Hai dòng sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây nổi tiếng Long An, độ mặn đang tiến sâu, đạt đỉnh khi nào? Trên 2 dòng sông nổi tiếng này của tỉnh Long An, độ mặn đang tiến, có thể đạt đỉnh khi nào?

Hiện nay, do vào kỳ triều cường cuối tháng Giêng nên độ mặn trên các tuyến sông Rạch Cát, sông Vàm Cỏ, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, sông Tra ở Long An đang dao động ở mức từ 0,5 – 13,2 gram/lít (g/l) và tăng nhẹ từ 0,1 – 3,0 g/l so với thông báo chất lượng nước ngày 19 - 20/02/2025.