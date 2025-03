Hải Phòng chính thức "chốt" phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026

Theo đó, đối tượng dự tuyển là người học đã tốt nghiệp THCS chương trình Giáo dục phổ thông hoặc chương trình Giáo dục thường xuyên (GDTX). Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định (15 tuổi) thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định. Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể vào học trước tuổi hoặc học vượt lớp trong phạm vi cấp học.

Kỳ thi tuyển sinh vào Lớp 10 Trường THPT Ngô Quyền, năm học 2024-2025. Ảnh CTT ĐT.

Điều kiện dự tuyển vào Trường THPT công lập: Học sinh đúng đối tượng, độ tuổi quy định và có đủ hồ sơ hợp lệ; học sinh không học tại các trường THCS trong thành phố Hải Phòng ở năm lớp 9 (tỉnh ngoài) và học sinh tốt nghiệp trước năm 2025 (gọi là thí sinh tự do). Học sinh tỉnh ngoài phải có đơn xin dự thi và phải có xác nhận đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo trước khi nộp hồ sơ.



Điều kiện dự tuyển vào Trường THPT chuyên Trần Phú: Học sinh đúng đối tượng, độ tuổi quy định và có đủ hồ sơ hợp lệ; kết quả học tập, rèn luyện cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên; thí sinh tự do được nêu ở trên.

Tuyển sinh Trường THPT công lập và ngoài công lập không phân chia địa bàn khu vực. Chỉ tiêu tuyển sinh các Trường THPT công lập (không chuyên) và Trường THPT ngoài công lập: Thực hiện công bố trước ngày 31/3/2025.

Phương thức tuyển sinh Trường THPT công lập (không chuyên), phần thi tuyển gồm 3 bài thi môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ. Bài thi môn Ngoại ngữ (thí sinh được đăng ký một trong các môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn). Các bài thi chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân; điểm xét tuyển (ĐXT) được tính theo công thức: ĐXT = Điểm bài thi 1 + Điểm bài thi 2 + Điểm bài thi 3 + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm KK (nếu có).

Quá trình xét trúng tuyển, trong trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều học sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì chọn học sinh trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên: Điểm trung bình cả năm lớp 9 các môn học đánh giá bằng điểm số lớn hơn, tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ 1 lớn hơn; học sinh đã trúng tuyển nguyện vọng vào Trường THPT công lập không được xét nguyện vọng 2 vào Trường THPT công lập khác.

Lịch thi tuyển sinh vào Lớp 10 THPT công lập (không chuyên) sẽ diễn ra vào ngày 3 và 4/6; lịch thi tuyển sinh vào Lớp 10 THPT Chuyên Trần Phú diễn ra vào ngày 6 và 7/6.

Thời gian đăng ký dự tuyển: Từ 21/4/2025 đến hết ngày 8/5/2025 thí sinh đăng ký trực tuyến trên hệ thống phần mềm tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc đăng ký trực tiếp tại Trường THPT công lập (không chuyên) đăng ký nguyện vọng 1, trường sẽ sử dụng tài khoản của thí sinh để đăng ký; Từ 9/5/2025 đến hết ngày 13/5/2025 thí sinh được thay đổi nguyện vọng đăng ký dự tuyển và nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại Trường THPT công lập (không chuyên) nơi đăng ký nguyện vọng 1. Trong thời gian này hệ thống khóa không cho phép nhập thêm mới hồ sơ.

Thời gian nộp hồ sơ, từ ngày 16/5/2025 đến 19/5/2025: thí sinh nộp hồ sơ tại Trường THPT công lập (không chuyên) đăng ký nguyện vọng 1, nhận phiếu đăng ký dự thi do trường THPT in từ phần mềm. Phiếu đăng ký dự thi phải có dấu, chữ ký của lãnh đạo Hội đồng tuyển sinh trường THPT và chữ ký của thí sinh. Trường THPT công lập (nơi học sinh nộp hồ sơ) in 3 phiếu trên hệ thống phần mềm tuyển sinh: 1 phiếu nộp về Sở Giáo đục và Đào tạo; 1 phiếu học sinh giữ; 1 phiếu trường giữ.