Hai Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh quê Quảng Ninh: Người là giọng nam cao hàng đầu, người là nữ giám đốc Nhà hát

Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ

NSND Quang Thọ, sinh năm 1948 tại Quảng Ninh, là một trong những giọng nam cao hàng đầu của nền âm nhạc Việt Nam. Ông nổi tiếng với chất giọng trầm ấm, mạnh mẽ, mang đậm phong cách opera cổ điển.

Là anh cả trong một gia đình đông con, sau khi học hết lớp 8 (hệ 10 năm), ông đã phải tạm gác việc học để đi làm, phụ giúp bố mẹ nuôi các em. Khi đó, ông phải khai tăng hai tuổi để đủ điều kiện trở thành công nhân tại Phòng Cơ điện của Mỏ than Cọc Sáu.

Trong chương trình "Ký ức vui vẻ", NSND Quang Thọ từng chia sẻ về những ngày tháng tuổi trẻ: "Trong cuộc đời của tôi cũng có vài năm gắn bó với những người thợ lò. Tôi không chính thức là người thợ lò nhưng tôi đã từng chui vào những cái lò họng sáo - nơi chỉ 2-3 người chui lọt để hát.

Bây giờ mà xuống hầm mỏ vẫn khó thở đấy nhưng đỡ hơn ngày trước rất nhiều. Xưa ở hầm mỏ không có thông gió như giờ, công nhân xuống hầm lò là thở bằng không khí lưu thông từ cửa lò vào trong", ông nhớ lại.

Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ. (Ảnh: Ký ức vui vẻ)

Từ một công nhân mỏ, Quang Thọ đã nỗ lực không ngừng để bước chân vào con đường nghệ thuật và đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Ông là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên giành giải Nhất tại Liên hoan Âm nhạc quốc tế tổ chức ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên) năm 1975. Với những đóng góp to lớn cho nghệ thuật hát thính phòng và opera, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Những ca khúc như Tiếng đàn bầu, Hà Nội niềm tin và hy vọng qua giọng hát của ông đã trở thành bất hủ.

Dù đã nghỉ hưu, NSND Quang Thọ vẫn miệt mài truyền dạy kinh nghiệm cho thế hệ trẻ tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Thi thoảng, ông vẫn xuất hiện trong các chương trình âm nhạc lớn để cất lên giọng hát của mình.

Ông là người giản dị, gần gũi, luôn mang trong mình niềm tự hào về quê hương Quảng Ninh. “Những ngày tháng lớn lên bên mỏ than và biển cả đã rèn giũa cho tôi ý chí mạnh mẽ, giúp tôi vượt qua khó khăn để chinh phục những nấc thang nghệ thuật”, ông chia sẻ.

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Hạnh

Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thị Bích Hạnh (nghệ danh Hồng Hạnh) là nữ nghệ sĩ đầu tiên đảm nhận vị trí Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

Chị sinh năm 1979 tại Quảng Ninh, theo học tại Trường Nghệ thuật Quân đội và bắt đầu sự nghiệp tại Đoàn Ca múa Quân đội – tiền thân của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội ngày nay. Sở hữu chất giọng nữ trung giàu cảm xúc, nhuần nhuyễn kỹ thuật và đậm chất dân gian, Hồng Hạnh đã chinh phục đông đảo khán giả qua nhiều thế hệ.

Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Hạnh. (Ảnh: FBNV)

Từ rất sớm, chị đã khẳng định tài năng với loạt giải thưởng chuyên môn danh giá. Năm 1995, ca khúc Cho con xin câu hát (sáng tác: Minh Quang) do chị thể hiện đã giành Huy chương Vàng tại Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc. Đến năm 2001, chị tiếp tục gặt hái thành công với bài hát Mẹ tôi 1 của nhạc sĩ An Thuyên, đạt Huy chương Vàng tại cuộc thi “Mùa xuân và người chiến sĩ” do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Trước khi trở thành Giám đốc Nhà hát, Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Hạnh từng kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo như Đội trưởng, Phó đoàn trưởng, Phó Giám đốc.

Không chỉ thành công với vai trò quản lý, NSND Hồng Hạnh còn để lại dấu ấn sâu đậm với loạt tác phẩm như Mẹ tôi (Đoàn Bổng), Huyền thoại mẹ (Trịnh Công Sơn), Lời ru cỏ non (Hữu Ước), hay Một rừng cây một đời người.

NSND Hồng Hạnh từng tâm sự, sân khấu của chị không chỉ là ánh đèn nơi Nhà hát hay các chương trình nghệ thuật lớn, mà còn là thao trường, bãi tập, vùng núi, bản làng xa xôi, những đồn biên phòng heo hút... nơi có bước chân người lính. Không dừng lại ở trong nước, tiếng hát ấy còn vươn xa, góp mặt trong nhiều chương trình biểu diễn tại các quốc gia châu Á, châu Âu.

Luôn tâm huyết với vai trò lãnh đạo, chị quan niệm rằng người chỉ huy phải là người truyền lửa, khơi dậy tinh thần sáng tạo, phát huy tối đa tài năng và sự nhiệt huyết của từng cá nhân. Với chị, cách điều hành hiệu quả nhất là xem các nghệ sĩ, cán bộ như những người đồng chí, đồng đội – cùng gắn bó trong một đại gia đình nghệ thuật.