉnh Nghệ An dài khoảng 1,25km, trong khi phần thuộc địa phận Hà Tĩnh dài khoảng 2,25km.

Theo phương án nghiên cứu, phần lớn phạm vi tuyến, khối lượng giải phóng mặt bằng và các nội dung tổ chức triển khai dự án nằm trên địa bàn Hà Tĩnh. Đây cũng là cơ sở để Chính phủ giao UBND tỉnh Hà Tĩnh làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 2.510 tỷ đồng.



Theo đánh giá của UBND tỉnh Hà Tĩnh, dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3 là một trong những công trình kết cấu hạ tầng giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Dự án cầu Bến Thủy 3 được kỳ vọng trở thành một trong những công trình giao thông quan trọng, góp phần tạo động lực mới cho phát triển hạ tầng và tăng cường liên kết kinh tế - xã hội giữa Nghệ An và Hà Tĩnh trong thời gian tới.