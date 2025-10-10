Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Hamas tuyên bố chấm dứt chiến tranh ở Gaza

Thứ sáu, ngày 10/10/2025 09:53 GMT+7
Một quan chức cấp cao của Hamas Khalil al-Hayya, cho biết cuộc chiến ở Gaza đã kết thúc, đồng thời nói thêm rằng kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một "lệnh ngừng bắn vĩnh viễn".
Quan chức cấp cao của Hamas Khalil al-Hayya. Ảnh Getty Images

Phong trào Hamas đã nhận được một số "sự đảm bảo" từ Washington và các bên trung gian khác rằng tình trạng thù địch sẽ không tiếp diễn, ông Khalil al-Hayya nói với người dân Gaza trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 9/10.

Theo al-Hayya, nhóm chiến binh Palestine có trụ sở tại Gaza đã "xử lý có trách nhiệm kế hoạch của tổng thống Mỹ" và đã đệ trình một phản hồi nhằm ngăn chặn đổ máu thêm. Ông không nêu rõ nội dung phản hồi nhưng cho biết thỏa thuận đạt được tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập, bao gồm việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho vùng đất Palestine này, mở cửa khẩu biên giới Rafah và trao đổi tù binh.

“Mọi người đều xác nhận rằng chiến tranh đã kết thúc hoàn toàn”, ông Khalil al-Hayya cho biết, đồng thời cam kết sẽ hợp tác với tất cả các lực lượng quốc gia và Hồi giáo để hoàn thành các bước tiếp theo theo thỏa thuận.

Những lời này được đưa ra trong bối cảnh nội các Israel vẫn đang bỏ phiếu phê chuẩn thỏa thuận. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir tuyên bố trước cuộc bỏ phiếu rằng ông và đảng của mình sẽ phản đối kế hoạch hòa bình của ông Trump và sẽ rời khỏi chính phủ nếu Hamas được phép giữ quyền kiểm soát Gaza. Ông cũng mô tả việc thả tù nhân Palestine để đổi lấy con tin Israel là một "cái giá không thể chịu đựng nổi" cho thỏa thuận này.

Các báo cáo trước đó cho biết lực lượng Israel sẽ phải rút về một ranh giới đã định trước trong vòng 24 giờ, để lại cho Israel quyền kiểm soát khoảng 53% lãnh thổ Palestine. Hamas sẽ trả tự do cho tất cả các con tin còn sống trong vòng 72 giờ sau khi Tây Jerusalem phê chuẩn thỏa thuận. Đổi lại, Israel sẽ trả tự do cho 250 người Palestine đang thụ án chung thân và 1.700 người Gaza bị giam giữ kể từ năm 2023, bao gồm tất cả phụ nữ và trẻ vị thành niên.

Theo Kênh 12 của Israel, Tây Jerusalem sẽ chỉ cho phép các tù nhân được thả sau thời hạn 72 giờ, trong thời gian đó Hamas dự kiến ​​sẽ thả tất cả các con tin Israel. Nhóm này hiện vẫn đang giam giữ khoảng 48 con tin; Israel tin rằng khoảng 20 người vẫn còn sống.

Cuộc chiến Israel-Hamas bắt đầu vào ngày 7/10/2023, khi các chiến binh do Hamas lãnh đạo tấn công nhà nước Do Thái, giết chết khoảng 1.200 người và bắt giữ khoảng 250 con tin. Theo các quan chức địa phương, chiến dịch quân sự tiếp theo của Israel tại Gaza đã khiến hơn 67.000 người Palestine thiệt mạng. Nó cũng dẫn đến sự tàn phá chưa từng có và một thảm họa nhân đạo tại vùng đất này.

Cựu Thủ tướng Ukraine Tymoshenko đưa ra tuyên bố bất ngờ về chấm dứt xung đột với Nga

Cuộc xung đột với Nga sắp kết thúc, bà Yulia Tymoshenko, lãnh đạo đảng Batkivshchyna của Ukraine, tuyên bố. Lời của bà được kênh Telegram "Politics of the Country" trích dẫn.

EU chuẩn bị cung cấp cho Ukraine số tiền hàng tỷ đô la bị đóng băng của Nga

EU chuẩn bị cung cấp cho Ukraine số tiền hàng tỷ đô la bị đóng băng của Nga

Quốc gia từng là đồng minh này đã mắc'sai lầm nghiêm trọng' khi đối đầu với Nga

Quốc gia từng là đồng minh này đã mắc'sai lầm nghiêm trọng' khi đối đầu với Nga

Ông Zelensky tung đòn trừng phạt Nga, Trung Quốc

Ông Zelensky tung đòn trừng phạt Nga, Trung Quốc

Các nhà lãnh đạo châu Âu rơi vào cảnh tuyệt vọng vì Nga

Các nhà lãnh đạo châu Âu rơi vào cảnh tuyệt vọng vì Nga

HLV Patrick Kluivert gửi tâm thư, chia tay ĐT Indonesia?
HLV Patrick Kluivert gửi tâm thư, chia tay ĐT Indonesia?

HLV Patrick Kluivert đã viết một bức thư ngỏ gửi đến người hâm mộ, trong đó ông nhận toàn bộ trách nhiệm sau khi ĐT Indonesia bị loại khỏi Vòng loại World Cup 2026.

Thành cổ hơn 200 năm giữa lòng thành phố Đà Nẵng đang được phục dụng, tôn tạo ra sao?
Thành cổ hơn 200 năm giữa lòng thành phố Đà Nẵng đang được phục dụng, tôn tạo ra sao?

Dự án đầu tư, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích thành Điện Hải giai đoạn 2 sẽ góp phần tái hiện không gian nguyên trạng của thành cổ, mang đến cho người dân và du khách cơ hội chiêm ngưỡng, cảm nhận trọn vẹn hơi thở lịch sử hơn 200 năm giữa lòng thành phố Đà Nẵng năng động hôm nay.

Anh nông dân nuôi loài chim ai thấy cũng mê, tưởng làm chơi ai ngờ ăn thật, bán đi khắp cả nước
Anh nông dân nuôi loài chim ai thấy cũng mê, tưởng làm chơi ai ngờ ăn thật, bán đi khắp cả nước

Anh Mai Đinh Hà, ngụ phường Tân Khánh, TP.HCM đang thành công với mô hình nuôi chim cảnh. Cứ tưởng làm chơi nhưng ai ngờ ăn thật, hiện những chú chim đủ màu sắc, tíu tít vui tai được anh bán đi khắp cả nước.

The Gió Riverside ra mắt 35 căn shop khối đế thương mại
The Gió Riverside ra mắt 35 căn shop khối đế thương mại

Các sản phẩm căn hộ thương mại tại khối đế dự án The Gió Riverside được nhà đầu tư quan tâm, phù hợp kinh doanh, cho thuê tạo dòng tiền hoặc đầu tư tích lũy trong trung - dài hạn. Theo chủ đầu tư, loại hình shop khối đế là hạng mục đầu tư “hot” trên thị trường nhờ thanh khoản tốt, tỉ suất cho thuê cao cùng số lượng giới hạn, chỉ chiếm 1-1,5% tổng sản phẩm dự án.

Lào Cai: Phát triển kinh tế du lịch, kinh tế ban đêm gắn với nông nghiệp bền vững
Lào Cai: Phát triển kinh tế du lịch, kinh tế ban đêm gắn với nông nghiệp bền vững

Chiều 13/10, tại Khu Du lịch Cát Cát, UBND xã Tả Van, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội thảo về phát triển kinh tế du lịch, kinh tế ban đêm gắn với nông nghiệp bền vững xã Tả Van giai đoạn đoạn 2026 – 2030.

Du khách tham quan Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc dịp Lễ hội mùa thu năm 2025 tăng mạnh
Du khách tham quan Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc dịp Lễ hội mùa thu năm 2025 tăng mạnh

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng cho biết, từ ngày 22/9 đến 13/10/2025 (tức từ mồng 1 đến 22/8 âm lịch), Khu Di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn- Kiếp Bạc đã đón khoảng 32,5 vạn lượt du khách đến tham quan, tăng 214% (gấp hơn 2 lần) so với cùng kỳ năm 2024.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 14/10: Sàn Binance bồi thường 'khủng' cho hàng triệu nhà đầu tư
Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 14/10: Sàn Binance bồi thường "khủng" cho hàng triệu nhà đầu tư

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 14/10: Nhiều đồng tiền số trên Binance rớt gần 100% giá trị, gây hoang mang cho hơn 1,6 triệu nhà đầu tư. Sàn tiền số lớn nhất thế giới cam kết sẽ bồi thường tổng cộng 283 triệu USD cho người dùng bị ảnh hưởng, chia thành hai đợt chi trả.

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp: “Trụ đỡ” vững chắc trong nền kinh tế Thủ đô (Bài 2)
Cơ cấu lại ngành nông nghiệp: “Trụ đỡ” vững chắc trong nền kinh tế Thủ đô (Bài 2)

Giữa nhịp sống sôi động của đô thị hiện đại, Hà Nội vẫn giữ cho mình một “trụ đỡ” bền chắc cho nền kinh tế. Đó là nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 đã tạo bước chuyển căn bản trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp và kinh tế nông thôn, đưa sản xuất từ nhỏ lẻ, tự cung tự cấp sang nền kinh tế nông nghiệp hiện đại, công nghệ cao và hội nhập sâu với đô thị.

Kết quả U23 Qatar vs U23 Việt Nam: Thua 2-3 đáng tiếc
Kết quả U23 Qatar vs U23 Việt Nam: Thua 2-3 đáng tiếc

Đêm 13/10 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển U23 Việt Nam có trận giao hữu thứ hai gặp đội tuyển U23 Qatar trong khuôn khổ đợt tập huấn tại UAE.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tập huấn lấy mẫu phân bón cho công chức, viên chức cấp xã tại Lâm Đồng
Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tập huấn lấy mẫu phân bón cho công chức, viên chức cấp xã tại Lâm Đồng

Hơn 150 học viên là công chức, viên chức tại các phường, xã, đặc khu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được tập huấn lấy mẫu phân bón nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu quả quản lý nhà nước về phân bón.

Người xưa dặn: 'Trồng mơ trong sân, du phía đông, đào phía tây, tre trước cửa - gia trạch không yên'
Người xưa dặn: "Trồng mơ trong sân, du phía đông, đào phía tây, tre trước cửa - gia trạch không yên"

Theo người xưa, 4 cây cảnh này nếu trồng sai chỗ sẽ mang lại những rắc rối, không may mắn, thất thoát tài lộc cho gia đình.

'Vận mệnh của Châu Âu đặt cả lên vai ông Putin': Chuyên gia phương Tây nói về thảm họa sắp giáng xuống
"Vận mệnh của Châu Âu đặt cả lên vai ông Putin": Chuyên gia phương Tây nói về thảm họa sắp giáng xuống

Giáo sư, chuyên gia địa chính trị Phần Lan Tuomas Malinen đăng tải trên mạng xã hội X nhận định về vai trò then chốt của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong việc định hình tương lai châu Âu.

Tập đoàn hàng đầu lĩnh vực công nghệ điện, tự động hoá ABB 'lấn sân' cung cấp giải pháp toà nhà thông minh
Tập đoàn hàng đầu lĩnh vực công nghệ điện, tự động hoá ABB "lấn sân" cung cấp giải pháp toà nhà thông minh

ABB, tập đoàn hàng đầu trên toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ điện và tự động hóa, vừa mở rộng danh mục giải pháp tòa nhà thông minh, nhà dân dụng, đồng thời ủy quyền Công ty TNHH Thiết bị Điện Viễn Đông là nhà phân phối chính thức của ABB tại khu vực phía Nam.

HDBank vận hành hệ thống Kiosk y tế thông minh tại Viện Pasteur TP.HCM
HDBank vận hành hệ thống Kiosk y tế thông minh tại Viện Pasteur TP.HCM

Ngày 9/9, HDBank chính thức triển khai hệ thống Kiosk y tế thông minh tại Viện Pasteur TP.HCM (167 Pasteur, TP.HCM), góp phần bổ sung tiện ích công nghệ mới, giúp quy trình khám chữa bệnh, tiêm chủng và xét nghiệm nhanh chóng và thuận lợi hơn cho người dân.

Một chi nhánh ACB bị Thanh tra NHNN phát hiện có nhiều “tồn tại” trong kinh doanh vàng và phòng, chống rửa tiền
Một chi nhánh ACB bị Thanh tra NHNN phát hiện có nhiều “tồn tại” trong kinh doanh vàng và phòng, chống rửa tiền

Việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh vàng, ngoại hối và phòng, chống rửa tiền còn nhiều hạn chế, đó là những tồn tại vừa được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Khu vực 2 nêu trong kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh VSIP2 Bình Dương.

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu ngày 14/10: Đức, Bỉ thắng trận, Pháp bị cầm hoà
Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu ngày 14/10: Đức, Bỉ thắng trận, Pháp bị cầm hoà

Ở các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu diễn ra rạng sáng nay (13/10, giờ Việt Nam), cả Hà Lan, Croatia, Ba Lan và Đan Mạch đều xuất sắc giành điểm số tối đa.

The Queen 360 Giải Phóng: Thước đo nào cho niềm tin sau 7 năm bế tắc sổ hồng tại Imperial Plaza?
The Queen 360 Giải Phóng: Thước đo nào cho niềm tin sau 7 năm bế tắc sổ hồng tại Imperial Plaza?

Bảy năm kể từ ngày nhận nhà, cư dân Imperial Plaza 360 Giải Phóng vẫn chưa có sổ hồng. Khi tòa IP4 là một phần của dự án được triển khai trở lại với tên thương mại The Queen, giá bán chạm ngưỡng 110 triệu đồng/m2.

Giá xăng dầu hôm nay 14/10: Tăng sốc mạnh trở lại
Giá xăng dầu hôm nay 14/10: Tăng sốc mạnh trở lại

Giá xăng dầu hôm nay 14/10, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch phiên đầu tuần tăng trở lại sau đợt suy giảm mạnh liên tiếp tuần qua.

Thiếu tướng, ĐBQH Trần Đức Thuận được phê chuẩn giữ chức vụ mới
Thiếu tướng, ĐBQH Trần Đức Thuận được phê chuẩn giữ chức vụ mới

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã ký ban hành Nghị quyết số 1861/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV

Khối bất động sản của Ngân 98 khoe trước khi bị bắt: Từ việc mua 9 mảnh đất 1 lần đến căn penthouse 80 tỷ đồng
Khối bất động sản của Ngân 98 khoe trước khi bị bắt: Từ việc mua 9 mảnh đất 1 lần đến căn penthouse 80 tỷ đồng

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, Ngân 98 từng khiến dư luận nhiều lần “dậy sóng” vì liên tục khoe những thương vụ mua bán bất động sản tiền tỷ, từ penthouse đến loạt lô đất giá hàng chục tỷ đồng.

Sun Group, Novaland, Hoa Sen... “rót” 35.000 tỷ đồng đầu tư vào Lâm Đồng
Sun Group, Novaland, Hoa Sen... “rót” 35.000 tỷ đồng đầu tư vào Lâm Đồng

Hội nghị xúc tiến đầu tư Lâm Đồng 2025 thu hút sự tham gia của nhiều “ông lớn” như Sun Group, Vingroup, Novaland… với tổng vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng, mở ra kỳ vọng bứt phá kinh tế vùng.

Ngân 98, Thùy Tiên, Hằng Du Mục bị bắt giam: Sự sụp đổ của các “chiến thần livestream”
Ngân 98, Thùy Tiên, Hằng Du Mục bị bắt giam: Sự sụp đổ của các “chiến thần livestream”

Trước Ngân 98, không ít gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội đã bị tạm giam để điều tra vì trốn thuế, sản xuất, buôn bán hàng giả.

“Không còn che giấu được nữa”, chuyên gia Phương Tây đề cập đến khả năng sơ tán Kiev
“Không còn che giấu được nữa”, chuyên gia Phương Tây đề cập đến khả năng sơ tán Kiev

Ukraine có thể buộc phải sơ tán các thành phố lớn, bao gồm cả thủ đô, do không còn khả năng chống đỡ các đợt tấn công của Nga, chuyên gia địa chính trị Anh Alexandr Mercouris nhận định.

'Cây vàng đen' Việt Nam, trên con đường dẫn đến chuỗi giá trị tỷ đô đang gặp nút thắt gì?
"Cây vàng đen" Việt Nam, trên con đường dẫn đến chuỗi giá trị tỷ đô đang gặp nút thắt gì?

Dù lọt vào nhóm các mặt hàng nông sản tỷ đô, giá trị xuất khẩu sau 9 tháng năm 2025 gần 1,3 tỷ USD, nhưng hồ tiêu Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức lớn từ vấn đề cây giống hồ tiêu mới.

Bị chê béo, thiếu nữ điên cuồng giảm cân đến mức thành bệnh
Bị chê béo, thiếu nữ điên cuồng giảm cân đến mức thành bệnh

Cô gái 17 tuổi chỉ ăn vài thìa cơm mỗi ngày và điên cuồng tập thể dục để giảm cân, đến mức ngất xỉu, huyết áp tụt, mạch chậm, thân hình gày yếu.

Một xã mới ở Đắk Lắk sau sáp nhập có 2 hộ nông dân, 1 doanh nghiệp sở hữu 8 mã vùng trồng sầu riêng xuất khẩu, 3.400 tấn
Một xã mới ở Đắk Lắk sau sáp nhập có 2 hộ nông dân, 1 doanh nghiệp sở hữu 8 mã vùng trồng sầu riêng xuất khẩu, 3.400 tấn

UBND xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk (địa bàn huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk trước thời điểm sáp nhập tỉnh) cho biết, tính đến nay trên địa bàn xã đã xây dựng được 8 vùng trồng sầu riêng xuất khẩu chính ngạch được cấp mã số với diện tích hơn 150 ha.

Cây tốt um, 'thả' la liệt quả vuông, ngâm 3 ngày 3 đêm, ăn giòn ngọt, cả làng Hà Tĩnh bẻ bán mà trúng
Cây tốt um, "thả" la liệt quả vuông, ngâm 3 ngày 3 đêm, ăn giòn ngọt, cả làng Hà Tĩnh bẻ bán mà trúng

Trên vùng đất lịch sử xã Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), những ngày này, màu xanh của cây hồng vuông đang phủ kín các triền đồi. Loại quả ngon muốn giòn ngọt phải ngâm 3 ngày 3 đêm này đang giúp nông dân đổi đời. Từ những thử nghiệm ban đầu, cây hồng vuông nào cũng "thả" quả la liệt, ngắm một lượt là "hoa mắt", dân bẻ bán là trúng.

Tự hào Nông dân Việt Nam: Chân dung 32 Nhà khoa học của Nhà nông 2025
Tự hào Nông dân Việt Nam: Chân dung 32 Nhà khoa học của Nhà nông 2025

Tối nay (14/10) tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) sẽ diễn ra Lễ Tôn vinh và trao danh hiệu 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025. Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì; giao Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức thực hiện. Dân Việt xin trân trọng giới thiệu tới quý độc giả chân dung 32 Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Khởi tố đối tượng lao ô tô vào quán nhậu làm chết người; tin mới vụ Ngân 98
TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Khởi tố đối tượng lao ô tô vào quán nhậu làm chết người; tin mới vụ Ngân 98

Khởi tố đối tượng lao ô tô vào quán nhậu làm chết người; thông tin mới vụ Ngân 98; tìm thấy người phụ nữ đi lạc 4 ngày trong rừng sâu, đói lả, hoảng loạn... là những tin nóng 24 giờ qua.

Tổng Giám đốc Japfa Việt Nam tiết lộ chiến lược đầu tư chăn nuôi bền vững tại Tây Nguyên
Tổng Giám đốc Japfa Việt Nam tiết lộ chiến lược đầu tư chăn nuôi bền vững tại Tây Nguyên

“Tây Nguyên là mảnh đất rộng lớn, màu mỡ, chính quyền địa phương cũng như cộng đồng dân cư rất thân thiện, thuận lợi để các doanh nghiệp lớn đầu tư vào chăn nuôi. Đó là lý do Japfa xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn tại khu vực này, với nhiều dự án trọng điểm”, ông Clemens Tan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) cho biết khi trả lời PV Báo Dân Việt.

