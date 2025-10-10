Hamas tuyên bố chấm dứt chiến tranh ở Gaza

Quan chức cấp cao của Hamas Khalil al-Hayya. Ảnh Getty Images

Phong trào Hamas đã nhận được một số "sự đảm bảo" từ Washington và các bên trung gian khác rằng tình trạng thù địch sẽ không tiếp diễn, ông Khalil al-Hayya nói với người dân Gaza trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 9/10.

Theo al-Hayya, nhóm chiến binh Palestine có trụ sở tại Gaza đã "xử lý có trách nhiệm kế hoạch của tổng thống Mỹ" và đã đệ trình một phản hồi nhằm ngăn chặn đổ máu thêm. Ông không nêu rõ nội dung phản hồi nhưng cho biết thỏa thuận đạt được tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập, bao gồm việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho vùng đất Palestine này, mở cửa khẩu biên giới Rafah và trao đổi tù binh.

“Mọi người đều xác nhận rằng chiến tranh đã kết thúc hoàn toàn”, ông Khalil al-Hayya cho biết, đồng thời cam kết sẽ hợp tác với tất cả các lực lượng quốc gia và Hồi giáo để hoàn thành các bước tiếp theo theo thỏa thuận.

Những lời này được đưa ra trong bối cảnh nội các Israel vẫn đang bỏ phiếu phê chuẩn thỏa thuận. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir tuyên bố trước cuộc bỏ phiếu rằng ông và đảng của mình sẽ phản đối kế hoạch hòa bình của ông Trump và sẽ rời khỏi chính phủ nếu Hamas được phép giữ quyền kiểm soát Gaza. Ông cũng mô tả việc thả tù nhân Palestine để đổi lấy con tin Israel là một "cái giá không thể chịu đựng nổi" cho thỏa thuận này.



Các báo cáo trước đó cho biết lực lượng Israel sẽ phải rút về một ranh giới đã định trước trong vòng 24 giờ, để lại cho Israel quyền kiểm soát khoảng 53% lãnh thổ Palestine. Hamas sẽ trả tự do cho tất cả các con tin còn sống trong vòng 72 giờ sau khi Tây Jerusalem phê chuẩn thỏa thuận. Đổi lại, Israel sẽ trả tự do cho 250 người Palestine đang thụ án chung thân và 1.700 người Gaza bị giam giữ kể từ năm 2023, bao gồm tất cả phụ nữ và trẻ vị thành niên.

Theo Kênh 12 của Israel, Tây Jerusalem sẽ chỉ cho phép các tù nhân được thả sau thời hạn 72 giờ, trong thời gian đó Hamas dự kiến ​​sẽ thả tất cả các con tin Israel. Nhóm này hiện vẫn đang giam giữ khoảng 48 con tin; Israel tin rằng khoảng 20 người vẫn còn sống.

Cuộc chiến Israel-Hamas bắt đầu vào ngày 7/10/2023, khi các chiến binh do Hamas lãnh đạo tấn công nhà nước Do Thái, giết chết khoảng 1.200 người và bắt giữ khoảng 250 con tin. Theo các quan chức địa phương, chiến dịch quân sự tiếp theo của Israel tại Gaza đã khiến hơn 67.000 người Palestine thiệt mạng. Nó cũng dẫn đến sự tàn phá chưa từng có và một thảm họa nhân đạo tại vùng đất này.