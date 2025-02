Nội dung các clip ghi lại cảnh hai nhóm người, một bên đứng sẵn trên bè được cho là chủ bè hàu với 1 nhóm người đang cố tình cập tàu vào các bè hàu mang sẵn dao để cắt dây hàu. Những người trên tàu đã tràn xuống bè để cắt các dây hàu và mang lên tàu. Trong khi nhóm người được cho là chủ bè hàu thì chửi bới và cố chặt các dây cột dàu để đẩy tàu ra khỏi bè hàu.

Clip trên mạng xã hội ghi lại vụ việc.

Để làm rõ thông tin trong clip, phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã liên hệ với ông Hoàng Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Liên Hòa (nơi được cho là xảy ra vụ việc).

Ông Hoàng Văn Thanh cho biết, nội dung phản ánh trong clip là đúng sự thật và không chỉ xảy ra ở mỗi địa bàn xã Liên Hòa. Ban đầu là ở các xã Hà An, Hoàng Tân và giờ thì lan sang Liên Hòa.

Nguyên nhân được cho là do sau bão số 3, nhiều bè hàu ở TX.Quảng Yên bị trôi dạt đi khắp nơi. Một hộ dân ở phường Quảng Yên cũng bị mất bè hàu cho rằng bè hàu đang nuôi tại xã Liên Hòa này là của mình bị trôi và đến đòi. Tuy nhiên, chủ các bè hàu này không đồng ý, yêu cầu hộ dân ở phường Quảng Yên kiện ra tòa để giải quyết. Tuy nhiên, vụ việc chưa được xác minh làm rõ thì hộ dân ở phường Quảng Yên đã cho người đến để cắt hàu mang về.

Một nhóm người đi trên 2 tàu sắt đã cố cập vào bè nuôi trồng và xảy ra tranh chấp với nhóm người trên bè.

"Vụ việc này đã được Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an TX.Quảng Yên lên chuyên án để điều tra. Chúng tôi ở góc độ địa phương cũng đã chỉ đạo cho Công an xã xuống hiện trường để phối hợp. Được biết, các hộ đã thống nhất bán số hàu đã cắt và nộp tiền lại cho cơ quan điều tra", ông Thanh - Chủ tịch UBND xã Hòa An (TX.Quảng Yên) cho biết.

Cơn bão số 3 đổ bộ vào TX.Quảng Yên đã gây ảnh hưởng lớn, tác động mọi mặt đến đời sống xã hội, cơn bão đã làm 238 cơ sở nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; trong đó 219 ô đầm, trên 800 lồng bè nuôi hàu, cá biển bị vỡ, trôi dạt...