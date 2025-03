Hàng chục cảnh sát vào cuộc cứu nạn 2 du khách bị mắc kẹt trong đêm trên bán đảo Sơn Trà

Ngày 4/3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa cứu hộ thành công 2 du khách bị mắc kẹt trong đêm trên bán đảo Sơn Trà.

Cứu nạn 2 du khách bị mắc kẹt trong đêm trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh: CAĐN

Theo đó, vào khoảng 19 giờ 20 phút tối 1/3, nhận được tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố về việc có 2 du khách bị lạc đường tại khu vực Ghềnh Bàng, núi Sơn Trà, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 1 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều 2 xe cứu hộ cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường.

Đến 19 giờ 49 phút đêm 1/3, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được 2 nạn nhân trong tình trạng bị mắc kẹt tại khu vực khe suối Cạn (bán đảo Sơn Trà), cách taluy âm đường Hoàng Sa khoảng 170m. Hiện trường khe có độ dốc lớn nên 2 nạn nhân không có khả năng di chuyển.

Tại đây, lực lượng CNCH đã triển khai dây đai cứu nạn, dây neo các loại để đưa 2 nạn nhân lên vị trí an toàn ngay trong đêm. Sau khi thăm khám tình trạng sức khỏe ban đầu cho thấy 1 trong 2 nạn bị lật sơmi cổ chân, người còn lại tỉnh táo bình thường.

Qua trao đổi, 2 nạn nhân cho biết mới từ TP.HCM ra Đà Nẵng du lịch, khám phá bán đảo Sơn Trà và không may xảy ra sự cố. Do địa hình rừng núi hẻo lánh lại không thông thuộc nên cả hai đã bị mắc kẹt, may có đội cứu hộ ứng cứu, còn không cả hai du khách không biết chuyện gì sẽ xảy ra.