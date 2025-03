Hải Phòng: Hội Nông cơ sở tham gia trồng cây góp phần phủ xanh núi Sơn Đào ở Thủy Nguyên

Hội Nông dân và hội viên nông dân trên địa bàn phường Thuỷ Đường, TP Thuỷ Nguyên tham gia rất tích cực cùng với lực lượng Đoàn thể, bà con nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt, có cả sự tham gia của nhiều người yêu chạy bộ tại hoạt động này.

Hội Nông dân Thuỷ Đường góp phần tham gia tích cực vào việc trồng cây gây rừng tại Sơn Đào.

Những hành động nhỏ những ý nghĩa vô cùng lớn lao góp phần phủ xanh lại núi Sơn Đào.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội Nông dân phường Thuỷ Đường, TP Thuỷ Nguyên, Hải Phòng cho biết, địa phương nhận được sự hỗ trợ 1 vạn cây giống và phân bón từ nhà hảo tâm trên địa bàn để thực hiện việc phủ xanh lại núi Sơn Đào. Đây là việc làm vô cùng có tâm của những vị mạnh thường quân. Địa phương vẫn tiếp tục kêu gọi cộng đồng cùng tham gia vào chiến dịch trồng cây, phục hồi lại núi Sơn Đào bằng những hành động cụ thể. Có thể tham gia trực tiếp vào việc trồng cây, phủ xanh đất trống, đồi trọc góp phần cải thiện môi trường sống cho con người và động vật; Hoặc góp cây giống, ngày công dọn và trồng rừng, chăm sóc cây mới trồng; Lan toả hoặc kêu gọi tổ chức, cá nhân, cộng đồng cùng chung tay thực hiện.

Lễ ra quân phủ cây xanh trên núi Sơn Đào ngày 11/3/2025

Một runner vô cùng yêu chạy bộ và yêu thiên nhiên góp phần vào hoạt động phủ xanh núi Sơn Đào.

Những cây xanh được trồng ngày 11/3/2025 trên núi Sơn Đào.

Niềm vui của 1 bạn runner trẻ tuổi khi tham gia trồng cây góp phần phủ xanh núi Sơn Đào.

Cây con được trồng bù vào những chỗ đã bị thiêu cháy.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ thêm, vào thứ 7 (ngày 15/3/2025), lực lượng trên địa bàn phường tiếp tục tập trung lên núi Sơn Đào để dọn rừng và trồng thêm cây xanh.

Theo anh Phạm Hoàng Hợp, một người yêu chạy bộ, yêu thiên nhiên chia sẻ, núi Sơn Đào là lá phổi xanh với vẻ đẹp rất tuyệt vời. Nơi đây thu hút nhiều người yêu chạy bộ lên để tập luyện, rèn lấy sức khoẻ từ người già tới trẻ nhỏ. Nhất là những dịp hè oi ả, hàng cây thẳng tắp với những mát lành càng khiến cho mọi người muốn tận hưởng nơi đây. Có những CLB, đơn vị tổ chức Giải chạy tại núi Sơn Đào thu hút cả những người yêu chạy bộ ở nhiều tỉnh thành ngoài Hải Phòng về tham gia góp phần thúc đẩy phong trào chạy bộ địa phương cũng như cả nước phát triển mạnh mẽ hơn.

Núi Sơn Đào khi còn xanh tốt, thu hút các CLB chạy bộ và người yêu chạy bộ tổ chức và tham gia giải chạy tại đây.

Những khoảnh khắc, hình ảnh đẹp của vận động viên tham gia giải tại núi Sơn Đào khi chưa ảnh hưởng của bão Yagi cũng như bị lửa thiêu rụi.

Núi Sơn Đào là tấm khiên góp phần bảo vệ đất đai, nguồn nước và cuộc sống của con người. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề từ cơ bão Yagi vào tháng 9/2024, màu xanh và sự phong phú của động, thực vật nơi đây trở nên hoang tàn do nhiều cây bị quật đổ ở trận bão Yagi, cây xác xơ do các trận hoả hoạn gần đây đã thiêu cháy nặng nề.

Nếu hành động không kịp thời, chúng ta sẽ mất đi một phần quý giá của thiên nhiên và đặc biệt chúng ta phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng đó là sạt lở đất, là hạn hán và mất đi sự cân bằng sinh thái.

Các nguồn lực tích cực tham gia dọn dẹp cây cháy, đổ để trồng cây con trên núi Sơn Đào.

Chính vì vậy, cùng chung tay, phủ xanh lại núi Sơn Đào cùng với mọi người đó là việc làm vô cùng ý nghĩa và bản thân anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi làm việc này.

Để tiếp tục thực hiện phủ xanh lại núi Sơn Đào trong thời gian tiếp theo, mọi thông tin, sự giúp sức, hỗ trợ có thể liên hệ với đồng chí Nguyễn Văn Công - Phó Chủ tịch UBND phường Thuỷ Đường (ĐT:0934244000) hoặc bà Lê Thị Hồng Vân (ĐT: 0983881106), ông Phạm Hoàng Hợp (ĐT: 0906129955).