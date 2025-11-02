Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Nhà nông
Chủ nhật, ngày 02/11/2025 09:44 GMT+7

Hải Phòng "trừ khử" các đối tượng bẫy chim trời, ngăn chặn săn bắn, bắt động vật hoang dã

Đỗ Văn Ngà Chủ nhật, ngày 02/11/2025 09:44 GMT+7
Tình trạng săn bắn, bẫy bắt động vật hoang dã, chim di cư còn diễn ra tương đối phức tạp, đối tượng vi phạm luôn có những phương án để đối phó với lực lượng chức năng nên rất khó để bắt quả tang, xử lý. Hạt Kiểm lâm khu vực I (Hải Phòng ) đã quyết liệt "trừ khử" bẫy chim trời, ngăn chặn săn bắn, bẫy bắt động vật hoang dã và bảo tồn đa dạng sinh học.
Theo thông tin từ Hạt Kiểm lâm khu vực I (Hải Phòng), đặc khu Cát Hải có diện tích rừng lớn nhất thành phố Hải Phòng, phong phú về hệ sinh thái, đa dạng các loài động, thực vật hoang dã, chim hoang dã, chim di cư. Tuy nhiên tại đây, tình trạng săn bắn, bẫy bắt động vật hoang dã, chim di cư còn diễn ra tương đối phức tạp, đối tượng vi phạm luôn có những phương án để đối phó với lực lượng chức năng nên rất khó để bắt quả tang, xử lý.

Một con chim bị dính bẫy. Ảnh Hạt Kiểm lâm khu vực I (Hải Phòng). Ảnh Hạt Kiểm lâm khu vực I (Hải Phòng).

Nhằm tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 26/7/2022 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 11/9/2025 của Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ các loài động vật hoang dã và chim di cư trên địa bàn đặc khu Cát Hải năm 2025.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực I (Hải Phòng) kiểm tra phát hiện bẫy chim bẫy chim trời, ngăn chặn săn bắn, bẫy bắt động vật hoang dã. Ảnh Hạt Kiểm lâm khu vực I (Hải Phòng).

Để nâng cao hiệu quả ngăn chặn việc săn bắn, bẫy bắt động vật hoang dã, chim di cư trên địa bàn đặc khu Cát Hải, Hạt Kiểm lâm khu vực I tập trung triển khai các biện pháp ngay từ tháng 9 năm 2025, khi mùa chim di cư sắp đến, Hạt Kiểm lâm khu vực I đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về bảo vệ các loài động vật hoang dã, chim di cư cho người dân trên địa bàn đặc khu Cát Hải như: Thông báo các hành vi pháp luật nghiêm cấm về bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư trên đài truyền thanh đặc khu; tuyên truyền lưu động; treo băng rôn, khẩu hiệu tại các khu vực trọng điểm; trên nền tảng mạng xã hội Zalo, Fecebook…Tập trung các nội dung sau: không săn, bắt, mua bán, chế biến, tàng trữ, gây nuôi, quảng cáo và sử dụng thực phẩm được chế biến từ các loài chim hoang dã, di cư trái pháp luật; không phóng sinh chim hoang dã, di cư có nguồn gốc bất hợp pháp để người dân biết, chấp hành.

cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực I (Hải Phòng)  tháo dỡ "trừ khử" bẫy chim trời, ngăn chặn săn bắn, bẫy bắt động vật hoang dã. Ảnh Hạt Kiểm lâm khu vực I (Hải Phòng).

Hạt Kiểm lâm khu vực I lập kế hoạch cụ thể để tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm về bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư trên địa bàn quản lý. Hạt đã chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế đặc khu tham mưu cho Uỷ ban nhân dân đặc khu Cát Hải thành lập tổ công tác liên ngành, gồm: Kiểm lâm, Công an, Biên phòng, Phòng Kinh tế, Vườn quốc gia Cát Bà, trong đó lực lượng Hạt Kiểm lâm khu vực I là nòng cốt, tiến hành kiểm tra, ngăn chặn, xử lý những hành vi vi phạm về bẫy bắt chim trời. 

Từ ngày 16/10/2025 đến ngày 25/10/2025, Hạt Kiểm lâm Khu vực I, Tổ công tác liên ngành đã nỗ lực 08 lượt ra quân ngăn chặn bẫy bắt chim di cư; phát hiện 28 địa điểm vị trí săn, bắt chim hoang dã, chim di cư, tháo dỡ, phá hủy, tại chỗ gồm: 01 chòi tạm, 13.800 m2 lưới bằng cước (chủ yếu là lưới màu đen tàng hình), 159 sào tre; 50 loa ném loại nhỏ; 26 âm ly (tăng âm); 22 USB; 50 bẫy cạm bằng sắt; thả về tự nhiên 36 cá thể chim các loại (Cuốc ngực trắng, Cò, Vạc xám, Cú mèo, Chèo bẻo…). Các đối tượng vi phạm sử dụng âm ly phát tiếng dụ chim, chim mồi (cò xốp, vạc xốp), lưới tàng hình giăng trên các cọc tre như ma trận tại khu rừng ngập mặn, đầm hồ, sườn núi ven biển, khi chim trời xà xuống là bị sa lưới.

Hạt Kiểm lâm khu vực I (Hải Phòng) thả chim trời về với tự nhiên. Hạt Kiểm lâm khu vực I (Hải Phòng).

Trong thời gian tới, Hạt Kiểm lâm Khu vực I, Tổ công tác liên ngành tiếp tục tổ chức tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả vấn nạn bẫy bắt chim trời góp phần tích cực trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn đặc khu Cát Hải.

