Hà Tĩnh": Giúp nông dân trẻ có vốn làm kinh tế trang trại

Được hỗ trợ vốn, hướng dẫn khoa học, kỹ thuật, hội viên nông dân Hà Tĩnh tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua do Hội ND phát động, nhất là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Bình quân hàng năm, Hội ND Hà Tĩnh có trên 80.000 hộ hội viên giỏi là những triệu phú, tỷ phú nông dân.