Hải Phòng: Hàng nghìn học sinh tiểu học vui mừng khi được khám, cấp phát vitamin miễn phí

Theo giám đốc Đỗ Mạnh Thắng, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, để chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2025; ngày Công tác xã hội 25/3/2025 và hướng tới 120 năm thành lập bệnh viện, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp phối hợp cùng các trường tiểu học trên địa bàn TP Hải Phòng tổ chức đợt khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trẻ em tại các trường.

Học sinh nhận giấy và theo sự chỉ dẫn của các cô, chú tại buổi khám. Ảnh: PV.

Các em học sinh xếp hàng chờ tới lượt vào khám. Ảnh: PV.

Tham gia khám và cấp phát thuốc miễn phí có bác sĩ khoa Nhi, khoa Ngoại tổng hợp, điều dưỡng khoa Nhi, dược sĩ và nhân viên phòng công tác xã hội của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Số lượng trẻ em dự kiến khám là 4.770 trẻ đến từ các trường Tiểu học Cát Bi (1.855 trẻ, khám ngày 26/2/2025); trường Tiểu học Quang Trung (gồm 500 trẻ khám ngày 28/2/2025) và trường Tiểu học Đằng Lâm (gồm 2.415 trẻ khám vào ngày 03/3/2025).

Các bạn học sinh nam được che chắn tế nhị khi thăm khám phần kín. Ảnh: PV.

Nguồn kinh phí khám và cấp phát thuốc miễn phí được lấy từ nguồn của bệnh viện và từ những nhà hảo tâm, tài trợ.

Chương trình tổ chức nhằm tập trung vào việc phát hiện, phòng ngừa và điều trị các bệnh phổ biến như suy dinh dưỡng, bệnh về mắt, tai mũi họng, đường ruột, gù vẹo cột sống… Hoạt động góp phần vào việc thực hiện các chương trình y tế quốc gia trong việc chăm sóc sức khoẻ trẻ em.

Khám cấp phát thuốc miễn phí tại trường Tiểu học Quang Trung ngày 28/2/2025. Clip: PV.

Có mặt ghi nhận tại buổi khám, cấp phát thuốc miễn phí tại trường Tiểu học Quang Trung (quận Kiến An), thầy cô và các em học sinh rất phấn khởi.

Em Hoàng Minh Ngọc, học sinh lớp 1D, trường Tiểu học Quang Trung thay vì nhút nhát, sợ hãi thì em rất tự tin, háo hức, vui mừng, mong tới lượt được thăm khám. Minh Ngọc nói con không sợ tiêm, con không sợ khám. Ở ngoài quan sát chờ tới lượt, con thấy các cô chú bác sĩ rất ân cần, vui vẻ và thân thiện.

Học sinh háo hức chờ tới lượt thăm khám. Ảnh: PV.

Các em học sinh được thăm hỏi tương tác về vấn đề sức khoẻ, qua việc trao đổi thông tin cho thấy được sự lắng nghe cơ thể của các con mỗi ngày ra sao.

Tại buổi thăm khám, học sinh trường Tiểu học Quang Trung được kiểm tra chiều cao, cân nặng, đo nhịp tim, khám mũi, họng. Riêng các bạn học sinh nam được phân khu để thêm phần kiểm tra, khám phần phụ (liên quan giới tính) để phát hiện 1 số bất thường cơ bản biểu hiện phần bên ngoài.

Các bác sĩ rất ân cần, nhẹ nhàng tương tác với học sinh trong buổi khám. Ảnh: PV.

Học sinh tự tin và phối hợp cùng các y, bác sĩ tại buổi khám. Ảnh: PV.

Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Quang Trung được thăm khám miễn phí ngày 28/2/2025. Clip: PV.

Có một số em học sinh đặc biệt hơn so với các bạn cùng trường lớp, có biểu hiện rụt rè hoặc sợ hãi. Tuy nhiên, bằng sự thấu hiểu, làm việc tận tâm nên các y, bác sĩ cùng thầy cô chạm được tới các em và học sinh đều thực hiện được việc thăm khám, nhận vitamin phù hợp với thực tế cơ thể của mỗi bạn.

Sự đồng hành của bà Nguyễn Thị Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Quang Trung cũng góp phần gia tăng sự tự tin của các học sinh tại trường bởi sự gần gũi, quan tâm, hiểu tính nết, hiểu hoàn cảnh, nhớ tên của rất nhiều học sinh ở các khối, lớp khác nhau và đưa ra những giải pháp rất linh hoạt ở các tình huống.

Nụ cười ấm áp luôn thường trực trên tay dược sĩ cấp phát vitamin cho các em học sinh. Ảnh: PV.

Các em học sinh rất vui vẻ sau thăm khám và nhận quà. Ảnh: PV.

Học sinh vui vẻ sau thăm khám và được nhận quà. Ảnh: PV.

Bà Nguyễn Thị Lan phấn khởi chia sẻ, rất may mắn và biết ơn vì trường Tiểu học Quang Trung nằm trong kế hoạch khám, cấp phát thuốc miễn phí của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp dịp này. Đây là chương trình vô cùng hữu ích và nhân văn bởi góp phần vào việc phát hiện, giúp bố mẹ can thiệp kịp thời, can thiệp sớm khi phát hiện ra biểu hiện bất thường của các con.