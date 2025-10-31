HAGL “trảm” tiền đạo Brazil cao 1m83 và trị giá 200.000 euro?

Để chuẩn bị cho mùa giải 2025/2026, HAGL đã bổ sung 2 ngoại binh mới toanh, gồm Khevin Rodrigo Fraga và Gabriel Conceicao. Trong đó, Gabriel Conceicao sinh năm 2001, cao 1m83, thuận chân phải. Anh thi đấu chủ yếu ở vị trí trung phong nhưng có thể dạt biên linh hoạt.

Gabriel Conceicao trưởng thành từ lò đào tạo Botafogo, từng thi đấu cho các CLB như CRB, Figueirense và Marica. Tiền đạo này gây ấn tượng nhờ tốc độ và khả năng chọn vị trí thông minh.

Gabriel Conceicao chưa để lại ấn tượng gì trong màu áo HAGL. Ảnh: HAGL FC.

Trong mùa giải 2024/2025 tại Boavista (Brazil), Gabriel đã ra sân hơn 20 trận, thi đấu ở các giải như Série D, Carioca và Cúp Quốc gia. Anh hiện được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá khoảng 200.000 euro và là một trong những cầu thủ trẻ tiềm năng được chú ý tại giải quốc nội Brazil.

Ban huấn luyện HAGL đặt nhiều kỳ vọng vào Gabriel Conceicao. Bằng chứng là ở 3 trận liên tiếp thuộc giai đoạn đầu mùa, HLV Lê Quang Trãi đều xếp chân sút 24 tuổi này ở đội hình xuất phát và để anh đá trọn vẹn 90 phút mỗi trận. Thế nhưng, Gabriel Conceicao lại gây thất vọng khi liên tiếp “tịt ngòi”.

Không những vậy, hồi tháng trước, Gabriel Conceicao còn tái phát chấn thương, nên ở 4 trận gần nhất của HAGL tại V.League 2025/2026, HLV Lê Quang Trãi đều không thể xếp tiền đạo người Brazil này vào đội hình thi đấu.

Rất có thể, với những màn trình diễn mờ nhạt vừa qua và cả chấn thương dai dẳng, Gabriel Conceicao sẽ phải cuốn gói rời HAGL khi kỳ chuyển nhượng giữa mùa mở cửa. Ở một đội bóng mà ngoại binh đóng vai trò vô cùng quan trọng như ở HAGL, họ cần những gương mặt dày dạn kinh nghiệm và có sự hiệu quả cao.