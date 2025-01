Hàng chục cảnh sát vây bắt đối tượng trốn khỏi trại giam trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây

Ngày 19/1, Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an phối hợp với Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM bắt giữ Nguyễn Tú Kiệt (SN 2006, quê tỉnh Tiền Giang) đồng thời bàn giao đối tượng cho Công an huyện Bình Chánh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.



CSGT vây bắt thanh niên bỏ trốn khỏi trại giam giữ

Kiệt bị hàng chục cảnh sát phối hợp, vât bắt trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây khi bỏ trốn khỏi trại giam giữ ở huyện Bình Chánh.

Nguyễn Tú Kiệt thời điểm bị Công an huyện Bình Chánh bắt giữ. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo của Công an huyện Bình Chánh đề nghị phối hợp bắt giữ đối tượng trốn trại.

Qua công tác nghiệp vụ, cảnh sát phát hiện đối tượng đang đi trên chuyến xe khách trên cao tốc.

Xác định tính chất quan trọng của vụ việc khi đối tượng trốn trại sẽ rất manh động, liều lĩnh; đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách cùng đi trên xe và không gây ảnh hưởng giao thông trên tuyến cao tốc huyết mạch, phương tiện đông đúc nhất là cao điểm Tết, các chỉ huy Đội CSGT, Cảnh sát Cơ động đã báo cáo lãnh đạo phụ trách, nhanh chóng huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, triển khai dừng xe phương tiện nghi vấn.

Đến 8h cùng ngày, tại Km11 cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đoạn qua địa bàn TP Thủ Đức, CSGT đã dừng được chiếc xe khách nghi vấn, đồng thời truy tìm đối tượng Kiệt theo thông tin đã được cung cấp.

Khi phát hiện được đối tượng, tổ công tác đã nhanh chóng áp sát, khống chế, bắt giữ Kiệt và bàn giao cho Công an huyện Bình Chánh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo lực lượng chức năng, trong quá trình phát hiện, bắt giữ đối tượng trốn trại, tổ công tác đã đảm bảo được an toàn khi thực thi nhiệm vụ và cho các hành khách trên xe.

Trước đó, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tú Kiệt (SN 2006; ngụ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp giật. Lúc 0 giờ 20 ngày 27/12/2024, anh L.Đ.D (SN 2006, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đến Công an xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh trình báo về vụ việc bị cướp xe máy. Cụ thể, ngày 26/12, anh D lên trang facebook vào hội nhóm xe máy Biên Hoà gặp, giao lưu với 1 đối tượng tên Kiệt (không rõ lai lịch).Sau đó, đối tượng Kiệt hẹn anh D ở Suối Tiên và dùng xe máy của anh D để chở anh D về Gò Đen, huyện Bình Chánh xem xe Vario của đối tượng. Trên đường đi, người này giả vờ làm rơi dép rồi xuống nhặt. Khi đến Quốc lộ 1, xã Bình Chánh thì Kiệt giả vờ làm rơi dép lần 2 nên nhờ anh D nhặt giúp. Khi anh D vừa xuống xe, đối tượng tăng ga, chạy xe về hướng tỉnh Long An. Biết mình sập bẫy kẻ gian, sau đó anh D đã đến công an trình báo. Ngày 28/12, các trinh sát đã ập vào bắt giữ Nguyễn Tú Kiệt và thu hồi tài sản phạm tội mà có. Ngoài ra, qua đấu tranh, đối tượng Kiệt còn khai nhận thực hiện thêm 1 vụ cướp giật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.