Hai "ông lớn" ngành chăn nuôi báo lãi "khủng" nhờ giá lợn tăng cao, Dabaco gấp 31 lần, BaF Việt Nam tăng 684%

Lợi nhuận tăng 685% do... giá lợn hơi tăng cao

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HoSE: DBC) công bố ngày 24/1/2025, Dabaco Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.600 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2023 (đạt trên 2.600 tỷ đồng). Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế quý 4 trên 232 tỷ đồng, gấp 37 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế năm 2024, Dabaco Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần đạt 13.574 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2023. Tính chung cả năm 2024, doanh nghiệp của ông Nguyễn Như So vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 769 tỷ đồng, cao gấp 31 lần so với năm 2023 (chỉ 23 tỷ đồng).

Giải trình chênh lệch lợi nhuận, Dabaco Việt Nam cho biết, trong quý 4/2024, giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước và nhập khẩu ổn định, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát, người chăn nuôi đẩy mạnh tái đàn, nhu cầu sử dụng thức ăn chăn nuôi tăng.

Bên cạnh đó, giá lợn hơi duy trì ở mức cao trong những tháng cuối năm, theo đó kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị chăn nuôi gia súc đạt tốt so với cùng kỳ năm trước.

Công ty thức ăn chăn nuôi của BAF tại Tây Ninh.

Còn đối với Công ty cổ phần nông nghiệp BaF Việt Nam (HoSE: BAF) cũng ghi nhận lợi nhuận cao. Công bố kết quả kinh doanh quý 4/2024, BaF Việt Nam đạt trên 128 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 552% so với quý 4 năm 2023 (đạt trên 19 tỷ đồng).



Lũy kế năm 2024, doanh thu thuần của công ty xấp xỉ 6.000 tỷ đồng, tăng gần 13% so với năm 2023 (đạt trên 5.300 tỷ đồng). Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp tăng vọt lên mức 10,8%, giúp lợi nhuận sau thuế cán mốc trên 395 tỷ đồng, tương đương mức tăng 684% so với năm 2023.

Theo bà Bùi Hương Giang - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nông nghiệp BaF Việt Nam, lợi nhuận sau thuế quý 4/2024 cải thiện đáng kể so với quý 4/2023 là do thị trường giá heo hơi năm 2024 tăng cao và duy trì trên 60.000 đồng/kg, có thời điểm tiệm cận 70.000 đồng/kg, trong khi sản lượng heo của doanh nghiệp gần gấp 2 lần so với năm 2023.

Cũng theo bà Giang, quý 4/2024, mặc dù ngành chăn nuôi tiếp tục đối mặt với tình hình dịch bệnh căng thẳng và bão lũ diễn biến phức tạp... BaF đã triển khai các biện pháp kiểm soát kịp thời giúp hạn chế tối đa các thiệt hại.

Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi giảm và giữ ở mức thấp, làm giảm giá vốn, tăng hiệu quả chăn nuôi.

Ngoài ra, hoạt động thoái vốn một lô đất của BaF trên đường Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức) cũng góp phần tăng đáng kể lợi nhuận. Khu đất này trước đó được dự định phát triển tòa nhà văn phòng, song công ty đã tìm được địa điểm thuận lợi hơn và quyết định bán tài sản, ghi nhận khoản lợi nhuận khả quan.

Dự báo giá lợn hơi tăng 3-5%

Bộ NNPTNT vừa có báo cáo gửi Bộ Tài chính phục vụ họp Ban chỉ đạo điều hành giá. Theo Bộ NNPTNT, tổng đàn lợn cả nước năm 2024 31,08 triệu con tăng khoảng 3,3% so với 2023. Sản lượng thịt lợn hơi 5,16 triệu tấn, tăng 6,6%.

Giá lợn thịt hơi xuất chuồng giai đoạn đầu năm 2024 ổn định xung quanh mức 52.000-60.000 đồng/kg, bắt đầu tăng từ tháng 5, 6 năm 2024, tăng mạnh vào tháng 6 (xu hướng chung của đa số quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới), có thời điểm giá lợn hơi lên trên mức 70.000 đồng/kg, sau đó giảm xuống mức từ 64.000-66.000 đồng/kg trong tháng 7, 8. Đến tháng 9/2024, giá tăng trở lại từ 2.000-3.000 đồng/kg.

Bước sang tháng 1/2025, giá bán tại trại khu vực tư nhân trên cả nước bình quân dao động từ 65.000-67.000 đồng/kg và giá tại trại của các công ty lớn cao hơn 1.000-2.000 đồng/kg; cùng với việc giá nguyên liệu thức ăn và thức ăn thành phẩm giảm thì người chăn nuôi đang có lãi, tạo động lực cho người nuôi tái đàn.

Bộ NNPTNT dự báo trong các tháng đầu năm 2025, nhất là thời điểm các dịp Lễ, Tết diễn ra và thời điểm sau Tết Nguyên đán 2025, giá lợn hơi trên các vùng miền sẽ tiếp tục theo xu hướng tăng khoảng 3-5% so với mức giá cuối năm 2024.