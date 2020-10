Hàn Quốc hỗ trợ ngay 300.000 USD giúp người dân miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai

Trước những thiệt hại nghiêm trọng do bão, áp thấp và mưa lũ gây ra, Đảng và nhà nước Việt Nam đã và đang khẩn trương triển khai nhiều hoạt động ứng phó, hỗ trợ khắc phục hậu quả kịp thời giúp người dân các tỉnh miền Trung đang bị ảnh hưởng nặng nề do bão, mưa lũ và sạt lở giảm bớt phần nào những thiệt hại.

Ngày 29/10, ông Park Noh-Wan, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam trao trực tiếp gói hỗ trợ cho Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, Ủy viên Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống thiên tai để lên phương án hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NNPTNT, Ủy viên Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống thiên tai cho biết, Hàn Quốc là chính phủ đầu tiên kịp thời hỗ trợ gói tiền mặt trị giá 300.000 USD để giúp khắc phục hậu quả thiên tai và sớm ổn định cuộc sống cho đồng bào miền Trung.

Theo ông Hiệp, bão số 8 đã gây mưa lớn, ngập lụt lịch sử tại các tỉnh của miền Trung Việt Nam. Sau bão, có hàng ngàn ngôi nhà bị ngập lụt chưa khắc phục xong, lại phải hứng chịu cơn bão số 9 - cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm qua.

"Hiện nay, bão số 9 đã tan, nhưng hậu quả mới bắt đầu. Trong ngày hôm qua, đã xảy ra vụ sạt lở ở huyện Nam Trà My (Quảng Nam) khiến 53 người mất tích, đến nay đã tìm được 16 người. Tại huyện Phước Sơn cũng xảy ra vụ sạt lở, vùi lấp 11 người..." - ông Hiệp chia sẻ.

Khẳng định thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra đối với các tỉnh miền Trung rất to lớn, ông Hiệp bày tỏ sự cảm ơn về sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu, kịp thời của chính phủ Hàn Quốc nhằm hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Ông Park Noh-Wan, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam phát biểu tại lễ tiếp nhận hỗ trợ 300.000 USD của Chính phủ Hàn Quốc ủng hộ các tỉnh miền Trung Việt Nam.

Tại lễ trao gói hỗ trợ, ông Park Noh-Wan, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam chia sẻ mong muốn các tỉnh miền Trung Việt Nam sớm khắc phục khó khăn do thiên tai gây ra. Cùng với gói hỗ trợ này, các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam cũng đang tích cực gây quỹ để ủng hộ người dân các tỉnh miền Trung.

Theo ông Park Noh-Wan, đây là một trong những trường hợp hiếm khi Chính phủ Hàn Quốc nhanh chóng quyết định ủng hộ 300.000 USD cho các tỉnh miền Trung Việt Nam. Điều này thể hiệp quan hệ hợp tác tốt đẹp, bền chặt giữa hai nước.

Sau lễ tiếp nhận, Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai sẽ thảo luận với địa phương, đồng thời dựa trên nhu cầu của người dân để đưa ra phương án sử dụng phù hợp với gói hỗ trợ trên.

Các phương án được xem xét và đề xuất bao gồm: phát tiền cho dân để cứu trợ; đề xuất hỗ trợ dân sửa nhà; hoặc đề xuất hỗ trợ cộng đồng được lắp các kẻng hoặc chuông sắt lớn để báo động khi lũ, bão.

Tính đến ngày 27/10, 6 tỉnh miền Trung đã chịu ảnh hưởng nặng nề do bão, mưa lũ và sạt lở núi. Thống kê ban đầu, đã có 130 người chết, 20 người mất tích, gần 290.000 ngôi nhà bị hư hại, ngập sâu trong lũ dài ngày, khoảng hơn 7 triệu người dân trong khu vực lâm vào cảnh khó khăn.

Cùng với đó, hàng ngàn héc-ta lúa, hoa màu bị thiệt hại, mất trắng; hàng triệu gia súc, gia cầm, hàng nghìn ha diện tích thuỷ sản; cùng nhiều tuyến đường, cầu cống và nhiều công trình thuỷ lợi, điện lực, viễn thông bị hư hỏng sập trôi... thiệt hại vẫn chưa thể ước tính hết.

Đặc biệt, cơn bão số 9 - cơn bão mạnh nhất trong 20 năm trở lại đây - đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Tính đến 22 giờ ngày 28/10, bão số 9 đã khiến 2 người chết, 55 người mất tích và 28 người bị thương.

Cùng với đó, có 2 tàu ở Bình Định với 26 lao động bị chìm trên biển ngày 27/10, Bộ Quốc phòng đã điều 3 tàu và 1 thủy phi cơ tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Về tài sản, có 277 ngôi nhà bị sập và trên 88.500 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.