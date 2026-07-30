HAGL đón 2 ngôi sao từ CLB CAHN?

HAGL sắp mượn Brandon Ly và Phạm Lý Đức

Theo nguồn tin từ NCBDV, CLB CAHN chuẩn bị đem tiền vệ Brandon Ly và trung vệ Phạm Lý Đức cho HAGL mượn ở mùa giải 2026/27 nhằm giúp cả hai có thêm cơ hội ra sân thi đấu nhằm tích luỹ kinh nghiệm.

Tuy được đánh giá là những tài năng trẻ nổi bật của bóng đá Việt Nam trong mấy năm gần đây nhưng cả tiền vệ Brandon Ly và trung vệ Phạm Lý Đức đều gặp khó khăn trong việc cạnh tranh suất đá chính kể từ khi cập bến CLB CAHN.



Phạm Lý Đức và Brandon Ly (phải) sắp đầu quân cho HAGL? Ảnh: FBNV.

Brandon Ly đầu quân cho CLB CAHN từ tháng 7/2025. Ngoài vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm, cầu thủ cao 1m75 còn có thể thi đấu tốt trong vai trò tiền vệ phòng ngự. Tiền vệ 21 tuổi có sinh ra tại Longford, CH Ireland, có mẹ là người CH Ireland và cha là người Hoa gốc Việt.

Mùa giải vừa qua, Brandon Ly chỉ có 12 lần được HLV Alexandre Polking tung vào sân trên mọi đấu trường (thi đấu tổng cộng 400 phút), ghi 1 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công.

Về phần mình, Phạm Lý Đức trưởng thành từ lò đào tạo HAGL. Trung vệ cao 1m82 bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2022 trong màu áo Thanh tiên TP.HCM (cho mượn), HAGL và Bà Rịa - Vũng Tàu (cho mượn).

Tháng 7/2025, Phạm Lý Đức rời HAGL để chuyển sang đầu quân cho CLB CAHN. Tuy nhiên, do không thể cạnh tranh suất đá chính nên cầu thủ 23 tuổi đã bị đem cho PVF-CAND mượn ở giai đoạn hai mùa giải vừa qua. Sau khi PVF-CAND xuống hạng, Lý Đức đã trở lại CLB CAHN.

Nếu gia nhập HAGL, Brandon Ly và Phạm Lý Đức khó có thể cạnh tranh các danh hiệu ở mùa giải tới. Thế nhưng, họ sẽ có thêm nhiều cơ hội đá chính.