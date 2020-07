Hai phim Hàn Quốc gây chấn động vì hình ảnh 18+ khiến người xem "đỏ mặt"

Cảnh phim "Điên thì có sao" gây tranh cãi

"Psycho but It's Okay" (Điên thì có sao)

"Psycho but It's Okay" (Điên thì có sao) đang là phim Hàn được quan tâm nhất hiện tại với nội dung độc lạ và diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên. Tuy nhiên, sau vài tập đầu phát sóng, bộ phim đang đối mặt với những ý kiến phản ứng dữ dội từ khán giả vì chứa những cảnh phim bị cho rằng có yếu tố quấy rối tình dục.



Cảnh phim gây tranh cãi nhất chính là màn "check hàng" trong phòng thay đồ ở tập 3. Nữ chính Go Moon Young (Seo Ye Ji) đã vào phòng lúc nam chính Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun) đang thay đồ và chủ động chạm vào cơ thể anh khi chưa được đồng ý. Hành vi động chạm vào người khác mà không có sự đồng ý của đối phương, dù người thực hiện là nam hay nữ, cũng có thể bị quy vào quấy rối tình dục.

Cảnh quay bị chỉ trích là quấy rối tình dục trong "Điên thì có sao"

Ngoài ra, trong tập 3 do khai thác chứng hưng cảm - một bệnh tâm lý đặc trưng bởi tình trạng hưng phấn bất thường của bệnh nhân - phim đã để nhân vật Kwon Gi Do (Kwak Dong Yeon) nói rất nhiều lời thoại nhạy cảm và các cảnh phim liên quan mặc dù có yếu tố hài hước nhưng vẫn nhận về sự chỉ trích của một số khán giả. Phim cũng để nhân vật này đến quán "Morning Sun" như hàm ý gợi nhắc đến bê bối tình dục Burning Sun chấn động Hàn Quốc.



"Nghĩ đến chuyện có ai đó chăm chú quan sát tôi khiến tôi rất phấn khích" - Kwon Gi Do.

"Cái này gọi là cậu nhỏ à? Là vì nó bé xíu sao?" - Go Moon Young.

Những câu thoại liên quan đến tình dục, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, cũng xuất hiện không chỉ một lần trong hai tập phim vừa qua và chủ yếu xuất phát từ Go Moon Young. Những lời thoại này để lột tả sự "điên" của nhân vật nhưng với độ nhạy cảm của chúng, khán giả sẽ cảm thấy sốc.

Go Moon Young khiến khán giả bị sốc vì câu hỏi quá bạo.

Trên các diễn đàn quốc tế, bộ phim được để nhãn 15+, tương đối phù hợp với độ "nặng đô" của phim. Nếu không gắn nhãn, đây thực sự là thiếu sót lớn của tvN bởi "Điên thì có sao" quả thật không phải là một tựa phim dễ xem hay dành cho tất cả độ tuổi do chứa đựng không chỉ các cảnh dễ gây tranh cãi mà còn nhiều cảnh có thể nói là dễ đi đến ranh giới của việc gây phản cảm.



Đáp lại những ý kiến trái chiều, phía tổ sản xuất cho biết họ sẽ kiểm tra lại và phản hồi trong thời gian tới. "Điên thì có sao" sẽ tiếp tục lên sóng những tập tiếp theo lúc 19h00 giờ Việt trên tvN mỗi thứ bảy - chủ nhật và được cập nhật trên Netflix sau đó.

"Backstreet Rookie" (Cửa hàng tiện lợi Saet Byul)

Một bộ phim khác cũng đang gây sốt tại Hàn Quốc là bộ phim truyền hình nhận được nhiều khiếu nại dân sự nhất trong năm qua.



Bộ phim "Backstreet Rookie" (Cửa hàng tiện lợi Saet Byul) mới phát sóng được 6 tập, nhưng những chỉ trích căng thẳng từ phía người dân Hàn Quốc đang khiến cho không chỉ bộ phim mà Đài truyền hình SBS cũng có nguy cơ bị liên lụy. Bộ phim bắt đầu phát sóng trên đài SBS vào ngày 19/6, dựa trên một webtoon 19+ xoay quanh nội dung về nữ nhân viên bán thời gian trẻ trung xinh đẹp Jung Saet Byul (Kim Yoo Jung) làm việc cho một cửa hàng tiện lợi của ông chủ Choi Dae Hyun (Ji Chang Wook).



Phân cảnh gây phản cảm ngay từ đầu tập 1 - nữ sinh chưa đủ tuổi vị thành niên hút thuốc lá và hôn người lớn

Trước đây, bộ phim "Backstreet Rookie" (Cửa hàng tiện lợi Saet Byul) đã từng bị cuốn vào cuộc tranh cãi vì những tình tiết trong phim có yếu tố gợi tình, bao gồm những cảnh như một học sinh chưa đủ tuổi vị thành niên tiếp cận người lớn để hút thuốc và cuối cùng hôn anh ta, hay một cảnh liên quan đến gái mại dâm. Một góc máy quay từ trên cao cảnh học sinh nhảy múa "thác loạn" trong quán karaoke, rồi lại đến phân cảnh "chi tiết" cơ thể của một tác giả webtoon đang tắm, một căn phòng với một bức chân dung tục phụ nữ khỏa thân. Và nhất là một phân cảnh tác giả webtoon đã tạo ra những tiếng rên rỉ trong khi vẽ nhấn mạnh cơ thể của một người phụ nữ khi đang làm tình.

Phân cảnh liên quan đến gái mại dâm

Góc máy quay học sinh đang "thác loạn" trong quán karaoke

Theo báo cáo của Media Today, "Backstreet Rookie" đã nhận được 6.384 khiếu nại dân sự. Đại diện Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc (KOCSC) tuyên bố, đây là bộ phim truyền hình nhận được nhiều khiếu nại dân sự nhất trong năm qua.

Tiểu ban của KOCSC do người đứng đầu là Chủ tịch Heo Mi Sook đã tổ chức một cuộc họp tại Seoul vào ngày 8/7 và họ đã quyết định nghe phát biểu ý kiến của người dùng sau khi xác định rằng tập đầu tiên của "Cửa hàng tiện lợi Saet Byul" phát sóng ngày 19/6 đã vi phạm các quy định phát sóng.

Phân cảnh tác giả webtoon rên rỉ âm thanh "làm tình" khi đang vẽ

Ủy ban thảo luận cũng chỉ trích, đánh giá bộ phim truyền hình. Thành viên ủy ban Park Sang Soo chia sẻ: "Lý do tại sao có quá nhiều khiếu nại dân sự là vì webtoon "Cửa hàng tiện lợi Saet Byul" được đánh giá 19+ nhưng họ đã cố gắng thay đổi thành 15+. Tuy nhiên, họ đã bất cẩn trong công đoạn chỉnh sửa nội dung. Ngôn ngữ mang nặng tính khiêu khích và gợi tình được sử dụng một cách bừa bãi. Mặc dù là một bộ phim truyền hình, nhưng tác hại về đạo đức và cảm xúc đối với thanh thiếu niên là rất lớn".

Một thành viên khác của ủy ban cũng cho biết thêm: "Đây có vẻ không phải là một cách xếp hạng phim 15+". Ngoài ra, thành viên ủy ban Kang Jin Sook cũng nói về vấn đề coi phụ nữ là đối tượng thể hiện ham muốn tình dục. Ông nhận xét: "Khi nhìn vào webtoon, nữ thanh thiếu niên trở thành công cụ tình dục thông qua quan điểm của đàn ông. Vì webtoon đó được sử dụng từ tác phẩm gốc, nên bộ phim cũng có nhiều cảnh gây rắc rối cho phụ nữ".

Phân cảnh đụng chạm đến cơ thể phụ nữ đang bị lên án

Chủ tịch Heo Mi Sook cũng đặt câu hỏi liệu bộ phim có đủ tiêu chuẩn để các thành viên trong gia đình cùng xem với nhau hay không. Cô tuyên bố: "Nhiều tình tiết trong webtoon không phù hợp với bộ phim. Đó là vấn đề cơ bản".