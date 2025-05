Hài hước lời khuyên phụ nữ mệt mỏi, thiếu máu nên... ngắm trai 6 múi để giảm stress

Lời khuyên đem lại nhiều tiếng cười cho cư dân mạng xuất phát từ một đoạn video, trong đó, bác sĩ He Zhenye, công tác tại Bệnh viện Xiehe Thâm Quyến (thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung (Huazhong University of Science and Technology), một bệnh viện công hàng đầu tại Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc) đã chia sẻ quan điểm của mình.

“Phụ nữ nên thường xuyên ngắm nhìn những người đàn ông cơ bắp để giảm căng thẳng”, bác sĩ He Zhenye cho hay.

Bác sĩ He Zhenye hiện có hơn 133.000 người theo dõi trên một nền tảng mạng xã hội, nơi ông thường xuyên đăng tải các thông tin chuyên môn liên quan đến sức khỏe phụ nữ và các vấn đề phụ khoa. Hồ sơ cá nhân của ông cũng cho biết ông chuyên về chẩn đoán, điều trị chuẩn hóa các bệnh lý phụ khoa lành tính và khối u phụ khoa.

Bác sĩ He Zhenye đem lại nhiều tiếng cười cho cư dân mạng khi khuyên phụ nữ mệt mỏi, thiếu máu nên... ngắm trai 6 múi để giảm stress. Ảnh: 163.com

Theo bác sĩ này, những phụ nữ bị thiếu khí huyết – một khái niệm trong y học cổ truyền Trung Quốc để chỉ tình trạng suy giảm năng lượng và máu – thường rơi vào trạng thái tâm lý tiêu cực, mệt mỏi, dễ căng thẳng.

Để cải thiện cả thể chất lẫn tinh thần, ông gợi ý một phương pháp “khoái cảm thị giác”. Lời khuyên cụ thể bao gồm tránh sa đà vào các mối quan hệ tình cảm, thay vào đó nên “ngắm nhìn nhiều hơn những người đàn ông có thân hình săn chắc”.

Ông giải thích rằng việc này có thể kích thích não bộ sản sinh dopamine – một loại hormone mang lại cảm giác hạnh phúc giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. “Đừng yêu đương quá nhiều, hãy nhìn nhiều đàn ông cơ bắp hơn”, vị bác sĩ nói trong video.

“Khi bạn bị thiếu khí huyết, bạn thường uể oải, không muốn nói chuyện, làn da xỉn màu, dễ chóng mặt và mất ngủ. Trong tình trạng đó, yêu đương là không phù hợp. Nhưng nếu nhìn thấy thứ gì đó đẹp đẽ, như trai cơ bắp chẳng hạn, não sẽ kích hoạt "hệ thống phần thưởng" và tiết ra dopamine, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn”, bác sĩ He Zhenye cho hay.

Ông còn nói thêm rằng các nghiên cứu cho thấy khoái cảm thị giác thực sự có thể cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng, đặc biệt với những phụ nữ bị mất ngủ hoặc kiệt sức vì công việc.

“Vì vậy, các chị em đang thiếu khí huyết, hãy thoải mái lướt mạng và tận hưởng. Thư giãn đầu óc, hồi phục năng lượng. Vì sức khỏe của mình, đôi lúc hãy chiều bản thân một chút!”, ông nói.

Trong các video khác, bác sĩ He Zhenye cũng không ngần ngại đưa ra những lời khuyên độc đáo như khuyến khích phụ nữ đeo nhiều trang sức bằng vàng, vì theo y học cổ truyền, vàng có thể tốt cho tim và nuôi dưỡng tỳ.

Phát ngôn của ông đã nhanh chóng tạo ra làn sóng bình luận sôi nổi, phần lớn đều hài hước và ủng hộ. Nhiều phụ nữ cho rằng việc ngắm nhìn những hình ảnh đẹp và mạnh mẽ thực sự có thể mang lại cảm giác tích cực về mặt tâm lý.

Một người bình luận: “Gợi ý của bác sĩ nên được đưa vào cẩm nang chăm sóc sức khỏe hiện đại cho phụ nữ!”.

Một người nữa hào hứng: “Ngắm trai kết hợp với tắm nắng và vận động nhiều hơn, nuôi dưỡng cơ thể cả bên trong lẫn bên ngoài, rồi khí huyết sẽ dồi dào!”.