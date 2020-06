Hacker chỉ cần trung bình 39 giây cho một cuộc tấn công mạng

Công việc của những chuyên gia an ninh mạng dường như không bao giờ ngơi nghỉ. Nghiên cứu của Đại học Maryland định lượng tốc độ trung bình để hacker thực hiện mỗi tấn công là 39 giây. Khi quá trình số hóa ngày càng tăng tốc trên toàn cầu cũng là lúc tội phạm mạng liên tục tìm ra phương thức mới để khai thác điểm yếu trong cơ sở hạ tầng công nghệ của tổ chức.

Hacker chỉ cần trung bình 39 giây cho một cuộc tấn công. (Ảnh minh họa: Internet)

Khi nói đến “đón đầu”, một trong những chìa khóa để đảm bảo an ninh mạng là sự chủ động, thay vì chỉ phản ứng khi xảy ra sự cố bảo mật mạng. Theo Tổng Giám đốc Kaspersky khu vực Đông Nam Á - ông Yeo Siang Tiong, để làm được điều này, thông tin tình báo mối đe dọa an ninh mạng đóng vai trò quan trọng để bất kỳ tổ chức nào tránh được tấn công mạng.

Thông tinh tình báo mối đe dọa an ninh mạng là nhân tố chính của bất kỳ hệ sinh thái an ninh mạng nào. Gartner định nghĩa thông tin tình báo mối đe dọa an ninh mạng được xây dựng dựa trên bằng chứng, bao gồm bối cảnh, cơ chế, chỉ số, chỉ thị và lời khuyên định hướng hành động về mối đe dọa đã có hoặc mới xuất hiện, đe dọa tài sản của doanh nghiệp.

Để chủ động chống lại hacker, một trong những yếu tố quan trọng là thông tin tình báo. (Ảnh minh họa: Internet)

"Ngày nay, hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ bảo mật đều có thể tự động hóa quy trình cung cấp dữ liệu tổng hợp theo thời gian thực, và đây là yêu cầu trước tiên nếu doanh nghiệp muốn thiết lập một chương trình thông tin tình báo mối đe dọa chất lượng. Tuy nhiên, nếu chỉ nhận dữ liệu về mối đe dọa an ninh mạng là chưa đủ. Khả năng đưa ra giải pháp để hành động từ thông tin chi tiết ban đầu là điều kiện tiên quyết để tổ chức có thể tăng cường bảo vệ an ninh mạng", ông Yeo Siang Tiong nhận định.

Tại Kaspersky, ông Yeo Siang Tiong cho biết, họ cung cấp thông tin tình báo mối đe dọa an ninh mạng nhờ vào sự kết hợp của cơ sở dữ liệu toàn cầu của Kaspersky Security Network, năng lực học máy, và đội ngũ của Kaspersky là nhóm Phân tích và Nghiên cứu Toàn cầu (GReAT).

Ví dụ, nguồn dữ liệu về mối đe dọa của Kaspersky được mở rộng với kiến thức chuyên sâu từ các chuyên gia và nhà nghiên cứu nội bộ của GReAT. Hơn 40 chuyên gia an ninh mạng trên khắp thế giới có chuyên môn về tác nhân đe dọa, kết hợp những yếu tố của tình báo mối đe dọa chiến thuật, kỹ thuật và vận hành sẽ cung cấp những thông tin như tên mối đe dọa, dấu thời gian và địa chỉ IP của website bị nhiễm.

"Chúng có thể được sử dụng để trả lời câu hỏi ai, cái gì và làm thế nào để xác định nguồn lây nhiễm, cho phép tổ chức đưa ra quyết định kịp thời và cụ thể", ông Yeo Siang Tiong tiết lộ.