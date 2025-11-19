Hà Tĩnh lần đầu áp dụng hệ thống công nghệ số trong chỉ đạo sơ tán dân

Hoạt động này giúp nâng cao năng lực chỉ huy, kỹ năng ứng phó của địa phương, hướng tới mô hình phòng chống thiên tai chủ động dựa trên công nghệ số.

Tăng cường kỹ năng ứng phó, lồng ghép bình đẳng giới và bảo vệ nhóm yếu thế

Sáng 18/11, tại xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh), Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng, chống thiên tai phối hợp Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai – Bộ NN&PTNT cùng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Cẩm Duệ tổ chức diễn tập “Sơ tán dân ứng phó với lũ, ngập lụt” với sự tài trợ của Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai.

Diễn tập sơ tán dân ứng phó với lũ, ngập lụt tại xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh). Ảnh: PV

Buổi diễn tập nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai có lồng ghép bình đẳng giới, hòa nhập nhóm dễ bị tổn thương và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai và người dân địa phương. Qua đó nâng cao vai trò, sự tham gia của cộng đồng và doanh nghiệp vào công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại cơ sở.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chủ động, các đơn vị tổ chức khẳng định phương án ứng phó thiên tai, đặc biệt là phương án sơ tán dân phải linh hoạt, cập nhật theo thời gian thực.

Việc điều chỉnh theo diễn biến mưa lũ, các nguy cơ phát sinh và yêu cầu triển khai thực tế chỉ có thể đạt hiệu quả khi gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong bối cảnh chính quyền hai cấp có sự thay đổi về vai trò, trong đó cấp xã không chỉ thực thi mà còn trực tiếp chỉ đạo, điều hành các hoạt động phòng chống thiên tai (PCTT) tại địa phương.

Trung tướng Lê Phúc Nguyên-Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai phát biểu tại buổi diễn tập. Ảnh: PV

Theo Trung tướng Lê Phúc Nguyên – Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai, Hà Tĩnh là địa phương tiên phong triển khai hệ thống giám sát thiên tai theo hướng số hóa. Năm nay, tỉnh được tài trợ hai hạng mục: Xây dựng hệ thống giám sát thiên tai và tổ chức diễn tập sơ tán lũ tại Cẩm Duệ để rút kinh nghiệm mở rộng cho toàn tỉnh, tiến tới nhân rộng toàn quốc.

Điểm mới nổi bật nhất của cuộc diễn tập năm nay là việc lần đầu tiên áp dụng Hệ thống giám sát thiên tai tỉnh Hà Tĩnh và phần mềm phương án ứng phó thiên tai vào công tác chỉ đạo, điều hành sơ tán dân.

Xã Cẩm Duệ tổ chức diễn tập sơ tán dân ứng phó lũ, ngập lụt.

Việc ứng dụng hai nền tảng này giúp đồng bộ dữ liệu từ thôn – xã – tỉnh và kết nối với Trung ương, cho phép lực lượng chỉ huy từ một đầu mối có thể theo dõi toàn diện diễn biến lũ, vị trí nguy hiểm, tình hình sơ tán và nhu cầu hỗ trợ của người dân.

Đồng thời, thông qua hệ thống giám sát, người dân trên địa bàn có thể phản ánh trực tiếp các vấn đề cần trợ giúp đến trung tâm điều hành, giúp quá trình ứng phó nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả hơn.

Áp dụng hệ thống công nghệ số trong chỉ đạo sơ tán dân. Ảnh: PV

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, cả hai phần diễn tập cơ chế và thực binh đều được triển khai đúng thời gian, trình tự và nội dung theo kịch bản. Lực lượng tham gia phối hợp nhịp nhàng, phát huy phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn về người và phương tiện.

Cuộc diễn tập thực sự trở thành hoạt động tuyên truyền trực quan, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực ứng phó thiên tai cho chính quyền, lực lượng tại chỗ và người dân.