Trưa 11/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An (tỉnh Long An) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can đối với hai tài xế Phương Hồ Nhật Linh (44 tuổi, ngụ xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) và Lưu Công Thành (31 tuổi, ngụ xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hai ô tô rượt đuổi nhau trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương như trong phim, hai tài xế đều bị băt tạm giam. Clip: Thiên Long

Hai tài xế đã thành khẩn khai nhận toàn bộ diễn biến sự việc diễn ra trên một đoạn cao tốc Trung Lương - TP.HCM, mục đích là muốn vượt nhanh hơn cho kịp chuyến giao hàng.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 11h43 ngày 15/10, tài xế Linh điều khiển xe container BKS 50H-166.22, còn lái xe Thành cầm lái ô tô tải BKS 98H-026.64. Hai phương tiện lưu thông cùng chiều trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương từ hướng huyện Bình Chánh (TP.HCM) đi Tiền Giang.

Tài xế Phương Hồ Nhật Linh (44 tuổi, ngụ xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh). Ảnh: Thiên Long

Vào đến địa phận xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An (tỉnh Long An), tài xế Linh điều khiển xe chạy vào làn sát dải phân cách, song song ô tô tải đang chạy làn giữa, tài xế Thành chạy phía sau xe Linh khoảng cách chừng 15m.

Do muốn tăng tốc thật nhanh kịp chuyến về chở hàng đến TP.Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) nên Thành ấn còi liên tục để xin vượt.

Tài xê Lưu Công Thành (31 tuổi, ngụ xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Ảnh: Thiên Long

Thời điểm này, tài xế ô tô tải chạy song song với xe của tài xế Linh từ từ giảm tốc độ chạy chậm lại, thấy vậy tài xế Thành vượt lên, sau đó nhanh chóng chuyển sang làn giữa song song với xe container của tài xế Linh.

Khi chạy chạy song song với nhau, Linh và Thành đã thò đầu ra bên ngoài cửa xe và có lời nói thách thức về tốc độ và đòi xử nhau.

Chạy một đoạn, hai tài xế lập tức cho phương tiện dừng lại trên hai làn đường xe chạy của cao tốc. Đối tượng Linh nhanh tay mở cửa lấy một con dao dài truy đuổi tài xế Thành chạy bộ trên làn đường khẩn cấp khiến đoạn đường bị ùn tắc. Một lúc sau, cả hai ai nấy lên xe rời đi.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7, Cục CSGT, Bộ Công an vào cuộc xác minh, mời hài tài xế làm việc, sau đó lập hồ sơ chuyển Công an TP.Tân An khởi tố điều tra, xử lý theo thẩm quyền.